»Was uns fehlt, ist unser Land«

Jörg Tiedjen Feierlichkeiten anlässlich des Tags der Nationalen Einheit im sahrauischen Flüchtlingslager Boujdour bei Tindouf (11.10.2021)

Cheikh Mouloud war Repräsentant der Frente Polisario in Wien und ist heute im Außenministerium der Demokratischen Arabischen Republik Sahara für Europa zuständig. Das Interview fand am 16. Oktober im sahrauischen Flüchtlingslager Boujdour bei Tindouf statt.

Der Westsaharakonflikt ist kaum bekannt. Was ist das Wichtigste, was man über ihn wissen muss?

Das ist ein alter Konflikt. Es geht um einen nicht beendeten Dekolonisierungsprozess. Die Westsahara gehört zu den Ländern, denen bis heute ihre Selbstbestimmung verwehrt wird. Die UNO hat versprochen, ein Unabhängigkeitsreferendum in der Westsahara zu organisieren. Wir haben an dieses Versprechen geglaubt, aber leider wurde es nicht eingehalten. Die UNO hat eine Mission zur Durchführung des Referendums in der Westsahara eingesetzt, die Minurso. Sie ist seit 1991 hier. Seit dem 6. September 1991 gab es einen Waffenstillstand. Aber die UNO hat das Referendum nie durchgeführt, weil Marokko es bis heute blockiert – und weil seine Freunde ihm geholfen haben, vor allem Frankreich. Ohne Frankreich hätte Marokko dies nicht durchhalten können. Ich fürchte, wenn die Weltgemeinschaft nicht endlich eine Lösung findet, dann wird eine Katastrophe eintreten für die gesamte Region. Wir brauchen eine Lösung gerade jetzt, nachdem der Waffenstillstand von unserer Seite für beendet erklärt wurde, was die Antwort darauf war, dass Marokko ihn am 13. November vergangenen Jahres gebrochen und seine Armee gegen unsere Zivilisten in Guerguerat eingesetzt hat.

Wir hassen Krieg. Wir wollen eine friedliche Lösung, und wir haben unseren guten Willen gezeigt. Wir haben mehr als 3.000 marokkanische Gefangene freigelassen. Wir haben akzeptiert, dass die Sahrauis bei dem Referendum auch über die Möglichkeit einer Autonomie innerhalb Marokkos oder einen Anschluss abstimmen können. Aber Marokko hat Angst vor dem Ergebnis und verfolgt seine Blockade weiter. Außerdem werden unsere Menschen in den von Marokko besetzten Gebieten brutal unterdrückt. Wir wünschen, dass die Minurso endlich ein Mandat für die Beobachtung der Menschenrechte erhält. Ich weiß nicht, warum die Minurso die einzige UN-Mission ist, die kein solches Mandat erhalten hat. Außerdem: Wir sind gegen die Plünderung der Bodenschätze unseres Landes durch diverse Firmen. Was machen diese Unternehmen dort – sie unterstützen die Besatzung der Westsahara, die Unterdrückung der Menschen.

Was sagen Sie zu den Urteilen des Europäischen Gerichtshofs von September?

Wir hoffen, dass die Urteile des EuGH die EU zwingen, endlich Abkommen mit Marokko über Fischerei und Handel zu beenden, die auch die Westsahara einschließen. Der EuGH hat bestätigt, dass der einzige Vertreter der Sahrauis die Frente Polisario ist. Er hält ausdrücklich fest, dass die Europäer mit der Polisario reden müssen, wenn es um die Westsahara geht. Wir hoffen, dass die europäischen Staaten dies akzeptieren und nicht weiter mit Marokko hinter verschlossenen Türen etwas ausmachen. Wenn aber Unternehmen die Rechtslage ignorieren, werden wir gerichtlich gegen sie vorgehen.

Besteht die Gefahr, dass auch Algerien in den Krieg einbezogen wird?

Ich hoffe, dass Algerien nicht militärisch eingreift. Sonst würde es in Marokko heißen: Klar, der Feind ist Algerien, nicht die Sahrauis. Marokko hat ja von Beginn des Krieges an immer wieder so getan, als existierten wir gar nicht. Wer gegen es kämpfe, seien Kubaner, Vietnamesen, Algerier, Libyer, andere Afrikaner. Aber Marokko sitzt neben uns in der Afrikanischen Union, deren Gründungsmitglied die Westsahararepublik ist, und der marokkanische König muss, wenn ein Kongress der AU stattfindet, zusammen mit unserem Präsidenten daran teilnehmen. Marokko weiß sehr genau, dass wir der Gegner sind.

Das erinnert an die Zeiten des Kalten Krieges, wenn Marokko beklagt, die Sahrauis würden von den Kubanern unterstützt …

Wir haben gute Beziehungen zu Kuba, Algerien, Südafrika, Nigeria, Mexiko, Venezuela, Nicaragua, mit vielen lateinamerikanischen und afrikanischen Staaten haben wir diplomatische Vertretungen ausgetauscht. Kuba hat uns anfangs vor allem im Bildungsbereich unterstützt, und wir werden das nicht vergessen. Algerien hat uns ebenfalls sehr viel geholfen, Südafrika auch.

Sie haben aber nicht in Kuba studiert, sondern in Deutschland?

Ich habe in Leipzig in der DDR begonnen, Medizin zu studieren. Das war von 1987 bis 1991. Ich habe die »Montagsdemos« und die »Wende« miterlebt, auch die Währungseinheit zwischen Ost und West. Dann kam der UN-Friedensplan. Als die UNO den Zeitrahmen vorstellte, haben die Sahrauis daran geglaubt. Das Ausbildungsministerium hat alle, die im Ausland studierten, zurückgerufen. Wir sollten uns ein freies Jahr nehmen, um an dem Referendum teilzunehmen. Wir haben gedacht, bald sind wir zurück in unseren Heimatstädten, in Dakhla, Laâyoune, Smara, Boujdour. Aber leider war das eine Lüge der UNO.

Was hatten Sie gedacht, als damals die DDR mit einem Mal unterging?

Es war nicht nur die DDR, es betraf auch andere Staaten wie Jugoslawien, die Sowjetunion. Anfangs habe ich gedacht, das wird nicht kommen, die Einheit, es gab Panzer und all das. Als aber die Berliner Mauer fiel, war es vorbei. Doch ich war optimistisch und glaubte, die »Mauer der Schande« in der Westsahara, der 2.700 Kilometer lange Befestigungswall der Marokkaner, werde jetzt ebenfalls verschwinden …

Waren die 29 Jahre des Waffenstillstands eine verlorene Zeit?

Einerseits ja, weil wir so lange Zeit umsonst auf eine friedliche Lösung gewartet haben. Andererseits haben wir aber auch viel erreicht. Wir haben zahlreiche ausgebildete Leute, bei uns gibt es niemand, der nicht lesen und schreiben kann. Wir haben Institutionen aufgebaut. Wenn wir unsere Unabhängigkeit erlangen, sind wir sofort in der Lage, einen Staat aufzubauen. Die Basis ist da. Was wir brauchen, ist unsere Unabhängigkeit, unser Land.