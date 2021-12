Schrecklich schöne Schuhe

Benoit Tessier / Reuters Das schönste Gewerbe der Welt? Eher nicht

Mia, oszillierend zwischen Glamour und Schäbigkeit, könnte die Heldin in einem französischen Arthouse-Film sein. Als charismatische Pariser Fotostylistin führt sie ein atemloses Leben, in dem es ihre Aufgabe ist, von mageren Salatblättern am Leben erhaltene Models faszinierend im Raum zu drapieren. Mia bezeichnet sich als Primadonna und lässt sich gern in angesagten Bars im Marais, beim Champagner in New York oder beim Casting in Singapur für ihre Edginess bewundern. Nur wenn sie nach Hause zurückkehrt, ins Arbeiterviertel La Chapelle, fallen mit dem fliederfarbenen Straußenledermantel von Gucci alle schönen Hüllen des Dolce vita von ihr ab. Hier muss sich Mia, die trotz ihrer bewunderten Kreativität kein zuverlässiges Einkommen hat und fast immer pleite ist, eine ärmliche Behausung mit einem Freund teilen. Das Bett steht hinter der Wand in der Küche, teure Schuhe dämmern in Plastiktüten. Wie viele, die in der französischen Modeindustrie arbeiten, wird Mia manchmal mit Gutscheinen und Modeartikeln, manchmal kläglich und manchmal gar nicht bezahlt.

Giulia Mensitieri ist Anthropologin und hat sich im Rahmen ihrer viel beachteten Doktorarbeit für eine Weile an Mias Fersen geheftet. Über Jahre hat sie Interviews mit Modeschöpfern und Stickerinnen, Modejournalisten und Designerinnen geführt. Obwohl Mensitieri in ihrer Monographie »Das schönste Gewerbe der Welt« kaum Klarnamen verwendet, hat ihr Buch in der Welt der Mode Entsetzen ausgelöst, denn sie ist nicht nur über Schuhe gestolpert, sondern auch über skandalöse Strukturen der Ausbeutung. Der Modejournalist Victor, der sein Dasein in einer winzigen Wohnung fristet, bringt lapidar die hinter funkelnden Stoffen verborgene Wahrheit ans Licht: »In der Mode sind alle arme Schlucker. (…) Das Geld ist da, aber es ist schlecht verteilt. Es ist immer in denselben Händen.«

Ausbeutung im Modesektor ist keine Neuentdeckung. Mittlerweile hat man auch in Europa verstanden, dass die Deindustrialisierung des eigenen Kontinents im Zuge der Globalisierung seit den 1990er Jahren zur Ausbeutung in Billiglohnländern geführt hat. Mensitieri zeigt jedoch, dass die Dichotomisierung von »schlechter« Fast Fashion »Made in China« und »wertvoller« Mode »Made in France« auf eine falsche Fährte lockt. Zwar sei die Kritik an der menschenunwürdigen Arbeit von Näherinnen in Bangladesch berechtigt, sie dürfe jedoch nicht überdecken, dass auch die glamourösen Kreativen, die sich auf coolen Pariser Partys tummeln, systematisch in prekäre Arbeitsverhältnisse gezwungen werden. Kaum jemand, den Mensitieri interviewt hat, hat freie Wochenenden oder genug Geld, um alltägliche Rechnungen zu bezahlen. In einer Industrie, die die zweitlukrativste in Frankreich ist, sind Burnouts, heimliche Nebenjobs und unbezahlte Fotoshootings die Regel.

Doch wie ist es zu erklären, dass sich eine gefragte Stylistin wie Mia so gnadenlos ausbeuten lässt, obwohl sie nicht im Armenhaus der Welt, sondern in einem reichen Land mit fest verankerten Arbeitsrechten lebt? Für Mensitieri ist dies die entscheidende Forschungsfrage, die sie mit Eleganz und gut geschärften soziologischen Werkzeugen löst. Mit kriminalistisch anmutendem Spürsinn deckt die Autorin im Narrativ ihrer Interviewpartner ein wiederkehrendes Muster auf: Zwar klagen viele über unbezahlte Aufträge, trösten sich jedoch regelmäßig mit dem Prestige, das ihnen ihre Arbeit verleiht. So berichtet Annie, dass sie in ihrem alten Job als Kostümbildnerin ein Niemand gewesen sei, erst als Modearbeiterin sei sie zur interessantesten Person avanciert. Der neue Job bringt Annie, in der Begrifflichkeit des Soziologen Pierre Bourdieu formuliert, kaum ökonomisches Kapital ein. Ihr kulturelles Kapital hat sich jedoch enorm vermehrt: Sie ist arm, aber gleichsam erst jetzt gesellschaftlich sichtbar geworden. Laut Bourdieu lässt sich kulturelles Kapital in ökonomisches umwandeln. Doch in der Mode, bemerkt Mensitieri, sei dies selten der Fall: Mit einem Mantel aus Straußenleder lasse sich nur selten die Telefonrechnung bezahlen.

Mit ihrem Glamour gibt die Modewelt vor, ein Gegenentwurf zum Alltag zu sein. So wird sie zu einem Zufluchtsort für Menschen, denen geregelte Jobs mit sicheren Renten langweilig erscheinen, oder weil sie sich als »Jude, Homosexueller, Schwarzer oder Hypersensibler« ausgegrenzt fühlen. Doch die vermeintliche Welt der Träume ist alles andere als ein Refugium. Die kreativen Köpfe der Modebranche glauben, mit visuell provokanten Arbeiten gegen den normierten Alltag der Mehrheit zu rebellieren, ihr fieberhafter Einsatz mit deregulierten Arbeitszeiten reproduziert allerdings unbemerkt die kapitalistische Logik der New Economy. Im Dienst einer milliardenschweren Industrie inszenieren sie pseudopolitische Bilder der Rebellion und akzeptieren dabei stillschweigend, dass ihnen tatsächlicher Widerstand gegen die eigene Ausbeutung untersagt ist. Der Traumjob, der die eigene Kreativität zur Ware macht, entpuppt sich als Alptraum, wenn sich die Kreativen zwanghaft die Mode kaufen, die sie sich gar nicht leisten können. So gesteht Mia im Interview, dass sie über ihre so ruinösen wie herrlichen Schuhe von Miu Miu am Ende geweint hat: »Ich hasse sie.«