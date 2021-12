Ohne Personal keine Betten

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa Am Limit: Im Schnitt muss eine Pflegekraft in der BRD 13 Patienten versorgen

Vor zwei Jahren hat die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) gemeinsam mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft und dem Deutschen Pflegerat ein Instrument für eine bedarfsgerechte Personalbemessung in der Krankenhauspflege entwickelt. Bisher wurde es von der Bundesregierung ignoriert. Verdi hofft nun, dass die Ampelkoalition die PPR 2.0 (Pflegepersonalregelung, jW) auf den Weg bringt und hat die neue Regierung Anfang der Woche an ihre Abmachungen im Koalitionsvertrag erinnert.

Wohin der Personalmangel führt, kann gegenwärtig anhand der Meldungen über Intensivbettenkapazitäten studiert werden. Am Dienstag schlüsselte der RBB die Situation für Berlin und Brandenburg auf. Demnach konnten in den 49 relevanten Brandenburger Kliniken im Juni dieses Jahres maximal 1.107 Intensivbetten betrieben werden. Am Mittwoch waren es laut dem Intensivregister der Deutschen interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) nur noch 652. In Berlin lag die Zahl Mitte Mai noch bei 1.438 Intensivbetten, am Mittwoch waren es 1.077 an 41 Kliniken. Von den betreibbaren Intensivbetten waren 12,3 Prozent in Brandenburg und 7,9 Prozent in Berlin noch frei.

Bundesweit standen dem DIVI-Intensivregister zufolge am gleichen Tag 22.283 Intensivbetten für Erwachsene zur Verfügung, 20.038 davon waren belegt, 4.869 mit Covid-19-Patienten. Vergleicht man diese Zahlen mit denen vor der Pandemie, muss konstatiert werden: Trotz vierter Welle können an die 5.700 Betten weniger genutzt werden als vor der Pandemie. Nach Angaben der Deutschen Krankenhausgesellschaft gab es damals insgesamt rund 28.000 Intensivbetten, davon 22.000 mit Beatmungsmöglichkeit. Diese waren durchschnittlich zu 70 bis 80 Prozent belegt. Nach Berichten von Engpässen im November 2020 wurde die Zahl der betreibbaren, für Covid-19-Patienten geeigneten Intensivbetten mit Beatmungsmöglichkeit auf mehr als 28.000 gesteigert.

In Brandenburg habe sich die Anzahl an Intensivbetten nach RBB-Informationen seit Pandemiebeginn fast verdoppelt. Anfang 2020 gab es demnach 536 Intensivbetten. Gegenwärtig seien aber nur zwei Drittel davon betreibbar. An den Berliner Kliniken habe es einen Rückgang der Versorgungskapazitäten auf Intensivstationen von bis zu zehn Prozent gegeben. Der Grund ist Personalmangel.

Die Krankenhäuser machen die Wiedereinführung der Personaluntergrenzen und ihre »Verschärfung« ab Februar 2021 dafür wesentlich verantwortlich. Dabei ist die Überlastung in ihnen bereits angelegt. Demnach sollen im intensivmedizinischen Bereich auf eine Pflegekraft tagsüber drei und nachts zwei Patienten kommen. Auf Stationen für Allgemeine Chirurgie soll das Verhältnis tagsüber zehn und nachts 20 zu 1 sein. Die Realität sieht vielfach noch bescheidener aus. Im Schnitt muss eine Pflegekraft nach Angaben von Statista in deutschen Krankenhäusern 13 Patienten versorgen. Im europäischen Vergleich ist die BRD damit Schlusslicht. In anderen Ländern wie der Schweiz sind es acht, in den Niederlanden sind es 6,9. Aber auch dort ist die Tendenz zur Arbeitsverdichtung klar erkennbar.

Die Folgen sind eine hohe Teilzeitquote, ein hoher Krankenstand und Personalflucht. In Berlin fehlen nach RBB-Informationen gegenwärtig 10.000 Pflegekräfte. Einen großen Anteil an der Arbeits- und Leistungsverdichtung hat das bereits viel kritisierte Fallpauschalensystem, wonach medizinische Leistungen anhand von Diagnosen pauschal und nicht nach individuellem Bedarf vergütet werden. Krankenhäuser sind daher bestrebt, möglichst viele, lukrative Operationen durchzuführen. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft nutzte ihre im Dezember aktualisierten Informationen über das Coronavirus, um ihre Forderung nach einer Reform des Vergütungssystems zu wiederholen. »Die Krankenpflege ist bereits aus gutem Grund nicht mehr den üblichen Fallpauschalen unterworfen.« Nun stelle sich die Frage, ob man nicht generell zu einem Jahresbudget unabhängig von der Zahl der Patienten und Behandlungen zurückkehren sollte – jedenfalls, so lautet die Einschränkung auf der Internetseite der DKG, »bei den Häusern der Grundversorgung«. Denn dort gebe es viele Bereiche mit hohen Vorhaltekosten, die sich nicht dauerhaft über das Fallpauschalensystem finanzieren ließen. Das heißt: Profit aus ihnen herauszupressen ist nahezu unmöglich.