»Es ist scheißegal, wo man anpackt. Hauptsache, man tut was!«

Axel Heimken/dpa Ole Plogstedt verteilt im Volkspark Altona in einem Camp von G20-Gegnern Essen (Hamburg, 4.7.2017)

Koch ist eigentlich nicht der typische Berufswunsch, den Kinder oder Jugendliche äußern. Wie war das bei Ihnen?

Für mich stand eigentlich schon immer fest, dass ich Koch werden wollte. Nur in der Pubertät, da wollte ich mal vorübergehend gar nichts werden. Dann habe ich eine Lehre angepeilt, auch weil ich wusste, dass ich dafür kein Abitur brauche. Ich habe drei Kreuze gemacht, als ich nach der zehnten Klasse die Schule verlassen konnte. Auf die Schule hatte ich überhaupt keinen Bock.

Ihre Ausbildung haben Sie am noblen Steigenberger Hotel in Berlin gemacht. Wie kam es dazu?

Ich bin ja waschechter Berliner, auch wenn ich jetzt schon über die Hälfte meines Lebens in Hamburg lebe. Irgendwann habe ich mich halt im Steigenberger beworben. Da hieß es dann: Wenn Sie bei uns die Ausbildung machen wollen, brauchen Sie Abitur. Die haben mir dann aber angeboten, dass ich ein Jahr Praktikum bei ihnen mache oder als Page arbeite, und dann würden sie weitersehen. Page, das fand ich irgendwie lustig.

Da denkt man an Filme, in denen Hotels eine Rolle spielen, »Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull« und dergleichen.

So war das auch wirklich. Du stehst da den ganzen Tag mit dem Käppi auf dem Kopf und hältst Gästen die Tür auf, trägst Koffer hoch und kriegst dein Trinkgeld. Mit den Trinkgeldern als Page habe ich mehr verdient, als später als Kochlehrling und auch als Ausgelernter in den Jahren danach.

Page im Steigenberger, in einem Luxushotel für die Schönen und Reichen. Da fällt ein gewisser Kontrast zu Ihrem Auftreten heute und Ihrem linken Engagement auf.

Ja, klar. Aber das hat mich damals nicht interessiert. Als Page habe ich spannende Veranstaltungen erlebt. Zum Beispiel musste ich Leuten wie dem damaligen US-Präsidenten George Bush senior oder Außenminister Hans-Dietrich Genscher die Tür aufhalten.

Weht da der Mantel der Geschichte an einem vorüber?

Irgendwie schon. Ich habe mir damals vorgestellt: Wenn ich jetzt meinen Fuß ausstrecke, liegt der Mann auf der Fresse. Dann musste ich innerlich grinsen und konnte vor mir selbst bestehen. Ich habe da auch noch andere Anekdoten in petto. Mit einem Kollegen habe ich die stark betrunkene Hildegard Knef auf ihre Suite getragen. Das muss Mitte der 80er gewesen sein. Johannes Mario Simmel musste ich mal ein Bahnticket holen, damals gab es ja noch kein Internet. 20 Mark hat der getippt, das war vergleichsweise großzügig. Da war ich so 17. Aber das mit den Promis war für mich nicht entscheidend, sondern dass ich für mein Alter richtig gutes Geld verdient habe.

Wie lange waren Sie im Steigenberger?

Fünf Jahre. Gleich nach der »Wende« bin ich dann nach Hamburg, weil ich mal etwas anderes sehen wollte. Erst wollte ich zu Christian Rach ins »Tafelhaus«, aber der hatte gerade jemanden eingestellt. Später bin ich im »Nil« am Neuen Pferdemarkt gelandet, am Rande des Schanzenviertels. Da war es locker, ein schöner Laden. Und ich konnte meine Kreativität beim Kochen entfalten. Dann habe ich mich mit einem Kumpel selbstständig gemacht und die Cateringfirma gegründet, also die »Rote Gourmet Fraktion«, abgekürzt RGF.

Der Name lehnt sich erkennbar an die Rote Armee Fraktion an. Wie ist der entstanden?

An den Tag kann ich mich sehr gut erinnern, denn das war zufällig der 9. November 1989. Wir haben uns mit einigen Kollegen bei mir in der Wohnung in Kreuzberg getroffen und gemeinsam bei ausgewählten Punkplatten was gekocht und etwas mehr getrunken. Da fielen Begriffe wie »Aggressive Koch Produktionen« in Anlehnung an das Punk-Lable »Aggressive Punk Produktionen« und eben auch »Rote Gourmet Fraktion«. Das haben wir dann, im Mai 1993, bei der Gründung der Tourneecateringfirma, als Firmennamen aufgegriffen.

Sorgte das nicht für Ärger?

Angeeckt sind wir damals fast gar nicht. Wir haben RGF sogar als Wortbildmarke schützen lassen – es existiert also eine offizielle Urkunde, auf dem der RGF-Stern gemeinsam mit dem Bundesadler abgedruckt ist. Die meisten Leute, selbst aus dem konservativen Lager, fanden den Namen lustig und haben ihn als Ironie und nicht als irgendeine Verherrlichung verstanden. Das ist heute, wo die Rechten immer stärker werden, etwas anderes. Mittlerweile bekomme ich recht häufig Hassreaktionen von AfDlern oder anderen superrechten Hohlbirnen.

Wie sind Sie auf die Idee gekommen, Catering für Musiker zu machen?

Wir sind nach dem Spätdienst immer auf ein paar Bierchen auf den Kiez gezogen. Und da hatten wir die glorreiche Idee, eine Kiezkneipe mit Essen aufzumachen. Das hat zum Glück nicht geklappt. Ins Catering sind wir reingerutscht. Früher war die Musikszene noch in Hamburg präsent. Daher kannten wir eine Menge Musiker und Leute aus der Branche. Unsere Pläne, uns selbständig zu machen, sprachen sich in diesen Kneipen wohl rum, denn 1993 wurden wir für das Catering bei einem Auftritt der britischen Hardrockband The Cult um Ian Astbury im Docks angefragt. Und das haben wir übernommen, mit geliehenem Equipment. Dann kam Bela B von den Ärzten auf uns zu, und die haben uns gebucht. So fing das an.

Gab es damals schon Cateringfirmen in der Szene?

Irgendjemand hat mal scherzhaft gesagt, dass früher Frauen und Freundinnen der Musiker mitgekommen sind und Brote geschmiert haben. Daraus habe sich das Catering auf den Touren entwickelt. Doch es gab vor uns schon Leute, die das gemacht haben. Aber wir haben das so ein bisschen revolutioniert. Wir hatten das Kochen im Restaurant gelernt und haben dann auch so wie dort gekocht, Teller angerichtet und serviert, statt, wie bis dahin üblich, das Essen in Warmhaltekübeln zur Selbstbedienung bereitzustellen. Die Musiker haben das sehr gut angenommen.

Ihre Qualitäten haben sich schnell herumgesprochen, Sie haben schon für viele Bands und Musiker gekocht. Können Sie schätzen, wie viele es bisher gewesen sind?

Nee, ziemlich viele jedenfalls. Mehr als 28 Jahre mache ich das jetzt, mit fünf, sechs oder mehr Touren im Jahr. Catering bei Einzelkonzerte und auch bei Festivals wie dem Hurricane in Scheeßel haben wir auch eine Zeit lang gemacht. Mittlerweile sind wir aber ausschließlich auf Tourneecatering spezialisiert.

Wie viele Leute beschäftigen Sie auf den Touren? Und wie muss man sich den Ablauf Ihres Arbeitstages vorstellen?

Das kommt auf die Tour an. Kleine Touren machen wir zu dritt. Sonst eher zu viert und mehr. Um sieben Uhr morgens geht’s los. Du fällst aus dem Nightliner – also dem Bus, in dem wir als Teil der Crew mitreisen –, und bereitest den Kaffee vor. Kurz darauf kommen die Cases genannten Koffer und du baust Küche und Gastraum auf, schickst den Runner los zum Einkaufen. Dann wird gekocht, das geht über Frühstück, Mittagessen, Kaffee und Kuchen, Abendessen. Außerdem werden die Garderoben und Büros mit Getränken und ein paar Snacks bestückt, die Bühnengetränke gerichtet und bergeweise »Abbauschnitten«, die dann in den Bussen zum Feierabend bereitstehen, geschmiert.

Gibt es bei den Musikern bestimmte Vorlieben, was das Essen angeht?

Das ist so unterschiedlich wie bei allen anderen auch. Worauf viele Musiker achten, ist, dass sie ein paar Stunden vor ihrem Auftritt nichts essen, zumindest die, die sehr aktiv auf der Bühne sind. Mit vollem Magen lässt sich nicht gut rocken.

Wie steht es heutzutage um das Klischee Nummer eins: Sex, Drugs and Rock'n'Roll?

Wenn man früher durch kleine Klubs getourt ist, konnte man es vielleicht öfter mal krachen lassen. Aber sobald die Produktionen groß geworden sind, wie bei den Toten Hosen, und du mit 15 bis 20 Trucks unterwegs bist, eine Crew von hundert Leuten hast, 15.000 Fans, die Tickets gekauft haben fürs Konzert – da geht das nicht mehr. Dann kannst du dich nicht abschießen, sondern hast eine Verantwortung allen gegenüber und musst fit bleiben. Da läuft dann eher die Saftpresse.

Die Coronapandemie hat Ihre ­Branche voll getroffen.

Ja, klar. Wir waren mit der Kölner Band AnnenMayKantereit und mit den »Drei Fragezeichen« unterwegs. Die Touren wurden Mitte März 2020 abgebrochen. Wir waren schon unterwegs, als die Absage kam. Dann hat man erst mal gedacht: Na gut, das wird jetzt vielleicht zwei, drei Monate so sein und dann machen wir weiter. Aber so war es bekanntlich nicht. Für die Freelancer im Tourneegewerbe – ich arbeite mit selbstständigen Köchen, aber das gilt auch für die Ton- und Lichtleute – ist das natürlich schlimm, da mussten viele zum Amt. Von denen haben sich etliche eine Festanstellung gesucht und werden die so schnell nicht loslassen. Insofern wird nicht nur das Catering, sondern das gesamte Tourneegewerbe Probleme haben, neues Personal zu finden.

Bundesweit bekannt geworden sind Sie durch Auftritte in TV-Kochshows. Wie kam es dazu?

Ich bin einfach gefragt worden, ob ich mitmachen will. Es ging 2007 mit dem Fastfood-Duell los, ein Format mit den Kollegen Björn Freitag und Frank Rosin im Wechsel. Da haben wir im Wettbewerb mit Lieferdiensten bei Leuten zu Hause gekocht. Dann haben die »Kochprofis« angefragt, eine Sendung für RTL II, bei der wir in Not geratene Restaurants besucht haben, um sie wieder auf Kurs zu bringen. Für beide Formate habe ich jeweils circa hundert Sendungen gemacht.

Dann kennen Sie ja diverse TV-Köche. Ehrlich gesagt, kommen einige von denen ziemlich unsympathisch rüber.

Ich werde sicher keine Namen nennen. Aber es gibt unter denen sicher nicht wenige, von denen man das sagen kann. Dafür sind die von sich selbst extrem begeistert. (lacht)

Also ist diese Szene auch ein Jahrmarkt der Eitelkeiten?

Bestimmt. Das ist ja auch bis zu einem gewissen Grad okay. Ich habe diesen Fernsehkram sehr gerne gemacht, aber mein Hauptding war immer der Rock'n'Roll.

Haben wir es im TV nicht mit einer Inflation der Kochshows zu tun?

Klar. Das wird aber wohl geguckt. Noch schlimmer finde ich, was im Internet passiert. Da siehst du schlechte Videos, wo Fleisch an Fleisch mit Fleisch serviert wird – fachlich auch noch oft unterirdisch. Das machen meine Kollegen zwar besser, aber ein Großteil ihrer Rezepte, ob es in ihren Kochbüchern, in ihren Sendungen oder Videos ist, sind fleischlastig. Dabei müsste doch mittlerweile klar sein: Wenn wir weiter soviel Fleisch essen, kommt das einer Klimawandelleugnung gleich. Die Zusammenhänge zwischen Massentierhaltung und Klimawandel sind doch längst bekannt. Und by the way: Dass die Entstehung von Pandemien mit unserem Umgang mit Natur und Tieren zu tun hat, weiß man auch.

Da kommen wir zu Ihrem politischen Engagement. Sie sind Botschafter für Oxfam und waren zweimal – 2016 und 2017 – mit der Organisation in Ecuador, dem größten Bananenexporteur der Welt, um sich die Zustände auf den Plantagen anzusehen.

Was wir dort sahen, war haarsträubend. Der Gewerkschafter Jorge Acosta hat uns auf den Bananenplantagen herumgeführt. Er war früher Pestizidflieger und hat vom Flugzeug aus die Felder mit Schädlingsbekämpfungsmitteln besprüht. Er stellte fest, dass die Leute auf den Feldern weiterarbeiten, während er die Pestizide versprühte. Später erkrankte er selbst durch die Mittel und gründete die Gewerkschaft ASTAC, die für die Rechte der Arbeiter und Kleinbauern kämpft.

Hat es Sie überrascht, was Sie auf den Plantagen gesehen haben?

Ich hatte vieles gehört, aber wenn man dann da steht und sieht, welche Auswirkungen der Pestizideinsatz hat, ist das noch mal etwas anderes. In den Schulen waren die Kinder der Arbeiterinnen und Arbeiter, die oft schwere Behinderungen haben. Wir haben unglaubliche Geschichten gehört, von Todesfällen und Fehlgeburten. Viele Arbeiter, mit denen ich sprach, zitterten und hatten scheckige Flecken auf den Armen.

Hierzulande werden die von diesen Menschen geernteten Bananen im Supermarkt verschleudert.

Für die großen Supermarktketten zählen Bananen oder Kaffee zu den sogenannten Eckpfeilerprodukten. Sie werden besonders billig angeboten, um zu suggerieren, dass der Laden insgesamt günstig ist. Von mir aus sollen die Discounter das machen. Aber dann sollen sie es aus dem Marketingbudget zahlen und nicht ihr Geschäftsmodell auf dem Rücken der Arbeiter und Arbeiterinnen in den Herstellerländern austragen. In meinem Youtube-Kanal »Kulinarisch solidarisch« haben wir die in Ecuador geernteten Bananen im Müll von Supermärkten wieder gefunden. Die waren noch einwandfrei, sahen nur nicht mehr so gut aus. Es gibt ein totales Überangebot an Lebensmitteln, die teilweise die Tafeln bekommen. Allein in Deutschland werden 2,6 Millionen Hektar Agrarfläche für die Mülltonne bewirtschaftet. Das entspricht der Größe von Mecklenburg-Vorpommern und dem Saarland zusammen und verursacht 48 Millionen Tonnen unnötiger klimaschädlicher Treibhausgase.

Bei der Aktion haben Sie jede Menge brauchbare Lebensmittel aus dem Müll geholt.

Ja. Da waren Konservendosen dabei, die noch drei Jahre haltbar waren. Nur weil das Etikett etwas ab war, wurden die weggeworfen. Wahnsinn. Wir haben alles aufbereitet und in der Obdachloseneinrichtung Herz As verteilt. Die haben sich wahnsinnig gefreut.

Es gibt ja viele Dokumentationen, die die üblen Bedingungen bei der Lebensmittelproduktion beleuchten, etwa in der Fleisch- und der Milchindustrie. Muss man angesichts solcher Bilder nicht verzweifeln?

Man kann jedenfalls leicht einer Art »Messieprinzip« verfallen. Ein Messie sagt sich ja meist: Es hat gar keinen Sinn aufzuräumen, denn wenn ich an der einen Stelle anfange, müsste ich an der anderen auch – das schaffe ich sowieso nicht. Also macht er lieber gar nichts. Politisch muss man das umdrehen: Es ist im Grunde scheißegal, wo man anpackt – Hauptsache, man tut was! Ob man für die Einhaltung der Menschenrechte, gegen den Klimawandel oder für bessere Arbeitsbedingungen kämpft, das ist nicht entscheidend – es hängt ohnehin alles miteinander zusammen. Ich könnte nicht in den Spiegel gucken, wenn ich mich politisch nicht engagieren würde.

Sie haben mit Hubertus Heil, SPD, der gerade erneut zum Bundesarbeitsminister ernannt wurde, einen Podcast zum Lieferkettengesetz gemacht. Wie kam Heil bei Ihnen an?

Auf mich wirkte er aufrichtig. Er könnte sicher in vielen Bereichen noch mutiger sein. Wir sind beim Lieferkettengesetz noch lange nicht da, wo wir sein sollten. Aber der Mindestlohn zum Beispiel wurde nachgebessert. Zwölf Euro ist immerhin schon mal ein Schritt. Eine Nachbesserung des Lieferkettengesetzes erwarte ich auch.

Seit Jahren engagieren Sie sich außer für Oxfam auch für andere Organisationen und Bewegungen wie Seebrücke, sind öfters auf Demonstrationen präsent. Können Sie Beispiele nennen?

Im Nobelvorort Blankenese war ich dieses Jahr bei der Demo des Umverteilungsbündnisses »Wer hat, der gibt« dabei und gehöre auch zu den Erstunterzeichnern des Bündnisaufrufs. Beim G20-Gipfel im Juli 2017 habe ich mich mit ATTAC zusammen auf dem Protestcamp im Altonaer Volkspark engagiert. Meine Frau und ich unterstützen aber auch Vereine, Bündnisse und NGOs wie die Rote Hilfe, »United 4 Rescue«, Pro Asyl und einige mehr.

Ich nehme an, Sie würden sich heute im Steigenberger in Berlin nicht mehr so wohl fühlen.

Ich fühle mich in der Rock’n’Roll-Szene und in meinem Tourneecateringbetrieb sehr wohl und will nicht tauschen. Hotels wie das Steigenberger betrete ich nicht mehr zum arbeiten, sondern nur noch als Gast, wenn die Produktion uns dort einbucht. Dann geht’s.