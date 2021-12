Nachschlag: This is not a lovesong

Pavlo Gonchar/ZUMA Wire/imago images Hersteller eines sogenannten Totimpfstoffs ist unter anderem die Firma Valneva aus der Ukraine

Impfen oder nicht, die Frage spaltet die Gesellschaft. Ja … Aber nicht in gleiche Teile. Die »Anstalt«-Macher Max Uthoff und Claus von Wagner geben sich in der aktuellen Ausgabe ihrer Kabarettsendung alle Mühe, verschiedene Argumente zuzulassen, auch wenn es weh tut. »Ich warte auf den Totimpfstoff, der ist ohne Gentechnik«, ist da nur eines. Stimmt so nicht, so die »Anstalt«-Macher, auch bei der Herstellung eines Totimpfstoffs komme Gentechnik zum Einsatz. Dazu noch jede Menge Acceleratoren. Nichts für Anthroposophen. Wer an verdünnten Sternenstaub als Allheilmittel glaubt, mag das gerne tun. Gefährlich wird es, wenn Vertreter solcherart Pseudowissenschaft, das weisen Uthoff und von Wagner nach, aktiv Einfluss auf die Gesellschaft nehmen, bis hin zur Mitwirkung an der Zulassung von Arzneimitteln. Und ja, Pharmafirmen verdienen mit der Herstellung von Impfstoffen eine Menge Geld. Wer sich daran stört, mag bitte schnell aus seinem VW aussteigen. This is not a lovesong. (mis)