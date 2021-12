»Reg dich nicht auf«

Roberto Settonce/LaPresse/imago images Greta Beccaglia macht am Montag vor dem Spiel Perugia gegen Vicenza auf sexualisierte Gewalt aufmerksam

In Italien ist eine Debatte über den in Medien herrschenden Sexismus ausgebrochen. Ausgangspunkt sind in den sozialen Netzwerken kursierende Bilder, die auf einer Seite für Empörung, andererseits für Relativierung sorgten: Im einminütigen Video ist die 27jährige Sportreporterin Greta Beccaglia während einer Liveübertragung des regionalen TV-Senders Toscana TV zu sehen, die nach dem Fußballerstligaspiel Empoli gegen Fiorentina aus dem Castellani-Stadion von Empoli über die Stimmung der Fans nach der Niederlage der Fiorentina berichtet. Währenddessen sind im Hintergrund die aus dem Stadion strömenden Fans zu sehen, von denen ein 45jähriger Fiorentina-Fan aus Ancona sich der Journalistin von hinten annähert, in seine linke Hand spuckt, um ihr dann mit offener Hand beim Vorbeigehen auf das Gesäß zu schlagen. Daraufhin unterbrach sie ihre Berichterstattung und wandte sich vor laufender Kamera an den mittlerweile weiter entfernten Täter mit den Worten: »Entschuldigung? Das darfst du nicht machen, tut mir leid.« Gleichzeitig waren einige Dutzend Personen Augenzeugen der Tat geworden, aber diese gingen allesamt ungestört ihren Heimweg weiter, ohne zu intervenieren.

Weitere Fans, die von der Journalistin nach dem Spiel interviewt wurden, antworteten ihr mit vulgären, beleidigenden und sexistischen Aussagen. Was im Netz allerdings für den eigentlichen Aufschrei sorgte, war die Reaktion des Journalisten Giorgio Micheletti, welcher aus dem Studio mit Beccaglia in Verbindung war und ihr riet, sich deswegen »nicht aufzuregen«. Er rechtfertigte seine Aussage im nachhinein mit dem Argument, dass er versucht hätte, die Journalistin nicht in Panik geraten zu lassen.

In den Tagen darauf bekam die Straftat große mediale Aufmerksamkeit im ganzen Land, und zahlreiche prominente Persönlichkeiten aus der Medienwelt und Politik solidarisierten sich mit ­Beccaglia in den sozialen Netzwerken. Auch die Fußballklubs Fiorentina und Empoli verurteilten die Tat und stellten sich für eine »bestmögliche Zusammenarbeit« mit den Ermittlungsbehörden zur Verfügung. Brenda Barnini, Bürgermeisterin von Empoli, forderte vergangene Woche eine harte Bestrafung der Tat. Weniger prominente Stimmen bemerkten allerdings, dass solche Statements zwar gute Intentionen repräsentieren, jedoch noch lange nicht das Problem einer sexistischen und toxischen Fußball- und Medienkultur, welche Italien offensichtlich zu haben scheint, löst.

Aus anderen Kanälen bekam die Journalistin nämlich heftige Kritik zu spüren. Ihr wurde vorgeworfen, die Aufmerksamkeit vorteilhaft für karrieristische Interessen zu nutzen, da sie nun in ganz Italien Bekanntheit erlangt hätte. Dazu äußerte sich Beccaglia am vergangenen Donnerstag im Interview mit dem Sportnachrichtenportal ­mondocalcionews.it und sagte, sie wolle für ihre Professionalität erinnert werden, aber nicht für was in Empoli geschehen sei. Des weiteren sah sich die Reporterin mit Vorwürfen konfrontiert, nach welchen ihr Outfit (Lederjacke und Jeanshosen) das Verhalten des Straftäters provoziert haben soll. Bekannte des 45jährigen Täters verteidigten ihn zudem mit der Behauptung, er sei eigentlich eine »brave Person«, und sein Verhalten sei bloß eine Ausdrucksform seiner Frustration aufgrund der Niederlage der Fiorentina in Kombination mit Alkohol gewesen. Tatsächlich suggerieren Daten aus England, dass zwischen Fußballspielen und sexualisierter Gewalt eine enge Korrelation bestehe. Demnach würden Aggressionen an Spieltagen des eigenen Teams um 26 Prozent steigen und im Fall einer Niederlage um ganze 38 Prozent. Dies dürfte in Italien kaum anders sein.

Der Straftäter wurde mit Hilfe von Bildmaterial der Überwachungskameras ausfindig gemacht und daraufhin von der Fußballreporterin angezeigt. Zunächst wurde ihm von der Quästur Florenz der Stadionbesuch für drei Jahre verwehrt. Er hat mittlerweile angegeben, sich über offizielle Wege bei der Reporterin entschuldigen zu wollen, und wäre auch bereit, mit Beccaglia das persönliche Gespräch zu suchen. Diese beabsichtigt jedoch keine Zurücknahme der von ihr eingeleiteten rechtlichen Schritte, sondern bleibt der Meinung, dass eine Entschuldigung das mindeste sei, was ihr zustehe.