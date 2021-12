Bedingt eskalationsfähig

Lukas Balandis/Scanpix/imago images Die Ressourcen sind nicht unendlich: US-Soldaten üben in Litauen den Krieg (11.11.2021)

Zeichnet sich da womöglich ein wenig Entspannung ab? Nein, ein US-Militäreinsatz in der Ukraine stehe nicht zur Debatte, bekräftigte US-Präsident Joseph Biden am Mittwoch (Ortszeit) in Washington nach dem Videogipfel mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Ganz im Gegenteil – es gebe Positives zu berichten. Wenn alles gutgehe, könne schon an diesem Freitag die Aufnahme hochrangiger Gespräche mit Russland bekanntgegeben werden, in die mindestens vier große NATO-Staaten einbezogen würden. Die Gespräche sollten sich um die russischen »Bedenken bezüglich der NATO« drehen. Ziel sei es, darüber zu diskutieren, ob man nicht »Übereinkünfte« treffen könne, um »die Temperatur an der östlichen Front zu senken«. Näherte sich Biden damit der russischen Forderung, eine grundsätzliche Debatte über die »strategische Sicherheit auf dem Kontinent« zu führen? Immerhin gab sich Putin etwa zur gleichen Zeit leicht optimistisch. »Wir haben die Gelegenheit«, erklärte er in Sotschi, »den Dialog fortzusetzen«. Und: »Das ist das Wichtigste.«

Ließe sich Washington tatsächlich auf Gespräche mit Moskau über die »strategische Sicherheit« in Europa ein, dann wäre das mit dem impliziten Eingeständnis verbunden, nicht mehr uneingeschränkt eskalationsfähig zu sein. Letzteres klingt aktuell in der Debatte über die neue »Global Posture Review« des Pentagon an, deren Eckpunkte Ende November bekanntwurden. Das Papier steckt wie üblich den Rahmen für die künftige globale Präsenz der US-Streitkräfte ab. Dabei bestätigt es die Aufhebung der Obergrenze von 25.000 US-Soldaten in Deutschland, die noch Donald Trump verhängt hatte, und die zusätzliche Entsendung von 500 Soldaten in die Bundesrepublik. Von Plänen für weitere Truppenverlegungen nach Europa, wie sie bei einer weiteren Zuspitzung des Ukraine-Konflikts erforderlich werden könnten, ist allerdings zumindest nichts bekannt. Und dafür gibt es Gründe. Einige davon hat die Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) in einer knappen Analyse der Global Posture Review benannt.

Washington steht zur Zeit, hält die SWP fest, vor einer »dreifachen Herausforderung«: Das Haushaltsdefizit ist hoch; die Covid-19-Pandemie und ihre wirtschaftlichen Folgen sind noch längst nicht überwunden; schließlich stehen gewaltige Ausgaben zur Modernisierung der Infrastruktur und der Sozialsysteme bevor. Zwar wird der nächste US-Militärhaushalt trotz allem weiter aufgestockt, doch gibt es, wie die SWP konstatiert, auch im US-Militär größeren Bedarf: So bestünden etwa »Probleme bei der Einsatzbereitschaft der Streitkräfte«, die nun »ihrerseits nach einer Modernisierung verlangen«. Die Ressourcen sind nicht unendlich – und so ist es laut der SWP »keinesfalls sicher, dass Washington seine sicherheitspolitische Rolle auf mittlere und längere Sicht sowohl in Europa als auch im Indopazifik aufrechterhalten kann«. Klar sei jedoch, dass der Indopazifik US-Priorität sei, also der Machtkampf gegen China.

Ist Washington tatsächlich entschlossen, die militärischen Kapazitäten, die der Abzug aus Afghanistan und der Teilrückzug aus dem Irak freisetzen, nicht nach Europa, sondern auf den Pazifik zu orientieren, dann ergeben Verhandlungen mit Russland Sinn. Moskau hat zuletzt sehr deutlich gemacht, dass es nicht mehr bereit ist, das Arrangement mitzutragen, das im Jahr 2014 getroffen wurde. Es sieht vor, dass der Ukraine-Konflikt im »Normandie-Format« bearbeitet und schließlich auch beigelegt wird. Für die USA war das mit dem Versuch verbunden, die Dinge in Europa unter Federführung der Bundesrepublik regeln zu lassen, um sich stärker als bisher auf den Machtkampf gegen China zu konzentrieren. Für Berlin bot es die Chance, sich als »Ordnungsmacht« zu profilieren. Letzteres ist gescheitert: Sieben Jahre Verhandlungen haben nicht zum Erfolg geführt. Weil aber parallel die USA und ihre wichtigsten Verbündeten in Europa die Ukraine immer weiter aufrüsten, ist die Lage für Moskau unerträglich geworden. Putin hat dieses Jahr mehrfach gewarnt, Russlands rote Linien gerieten in Gefahr.

In einem ersten Schritt hat nun das russische Außenministerium Mitte November Teile des diplomatischen Briefwechsels mit den Außenministern Deutschlands und Frankreichs veröffentlicht – ein schroffer Tabubruch, der eine Fortsetzung der Gespräche im bisherigen »Normandie-Format« kaum noch möglich erscheinen lässt. Jetzt bringt Moskau eine Ausweitung der Runde ins Gespräch. Es spreche gar nichts dagegen, dass die USA dem »Normandie-Format« beiträten, zitierte die Nachrichtenagentur RIA Novosti Oleg Krasnizki, einen hochrangigen Beamten des russischen Außenministeriums; denn schließlich hänge im Ukraine-Konflikt »eine Menge von der Position Washingtons ab«. Man sei stets offen dafür gewesen, »dass Amerika seinen Einfluss auf Kiew geltend macht«, ließ sich Krasnizki wiedergeben. Der Gedanke liegt auf der Hand: Wenn jemand dem ukrainischen Nationalismus Grenzen setzen kann, dann sind es die USA.

Und ohne Washington ist an einen Abgleich mit der NATO über die strategische Lage in Europa ohnehin schon mal gar nicht zu denken. Käme es zu den hochrangigen Gesprächen, die Biden am Mittwoch in Aussicht stellte, dann hätte Moskau nicht nur eine Ausweitung des »Normandie-Formats« erreicht. Es hätte womöglich die Tür für umfassende Verhandlungen geöffnet und damit einen wertvollen Punkt erzielt. Die russische Regierung werde ihre Gedanken umgehend an Washington weiterleiten, teilte Putin am Mittwoch mit. Dann wird man klarer sehen.