Dass ein Parteitag per Abstimmung einen Redebeitrag verhindert, ist eher ungewöhnlich. Beim Landesparteitag von Die Linke in Nordrhein-Westfalen ist genau das geschehen. Mit einer Mehrheit von 103 zu 83 nahmen die Delegierten am Sonnabend den Antrag an, einen Gastbeitrag von Sahra Wagenknecht von der Tagesordnung zu nehmen. Diese Entscheidung und die Niederlage des Wagenknecht-Lagers bei den Vorstandswahlen sorgten auch am Wochenanfang weiter für Diskussionen in der Partei. Dabei scheint klar zu sein: Ihre impfkritischen und die Coronapandemie relativierenden Äußerungen haben Wagenknecht Sympathien gekostet und die Stimmung in ihrem Landesverband kippen lassen.

Auf dem NRW-Landesparteitag wollte die Bundestagsabgeordnete, die im April noch mit 61 Prozent auf Platz eins der Landesliste für die Bundestagswahl gesetzt worden war, per Video eine Wahlauswertung vornehmen. Doch eine Mehrheit lehnte das ab. »Die Delegierten wollten keine personalisierten Debatten, sondern nach vorne diskutieren, wie wir in die Landtagswahl im Mai gehen«, erklärte Landessprecherin Nina Eumann am Dienstag gegenüber jW. Wagenknecht habe mit ihren Aussagen zum Thema Corona, »wie sie etwa bei ›Anne Will‹ gefallen sind«, dazu beigetragen, »dass selbst langjährige Unterstützerinnen und Unterstützer ihr an dieser Stelle keine herausgehobene Bühne geben wollten«.

Tatsächlich hatte ein Auftritt von Wagenknecht im TV-Talk »Anne Will«, bei dem sie Ende Oktober die Wichtigkeit von Coronaimpfungen bestritt, für viele in der Partei das Fass zum Überlaufen gebracht. Die stellvertretende Linke-Vorsitzende Martina Renner hatte der Parteigenossin damals »Ignoranz von Fakten« vorgeworfen. Andere warfen ihr »Schwurbelei« vor. Nach einer weiteren impfkritischen Äußerung legte Maximilian Becker, Mitglied im Bundesvorstand, der prominenten Politikerin Mitte November sogar nahe, die Linke zu verlassen und der AfD beizutreten.

Gegenüber jW erklärte Becker am Dienstag, Wagenknecht habe »den Bogen überspannt«. »Fortwährend Stimmung gegen das Impfen zu machen, während gleichzeitig Pflegepersonal und Kliniken bundesweit am Limit sind, ist grob fahrlässig«, sagte er. In der Partei sei »Sahra Wagenknecht nur noch ein Phantom«. Anstatt sich an innerparteilichen Debatten zu beteiligen, verkünde sie ihre Positionen lieber über die Medien. »Ein solches Vorgehen höhlt die innerparteiliche Demokratie aus und schadet daher der Partei«, so Becker.

Auch Inge Höger, frühere NRW-Landessprecherin, übte am Dienstag gegenüber jW Kritik. Im Landesverband gebe es »schon lange eine große Unzufriedenheit, dass Sahra Wagenknecht sich außer bei Großveranstaltungen in Wahlkampfzeiten kaum in NRW sehen lässt und sich nicht an der Diskussion über den Kurs der Partei beteiligt«. Mit dem Erscheinen ihres Buches »Die Selbstgerechten« direkt nach ihrer Aufstellung als NRW-Spitzenkandidatin und »der Diskreditierung vieler Mitglieder als Lifestyle-Linke« habe sie weiter an Zustimmung verloren. Dann werde die »krachende Niederlage« bei der Bundestagswahl, seit der nur noch sechs statt zwölf Abgeordnete aus NRW im Bundestag sind, auch Wagenknecht angelastet.

Für Thies Gleiss aus NRW, Mitglied im Bundesvorstand und einer der Sprecher der Parteiströmung Antikapitalistische Linke (AKL), war die Nominierung Wagenknechts zur Spitzenkandidatin Ausdruck eines Kalküls. Sie sei nur durch einen Block der »Wagenknecht-Fangroup« mit ausschließlich auf Wahlkämpfe orientierten Kräften und Kommunalpolitikern zustande gekommen, sagte er am Montag gegenüber jW. Man habe sich »von ihrer Bekanntheit Stimmen erhofft«. Diese Rechnung sei nicht aufgegangen, weshalb Wagenknecht fallengelassen worden sei. »Sie und ihre engste Truppe haben mit der Partei abgeschlossen und warten auf die beste Gelegenheit, sich abzuspalten«, so Gleiss’ Vorhersage.

Auch bei den Nachwahlen zum NRW-Vorstand am Samstag wurde das Wagenknecht-Lager abgestraft. Zum Landessprecher wurde mit 76 Prozent Jules El-Khatib gewählt, zum Stellvertreter mit nur 53 Prozent Amid Rabieh. Er ist nun der einzige im Landesvorstand, der noch Wagenknecht zugerechnet wird. Ansonsten setzten sich AKL und Bewegungslinke durch.