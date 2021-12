Traum vom SPD-Jahrzehnt

Kay Nietfeld/dpa Die Parteispitze will mit aller Kraft das Mitregieren seit 2013 im Bund vergessen machen (Berlin, 11.12.2021)

Für Hartz-IV-Beziehende, arme Rentner und andere Marginalisierte dürfte es eher wie eine Drohung klingen. Auf dem weitgehend digitalen Parteitag der SPD am Samstag fehlte die Formel vom »sozialdemokratischen Jahrzehnt«, das mit dem Sieg bei der Bundestagswahl begonnen habe, in kaum einer Rede. »Es geht nicht darum, eine Legislaturperiode zu gestalten, wir wollen die 20er Jahre prägen, die jetzt vor uns liegen«, erklärte der am Mittwoch zum Bundeskanzler gewählte Olaf Scholz in seiner Rede. Scholz gehört ebenso zu den Architekten der Hartz-IV-Gesetze wie Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der ihm die Ernennungsurkunde überreichte hatte.

Wie nicht anders zu erwarten war, ging die Neubesetzung der Parteispitze reibungslos über die Bühne. Der bisherige Generalsekretär Lars Klingbeil, ein Freund von Bundeswehr und Rüstungsindustrie, wurde von den rund 600 Delegierten als Nachfolger von Norbert Walter-Borjans zum neuen SPD-Kovorsitzenden gewählt. Mit 86,3 Prozent der Stimmen lag er leicht unter dessen Ergebnis von 2019 (89,2 Prozent). Als Kovorsitzende wurde Saskia Esken mit 76,7 Prozent Zustimmung im Amt bestätigt.

Zum neuen Generalsekretär wurde mit 77,8 Prozent der frühere Juso-Chef Kevin Kühnert gewählt, der vor zwei Jahren mit dafür gesorgt hatte, dass nicht Scholz Parteichef wurde, sondern Esken und Walter-Borjans. In seinem neuen Amt dürfte er vor allem die Aufgabe haben, dem Kanzler den Rücken freizuhalten und den sogenannten linken Flügel der Partei im Zaum zu halten. Die Wahlen zur neuen Führungsspitze müssen noch per Briefwahl bestätigt werden und gelten deshalb formell noch als vorläufig.

Klingbeil war offenbar entfallen, dass die SPD seit 2013 als Teil einer »Großen Koalition« zusammen mit CDU und CSU das Land regiert hat. »Wir haben dieses Land nach 16 Jahren entfesselt, und zwar von dem Muff der Konservativen«, rief er auf dem Parteitag aus. Der Niedersachse beschwor die Geschlossenheit der Partei und behauptete, es gebe dort eine neue Kultur im Umgang miteinander und im Auftreten nach außen. »Führung und gute Führung macht nicht aus, dass man Maulheld ist«, sagte er. Politik müsse »doch nicht andauernd Krawall sein«.

Klingbeils Nachfolger als Generalsekretär, der nach wie vor als »Parteilinker« bezeichnete Kühnert, rief zu einer klaren Aufgabenteilung zwischen Regierung und Partei auf. »Fraktion und Regierung sind für uns als SPD unsere Hände, die mit Geschick und Können die Wirklichkeit formen und verändern können«, sagte er. Die Partei sei dagegen »Kopf und Herz der sozialdemokratischen Bewegung«. Er selbst wolle als Generalsekretär der SPD »Hüter und Träger ihrer Programmatik« sein und diese in der Öffentlichkeit kommunizieren. Wie Klingbeil sprach sich auch Kühnert gegen »Krawall« aus. »Wir brauchen hier kein ritualisiertes Heckmeck zwischen der Basis-SPD und der Regierungs-SPD, um uns zu erinnern, dass unsere Partei noch am Leben ist«, betonte er.

Wie sehr sich der frühere Juso-Chef bereits von seinen einstigen linken Positionen entfernt hat, hatte Kühnert bereits vor dem Parteitag demonstriert. In einem Interview mit der Tageszeitung (Freitagausgabe) rechtfertigte er seine Ablehnung des Volksentscheids in Berlin, bei dem sich Ende September eine Mehrheit für die Enteignung von Wohnungskonzernen ausgesprochen hatte. Seiner Einschätzung nach sei der Volksentscheid »handwerklich nicht gut gemacht«, sagte Kühnert. Statt der Festlegung auf Unternehmen, die mehr als 3.000 Wohnungen haben, habe er sich »qualitativere Kriterien« gewünscht, etwa die Frage: »Geht es dem Vermieter nur um Profitmaximierung oder nicht?«

Kanzler Scholz warb auf dem Parteitag mit den von ihm schon des öfteren verwendeten Leerformeln für die Vorhaben der Ampelkoalition aus SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen. »Wir müssen gut arbeiten«, erklärte er. Man wolle »das Land zusammenführen, die Herausforderungen und Probleme lösen, vor denen wir stehen«. Dann könne die Koalition auch bei der Wahl in vier Jahren bestätigt werden. Saskia Esken wurde noch pathetischer: »Wir werden dieses Land verändern, wir werden es stärken und wir werden es gerechter machen«, rief sie den Delegierten zu. Sie wolle helfen, dass die SPD »die linke Volkspartei« sei, die das Land so dringend brauche. Mit Blick auf das Umfragetief, in dem die Partei lange steckte, bemerkte Esken: »Dieser Wahlsieg der SPD ist das vielleicht größte Comeback in der deutschen Parteiengeschichte.« Die schwere Zeit liege hinter der Partei. Nun müsse die Sozialdemokratie »Thinktank für Zukunftsfragen« werden.