»Ist das der versprochene Fortschritt?«

Kay Nietfeld/dpa Generalmajor Carsten Breuer (r.) auf dem Weg ins Bundeskanzleramt zur Bund-Länder-Beratung (Berlin, 30.11.2021)

Vor seiner Wahl zum Bundeskanzler kündigte Olaf Scholz, SPD, einen regelmäßig tagenden Coronakrisenstab an, den Generalmajor Carsten Breuer leiten soll. Seit Monaten werden Soldaten für die Bekämpfung der Pandemie eingesetzt. Wird der Einsatz der Bundeswehr im Inneren zur Gewohnheit?

Schon der bisherige Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, CDU, hatte im Februar 2020 dafür gesorgt, dass mit Hans-Ulrich Holtherm, Sanitätsoffizier der Bundeswehr im Dienstgrad Generalstabsarzt, ein Mann des Militärs die Spitze der neu geschaffenen Abteilung 6 »Gesundheitsschutz, Gesundheitssicherheit, Nachhaltigkeit« übernahm. Das Ministerium beschäftigt über 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dass keine fachlich qualifizierte Person unter den zivilen Beamten und Angestellten des Bundes und der Länder für die Leitung des neuen Krisenstabs im Bundeskanzleramt gefunden wurde, ist offensichtlich Absicht. Zugleich zeigt sich dadurch, dass der Einsatz der Bundeswehr im Inneren fortgesetzt werden soll. Die Geschichte lehrt, dass Militär im Inland demokratiegefährdend sein kann.

Breuer wird allseits als guter Organisator angepriesen.

In Interviews mit Bundeswehr-Oberen wird betont, dass Breuer besonders ausgebildet ist für Krisen. Zu ihm muss man aber wissen, dass er das Weißbuch der Bundesregierung mit verfasst hat, in dem Kriegseinsätze als notwendig für die Ressourcen- und Transportwegsicherung für deutsche Kapitalinteressen definiert werden.

Bild bejubelte die Personalie mit der Zeile »Früher Panzer, jetzt Pandemie«. Befürchten Sie eine weitere Militarisierung des Landes?

Die Militarisierung findet längst statt. Ich verweise auf die Bundeswehr-Werbekampagne »Wir. Dienen. Deutschland«. Mit Lockköder werden junge Menschen, auch Minderjährige, für den Dienst an der Waffe angesprochen. Die Armee nutzt Bildungs- und Jobmessen sowie Kooperationsvereinbarungen mit den Landeskultusministerien, um Werbeveranstaltungen in Schulen durchzuführen.

Im Spiegel erklärte Oliver Kohl, Kommandeur der Führungsakademie der Bundeswehr, das Militär habe nun mal eine »ausgeprägte Problemlösungskompetenz«.

Das Verteidigungsministerium nutzt Corona für eine großangelegte Imagekampagne für die Bundeswehr und stellt die Übernahme von zivilen Aufgaben im Inland als gewinnbringend und normal dar. An den Waffen Ausgebildete sind beim Testen dabei, beim Impfen, in Altenheimen, sie sitzen an Corona- und Impfhotlines. Bereits im Frühjahr 2020 sah man Bilder, auf denen Soldaten der Bundeswehr über friedliche Marktplätze patrouillierten. Bildunterschrift: »Bundeswehr-Soldaten unterstützen die Gesundheitsämter bei der Kontaktverfolgung.«

Von den Ampelparteien SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP hat offenbar keine ein Problem mit der Bundeswehr. Wie bewerten Sie das?

Die neue Bundesregierung bekennt sich zur NATO, zur Bundeswehr und zum Aufbau einer eigenen EU-Streitmacht. Und die neue Außenministerin Annalena Baerbock äußerte jüngst in der Taz: »Wir stehen zu unserer Verantwortung im Rahmen von NATO und EU und auch zur nuklearen Teilhabe.« Die SPD/Grünen-Regierung unter Bundeskanzler Schröder und Außenminister Fischer hat uns den ersten Kriegseinsatz der Bundeswehr gebracht, die Ampelkoalition setzt jetzt einen General ins Kanzleramt. Ist das der versprochene Fortschritt?

Mit Lars Klingbeil wird ein Mann Kovorsitzender der SPD, dem eine Nähe zur Truppe und zur Rüstungsindustrie nachgesagt wird. Was wissen Sie über ihn?

Klingbeil ist »Transatlantiker«. Die NATO propagiert er als »Sicherheitseinrichtung«. In seinem Wahlkreis, nicht so weit weg von Bremen, übersieht er zudem den Zusammenhang zwischen Naturzerstörung und Militär. Klingbeil ist Mitglied des »Förderkreises Heer« und der »Deutschen Gesellschaft für Wehrtechnik«.

Und was erwarten Sie von der neuen SPD-Verteidigungsministerin Christine Lambrecht?

Wir sind Realisten, deshalb sind unsere Erwartungen gering. Dafür sind unsere Forderungen um so klarer: abrüsten statt aufrüsten, Deeskalation, Verhandlungen im OSZE-Format, das alle europäischen Staaten gleich behandelt, auch Russland. Und wir brauchen weder neue Bomber für die Führung eines Atomkriegs noch bewaffnete Drohnen.