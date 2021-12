Nachschlag: Jeder Tag Revolution

AP Photo/Marwan Ali Errungenschaften verteidigen: Demonstrantinnen protestieren gegen die Militärherrschaft (Khartum, 17.11.2021)

Die Menschen im Sudan haben das scheinbar Unmögliche erreicht: die 30jährige islamistische Präsidentschaft mit einer Massenbewegung hinweggefegt. Ganz vorne dabei »Frauen im Widerstand« – so der Titel der Arte-Reportage, der zeigt, wie der revolutionäre Kampf mit dem Abgang von Omar Al-Baschir noch lange nicht beendet ist. Übernommen hat das Militär, das seine Schergen ohne Rücksicht auf Verluste mit scharfer Munition gegen die Protestierenden vorgehen lässt. Wunden wie im Krieg, so einer der interviewten Ärzte. Und porträtiert wird Sarah, eine junge Kommunistin, die mit ihren Freunden nicht aufgibt, für die errungene Freiheit zu kämpfen. Ihre Mutter – eine kommunistische Lehrerin – hat ihr dafür das Rüstzeug mit auf den Weg gegeben. Sie selbst wird schwer verletzt, als sie und ihre Kollegen während eines Treffens unvermittelt angegriffen werden. Drei Tage muss sie untertauchen – aus Angst, verhaftet zu werden wie so viele andere. Eigentlich wähnte sie sich als Lehrerin sicher … (si)