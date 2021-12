Keine Lösung

Tom Weller/dpa Um die permanente Notlage im Gesundheitsbereich im Fall von Infektionen nicht zu vergrößern, braucht es in erster Linie mehr Personal

Wer das Bundesgesundheitsministerium künftig leiten soll, ist seit Montag bekannt. Welche Maßnahmen die Behörde ergreifen wird, um das überstrapazierte Gesundheitswesen zu entlasten, ist auch nach der Lektüre des Koalitionsvertrags ungewiss.

Die Umsetzung der von den Ampelparteien angekündigten neuen Sonderzahlung für Pflegekräfte soll laut der gesundheitspolitischen Sprecherin der Grünen-Fraktion, Maria Klein-Schmeink, eine der ersten Amtshandlungen des designierten Gesundheitsministers Karl Lauterbach (SPD) sein. Sie soll aber, erklärte Klein-Schmeink am Dienstag dem Sender N-TV, erst im kommenden Jahr ausgezahlt werden. Die künftige Koalition wolle sicherstellen, dass »die richtigen Beschäftigten mit dem Bonus« erreicht würden, so die Grünen-Politikerin. »Wir wollten jetzt nichts übers Knie brechen und lassen uns lieber etwas mehr Zeit«, sagte Klein-Schmeink zur Verschiebung des Vorhabens ins neue Jahr.

Ursprünglich hatten SPD, Grüne und FDP das Gesetz zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht, das am Dienstag im Bundestag erstmals behandelt wurde, mit dem Pflegebonus verknüpfen wollen. Die Sorge sei nun aber gewesen, so Klein-Schmeink, »in der kurzen Zeit keine gute und belastbare Gesetzesgrundlage zur Auszahlung des Bonus erarbeiten zu können«. Unklar sei insbesondere, wie der Kreis der Begünstigten »treffsicher« ermittelt werden könne.

Für die Prämie für Pflegekräfte in Heimen und Krankenhäusern will die Koalition eine Milliarde Euro bereitstellen. Die Steuerfreiheit des Pflegebonus soll auf 3.000 Euro steigen. Der letzte Pflegebonus wurde 2020 auf den Weg gebracht und betrug für selbiges Jahr 1.000 bis 1.500 Euro. Welche Pflegekraft ihn in welcher Höhe bekam, hing von ihrer Tätigkeit, der Arbeitszeit und dem Bundesland ab, in dem sie arbeitete.

Mit Blick auf den Bonus sagte Susanne Ferschl (Die Linke) am Dienstag im Bundestag: »Es geht um dauerhafte Lösungen.« Die arbeits- und gesundheitspolitische Sprecherin der Linksfraktion forderte die Bundesregierung auf, endlich das Problem der Arbeitsbedingungen, der Personalbemessung und einer guten tariflichen Bezahlung anzugehen. Dass die »einrichtungsbezogene Impfpflicht« hingegen per Eilverfahren beschlossen werden soll, kritisierte sie. Es gehe schließlich um Beschäftigte, die seit vier Wellen ihren Kopf hinhielten und bereits vorher am Limit waren.

Es müsse darüber hinaus klar sein, »dass die Regelung das Problem der vierten Welle nicht löst«, sagte Ferschl. Statt ausschließlich über Impfpflichten sollte einmal über Impfrechte diskutiert werden. Sie verwies auf Senioren, die für eine Boosterimpfung stundenlang in der Schlange stehen müssen, und Hausärzte, die Impftermine erst für Februar vergeben können. Außerdem müsse ein Impfrecht auch weltweit gelten. Die Bundesregierung hat sich bislang geweigert, einer Patentfreigabe zuzustimmen. Es sei »irrwitzig, von Impfzwang zu reden und bei der Patentfreigabe zu schweigen«. Die Pandemie könne nur weltweit besiegt werden.

Die Impfpflicht soll nach den Plänen der Ampelparteien ab 15. März für Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen gelten. Sie müssen dann einen Nachweis über den Impf- bzw. Genesenenstatus oder ein Attest vorlegen, dass sie nicht geimpft werden können. Passiert das nicht, muss der Vorgesetzte das Gesundheitsamt informieren. Das kann ein Betretungsverbot für die Arbeitsstelle aussprechen. Laut Gesetzesbegründung entfällt auch die Lohnzahlungspflicht von seiten des Betriebs.

Unterdessen ist die Zahl der Coronaneuinfektionen gesunken. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gab die Zahl pro 100.000 Einwohner und Woche am Dienstag mit 432,2 an. Am Vortag betrug sie 441,9, in der Vorwoche 452,2. Gemeldet wurden 36.059 Neuansteckungen binnen eines Tages. Vor einer Woche waren es 45.753.