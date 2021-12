Spielplatz mit Doppelcharakter

imago images/KHARBINE-TAPABOR Die Finanzaristokratie im Börsenspiel. »Die Börse ist ein Institut, wo die Bourgeois nicht die Arbeiter, sondern sich untereinander ausbeuten«, schrieb Engels an Bebel (Karikatur der Zeitschrift Le Rire, 13. April 1895)

In den kommenden Tagen erscheint im Kasseler Mangroven-Verlag von Konrad Lotter der Band »Anatomie der Gegenwart«, in dem verschiedene, an anderer Stelle bereits publizierte Aufsätze des Autors zu Philosophie, Ökonomie, Geschichtstheorie und Ideologiekritik versammelt sind. Wir veröffentlichen daraus mit freundlicher Genehmigung von Autor und Verlag den bisher noch nirgends erschienenen Beitrag »Der ›doppelseitige Charakter‹ der Börse. Marx und Engels über Börse und Aktienhandel«. (jW)

Als Friedrich Engels im Jahre 1885 den zweiten und im Jahre 1893 den dritten Band des »Kapital« aus dem Nachlass herausgab, stand er vor einem Problem. Seine Absicht war es, die Marxschen Texte und Erkenntnisse, die ihm zum Teil nur in Fragmenten, Entwürfen und Gliederungen vorlagen, der Nachwelt in einer möglichst authentischen, zugleich aber auch folgerichtigen und lesbaren Weise zugänglich zu machen. In den zwanzig bis dreißig Jahren, die zwischen der Erstellung der Manuskripte (1863 bis 1865, 1868) und ihrer Veröffentlichung lagen, hatte sich zudem die ökonomische Entwicklung, die Engels mit wachem Auge verfolgte, verändert. Und auch dieser Veränderung sollte Rechnung getragen werden. Engels löste das Problem dadurch, dass er an verschiedenen Stellen Einschübe und Ergänzungen in Marx’ Text einfügte, die er als gewissenhafter Herausgeber natürlich als solche kennzeichnete.

Zentrum

Eine Reihe wichtiger Ergänzungen bezieht sich dabei auf die Börse und den Aktienhandel. Vorauszuschicken ist dabei, dass sein wie auch Marx’ Augenmerk weniger auf die Waren- (also Getreide-, Gewürz-, Rohstoff- etc.), als vielmehr auf die Aktienbörse gerichtet ist, in der die Anteilsscheine von Fabriken, Banken und anderer Unternehmen gehandelt werden. Völlig einverstanden ist Engels zunächst mit der Stellung, die Marx der Börse im kapitalistischen Geschehen zuweist. Darüber hinaus aber betont er die »gesteigerte« und noch »stets wachsende« Bedeutung der Börse, die er vor allem durch drei Feststellungen belegt.

Erstens durch die quantitative und qualitative Ausweitung des Aktienhandels: Bis 1865 repräsentierten die Staatspapiere die Masse der an der Börse gehandelten Werte, in den darauffolgenden Jahrzehnten aber wurden sie durch die Anteilsscheine börsennotierter Unternehmen verdrängt. Die Industrie­betriebe verwandelten sich Schritt für Schritt in Aktiengesellschaften, zuerst die Eisenbahnen und Bergwerke, dann die Chemie, die Textil­industrie und die Brauereien, schließlich auch noch der Handel, die Banken, die Agrikultur – und die Kolonialgesellschaften. Die ganze Ökonomie konzentrierte sich »in den Händen von Börsianern«, so dass die Börse selbst zur »hervorragendsten Vertreterin der kapitalistischen Produktion« wurde.¹

Zweitens durch die neuen Regeln und gesetzlichen Formen der Aktiengesellschaften mit »beschränkter Haftung« (wodurch die Aktionäre nicht über ihren eingebrachten Betrag hinaus haftbar gemacht werden können): Dadurch gewann die Börse gewissermaßen an Seriosität. Sie galt nicht mehr ausschließlich als Ort, »wo die Kapitalisten sich ihre akkumulierten Kapitalien untereinander abnahmen«, als Ort schicksalhafter Zufälle, den die Arbeiter nur als Beweis der »demoralisierenden allgemeinen Wirkung der kapitalistischen Wirtschaft« wahrnahmen.

Drittens die sozialen Veränderungen, die sich mit der wachsenden Zahl der Aktionäre vollzogen: Seit der Krise von 1866 war die Akkumulation des Kapitals rasant gestiegen; die Ausdehnung der Produktion konnte damit nicht Schritt halten. Auf diese Weise stieg die Zahl der Rentiers, das heißt der Leute, die »die regelmäßige Anspannung im Geschäft satt« hatten, sich nur noch »amüsieren« oder nur noch »gelinde Geschäfte als Direktoren oder Aufsichtsräte« (918) betreiben wollten.

Beschleunigung

Worin besteht die Bedeutung und Funktion der Börse? Marx beantwortet diese Frage im Zusammenhang mit der »Rolle des Kredits in der kapitalistischen Produktion«. (451 ff.) Die kapitalistische Produktion durchläuft einen Kreislauf, der sich in drei Abschnitte oder Phasen unterteilen lässt. Erstens die Vorbereitung der Produktion: Gesetzt, die entsprechenden Gebäude und die benötigte technische Ausstattung stehen bereits zur Verfügung, müssen Arbeitskräfte eingestellt und Rohstoffe besorgt werden. Marx bezeichnet diesen Vorgang mit der Formel »G – W«. In Worten: Der Kapitalist schießt Geld (G) vor, um alle Waren (W) oder Produktionsmittel (Gebäude, Maschinen, Arbeitskräfte, Rohstoffe) zu kaufen, die zur Produktion notwendig sind. Zweitens die Produktion selbst, bei der aus den eingekauften Waren (W) neue Waren (W’) entstehen. In diesem Abschnitt wird mit den neuen Waren (durch die Ausbeutung der Arbeitskraft) zugleich der Mehrwert produziert, das heißt der Überschuss des Werts der produzierten Waren gegenüber den eingekauften Waren. Drittens der Verkauf der produzierten Waren oder die Realisierung des Mehrwerts (W’ – G’), wobei sich der Kapitalist den Mehrwert aneignet und also mehr Geld (G’) zurückerhält, als er vorgeschossen hat.

Je schneller die drei Phasen des Kapitalkreislaufs von G zu G’ durchlaufen werden, desto größer ist der erzeugte Mehrwert bzw. der Profit, den sich der Kapitalist aneignen kann. Er ist deshalb darauf bedacht, jede der drei Phasen zeitlich abzukürzen, wozu ihm verschiedene Mittel zur Verfügung stehen. Die Vorbereitungszeit kann er zum Beispiel durch die Verbesserung der Kommunikation, des Transports, durch Vorratshaltung (damit keine Verzögerung durch Engpässe entsteht), die Produktion selbst durch den Einsatz von Maschinen, gestraffte Arbeitsabläufe, Schichtarbeit etc., den Verkauf der Waren durch Reklame beschleunigen. Über die Beschleunigung der einzelnen Phasen hinaus existiert aber auch noch die Möglichkeit, die gesamte Zirkulation oder den Umschlag des Kapitals zu beschleunigen, um die erzeugte Menge des Mehrwerts zu vergrößern. Es muss dazu nur parallel und sich mit dem ersten Kreislauf überschneidend, ein zweiter, dritter oder vierter Kreislauf gestartet werden.

Genaugenommen (oder besser: den einzelnen Kreislauf isoliert betrachtet) müsste ja der erste Umschlag vollständig durchlaufen sein, ehe der nächste beginnt. Denn erst am Ende hat der Kapitalist das vorgeschossene Geld zurück und gleichzeitig Gewinn gemacht, so dass er finanziell in der Lage ist, den nächsten Kreislauf zu beginnen – vielleicht sogar auf erweiterter Stufenleiter, wenn er einen Teil des Gewinns reinvestiert. Die »Gier«, von der Marx und Engels wiederholt sprechen, treibt ihn allerdings an, den zweiten und dritten Kreislauf zu beginnen, ehe der erste abgeschlossen ist. Dabei darf diese Gier nicht bloß als individuelle Charaktereigenschaft begriffen werden, die den Wirtschaftsprozess antreibt. Sie wird dem individuellen Unternehmer vielmehr von seinen Konkurrenten aufgezwungen. Zieht er mit ihnen nicht gleich, kann er im Wettkampf nicht bestehen und geht unter.

Kreditformen

Um den zweiten oder dritten Kreislauf beginnen zu können, bevor alle Waren verkauft und das vorgeschossene Geld samt Gewinn zurückgeflossen ist, muss sich der Kapitalist Geld leihen. Das gleiche gilt, wenn er einen neuen, ganz anderen Kreislauf mit innovativer Technik und einem ganz neuen Warenangebot beginnen möchte. Er nimmt also einen Kredit auf, was auf verschiedene Weise geschehen kann. Eine Möglichkeit ist der Wechsel oder »Handelskredit«: das »schriftliche Versprechen der Zahlung an einem bestimmten Termin« in Form von »wechselseitigen Vorschüssen der Produzenten und Kaufleute untereinander«. (413) Eine andere Möglichkeit ist der »Bankkredit«, das heißt der Vorschuss, den die Bank, die die Gehälter oder Guthaben von Privatleuten verwaltet, gewährt. Die wichtigste Form des Kredits ist inzwischen allerdings die Aktie. Sie stellt gewissermaßen den Kredit dar, den viele Kleinanleger einer Aktiengesellschaft gewähren, wodurch sie zu Miteigentümern des Unternehmens werden.

Für den Kapitalisten hat die Aufnahme eines Kredits einen großen Vorteil, aber auch einen Nachteil. Der große Vorteil ist, dass mit Hilfe eines Kredits eine »Beschleunigung (…) der Metamorphose des Kapitals und damit (der) Beschleunigung des Reproduktionsprozesses überhaupt« (452) stattfinden kann, der zu einer Vergrößerung des Mehrwerts und des Profits führt. Der Nachteil ist, dass er einen Teil des erwirtschafteten Mehrwerts nicht für sich behalten kann, sondern in Form von Zinsen oder Dividenden an diejenigen abtreten muss, die ihm den Kredit gewährt haben. Zinsen, die an die Bank gezahlt, und Dividenden, die an die Aktionäre gezahlt werden, gleichen sich einerseits, andererseits bestehen große Unterschiede zwischen beiden. Gleich sind sie insofern, als beide den Anschein erwecken, sie seien aus dem Kapital (in der verkürzten Form von G – G’) entstanden, als hätte das Geld selbst die Fähigkeit, sich zu vermehren und Früchte zu tragen, so wie Birnbäume die Fähigkeit haben, »Birnen zu tragen«. In diesem sich scheinbar selbst (und ohne Exploitation der Arbeitskraft) vermehrenden Geld, im »Geld heckenden Geld« sieht Marx die »äußerlichste und fetischartigste Form« des Kapitalverhältnisses. (404 f.)

Die Unterschiede zwischen Zins und Dividende bestehen darin, dass der Kapitalist im Falle des Bankkredits der Eigentümer seines Unternehmens bleibt und mit der Bank einen festen Zinssatz für das entliehene Geld vereinbart. Deckt er seinen Bedarf an Geld hingegen durch die Ausgabe von Aktien, so tritt er einen Teil seines Eigentums an die Aktionäre ab. Als Miteigentümer aber haben die Aktionäre zwar keinen Anspruch auf eine feste Verzinsung, sie sind dafür aber am Gewinn (allerdings auch am Verlust bis hin zur möglichen Pleite) des Unternehmens beteiligt. Als Miteigentümer haben sie sogar das Recht, in Fragen der Unternehmensführung mitzubestimmen. Da der Umfang des Streubesitzes aber nicht an den Anteil des Hauptaktionärs oder der wenigen Mehrheitsaktionäre heranreicht, die Masse der Kleinaktionäre auch in keinem kommunikativen Zusammenhang steht, ist dieses Recht rein formal und praktisch bedeutungslos.

Zu ergänzen wäre, dass es sich bei dem in Aktien investierten »Geldkapital« um »fiktives« Kapital (488) handelt, das zwar einen Anspruch auf einen Teil des Mehrwerts begründet, vom realen Wert des jeweiligen Unternehmens aber stark abweichen kann. Sein fiktiver Wert hängt von Zukunftserwartungen, von »Meinungen« (Gerüchten), politischen Umständen usw. ab. So konnte infolge eines Krieges wie etwa der Invasion der Österreicher in Sardinien oder dem Einmarsch der französischen Armee in Piemont im Jahre 1859 eine »Finanzpanik«² ausbrechen, die einen Verfall der Kurse und »Zahlungsunfähigkeit« zur Folge haben, obwohl sich am realen Zustand der entsprechenden Gesellschaften gar nichts geändert hat.

Konsequenzen

Gegenüber traditionell geführten Unternehmen unterscheiden sich Aktiengesellschaften in mehrfacher Hinsicht. Zum einen findet in ihnen eine ungeheure Konzentration von Kapital statt, die eine »Ausdehnung (…) der Produktion und Unternehmungen« erlaubt, wie sie »für Einzelkapitale unmöglich waren«. (452) War es früher dem Staat vorbehalten, Unternehmen von diesem Ausmaß vorzustehen, können diese nun auch als gesellschaftliche Unternehmungen geführt werden. Zum andern verändern sich die Eigentumsverhältnisse. Aus Privatkapital und Privatunternehmungen werden Gesellschaftskapital und Gesellschaftsunternehmungen. Es findet, wie Marx schreibt, »die Aufhebung des Kapitals als Privatkapital innerhalb der Grenzen der kapitalistischen Produktionsweise selbst« statt. (452) Zum dritten gibt der Kapitalist seine Funktion als Unternehmer und Organisator seines Unternehmens auf. Er ist nur mehr der Eigentümer der Aktienmehrheit und überträgt seine frühere Funktion einem »Dirigenten«, »Verwalter« oder Manager, der trotz seiner unter Umständen sehr hohen Bezahlung doch nur einen »bloßen Arbeitslohn« (401) erhält, eine abhängige Stellung einnimmt und auch entlassen werden kann. Wenn die Produktion aber keinen »fungierenden Kapitalisten« mehr benötigt, so braucht sie (wie die Aktiengesellschaften unter Beweis stellen) überhaupt keinen Kapitalisten mehr.

Hinzu kommt eine gestiegene Flexibilität, mit der die Produktion, vermittelt durch die Börse, auf Veränderungen der gesellschaftlichen Bedürfnisse reagieren und sich an veränderte Umstände anpassen kann. In Windeseile kann niedergehenden, überflüssigen oder problematischen Gesellschaften oder Geschäftszweigen die finanzielle Unterstützung entzogen werden. In Windeseile können umgekehrt auch erfolgversprechende, innovative Unternehmungen mit finanziellen Mitteln gefördert werden, so dass sie ohne große Verzögerung mit der Produktion ihrer Waren beginnen können.

Schwindel

Nicht nur aus Verachtung sprechen Marx und Engels wiederholt vom »Börsenspiel«; es hat auch sachliche Gründe. Gespielt wird nämlich da, wo nicht gearbeitet wird. Es ist zum allergrößten Teil das Geld der Bürger, das sie durch die Aneignung des Mehrwerts aus der produktiven Arbeit der Arbeiter erworben haben, das sie im »Börsenspiel« einsetzen, um es sich gegenseitig abzujagen. »Die Börse ist ein Institut, wo die Bourgeois nicht die Arbeiter, sondern sich untereinander ausbeuten«, schreibt Engels an August Bebel, »der Mehrwert, der an der Börse die Hände wechselt, ist bereits vorhandner Mehrwert, Produkt vergangner Arbeiterausbeutung«.³

Wie bei anderen Spielen gibt es auch an der Börse Falschspieler, die sich durch Tricks und Schummelei Vorteile verschaffen. Wörtlich spricht Engels von »Agiotage«. Damit bezeichnet er »Tricks« oder »Prellerei unter falschen Vorspiegelungen«⁴, zum Beispiel die Verbreitung falscher Nachrichten, um Zuversicht oder Panik zu erzeugen und die Aktienkurse in die gewünschte Richtung zu bewegen. Ein solcher Fall lag etwa beim »Turpin-Spektakel« vor, von dem Engels im Juni 1894 Paul Lafargue berichtet.⁵ Eugène Turpin, der Erfinder des Sprengstoffs Melinit, wurde aufgrund eines Interviews angeklagt, seine Erfindung an eine ausländische Macht verkaufen zu wollen, dann aber freigesprochen. Wie Le Temps später berichtete, setzte Turpin das Gerücht vom Verkauf in die Welt, um der Gesellschaft, die seine Erfindung vermarktete, Vorteile zu verschaffen.

Noch keine Rolle (obwohl sie an den Börsen bereits praktiziert wurden) spielt in Marx’ und Engels’ Berichten und Analysen der Handel mit sogenannten Derivaten, das heißt aus Aktien abgeleiteten Anlageformen wie Optionen oder Futures; Termingeschäfte, mit denen Wetten auf den zukünftigen Verlauf von Aktienkursen abgeschlossen werden. Dabei handelt es sich allerdings nur um »Börsenspiele« höherer Ordnung, bei denen Geld- und Aktienbesitzer entweder ihre Gewinne absichern und ihr Risiko minimieren oder aber ein erhöhtes Risiko eingehen in der Hoffnung, ihre Gewinne zu maximieren. Am Wesen der Aktie ändert sich dabei nichts. Auf sie bezieht sich auch die Bemerkung von Marx: »Das Interessante an diesen Sachen (des Aktienhandels) ist die Praxis, nicht die Theorie«.⁶

Vom »Börsenspiel« zum »Börsenschwindel« ist es nur ein kleiner Schritt. In der privaten Korrespondenz zwischen Marx und Engels wird dieser Begriff fast synonym mit dem Begriff des Aktienhandels verwendet. Eine Form des Schwindels besteht etwa darin, dass über den »Dirigenten« hinaus eine ganze Reihe gutbezahlter »Verwaltungs- und Aufsichtsräte« eingestellt wird, die gar nichts verwalten und beaufsichtigen. Ihre Scheinfunktionen sind »bloßer Vorwand zur Plünderung der Aktionäre« und ein Deckmantel für »Selbstbereicherung«. (403) Eine andere Form ist das »Schneeballsystem«, das Marx (bezogen auf den »Finanzschwindler« Jay Gould) beschreibt, ohne den Begriff selbst zu nennen. Es funktioniert so, dass zum Beispiel der Niedergang eines Unternehmens verschwiegen wird, statt dessen fortwährende Erfolge vorgegaukelt und immer neue Aktien ausgegeben werden. Die »etwas erhöhten Dividenden«, mit denen man den Aktionären »einen Bissen« hinwirft, werden so nicht durch reale Gewinne, sondern durch immer neue Anleihen und Verbindlichkeiten finanziert. »Diese famose Methode«, so Marx, »muss eines Tages in einer jämmerlichen Katastrophe enden«.⁷

Treibhaus

Nicht nur in Zeiten ökonomischer Krisen lockt die Börse Kriminelle an. Es ist die Trennung von »Geldkapitalisten« und »Verwaltern« oder Managern, die die Funktion der »fungierenden Kapitalisten« übernehmen, wodurch die Aktiengesellschaften nicht nur anfällig, sondern geradezu zu einem Eldorado für eine »neue Finanzaristokratie« werden, das heißt für »eine neue Sorte von Parasiten in Gestalt von Projektenmachern, Gründern und bloß nominellen Direktoren«. Insbesondere auch für Bilanzfälscher. Ohne selbst viel Kapital zu besitzen, verfügen diese »Parasiten« doch über ungeheure Massen fremden Kapitals, das sie auch in die eigene Tasche zu wirtschaften versuchen, da sie nicht direkt unter der »Kontrolle des Privateigentums« (454) stehen.

Die beiden größten Börsenskandale, die in den Briefen und Werken von Marx und Engels wiederholt genannt und besprochen werden, sind die Skandale um die Société générale du crédit mobilier und den Bau des Panamakanals. Die Société war eine Aktienbank, die 1852 von Émile Pereire gegründet wurde, in enger Beziehung zum Zweiten Kaiserreich unter Napoleon III. stand und 1867 Konkurs anmeldete. Sie brachte eine Reihe von (Industrie-)Unternehmen an die Börse, investierte in den Eisenbahnbau und konnte zunächst durch Aktienspekulationen größte Gewinne einfahren. Ihre »zügellose Börsenagiotage« und die kriminelle Selbstbereicherung ihrer Manager löste jenen Skandal aus, über den Marx im Mai 1857 an Engels berichtete, als der zweite Direktor des Instituts »mit einer Schuldenmasse von about 30–40 Millionen fcs.« durchbrannte.⁸

Der zweite, durch gigantischen Betrug ausgelöste Börsenskandal, von dem Engels in verschiedenen Briefen berichtet, ist der Skandal um den geplanten Bau des Panamakanals. Der umtriebige Geschäftsmann Graf Ferdinand de Lesseps, unter dessen Regie schon der Suezkanal gebaut worden war, gründete 1879 eine Aktiengesellschaft, um auch den Durchstich der Landenge von Panama zu organisieren. Unvorhergesehene Probleme, zeitliche Verzögerungen und immer neuer Kapitalbedarf (was nur durch umfangreiche Bestechung hoher Politiker und Journalisten zu bewerkstelligen war) führten dazu, dass das Projekt am Ende scheiterte und erst von den Amerikanern 1914 fertiggestellt werden konnte. Als die Gesellschaft 1888 wegen Zahlungsunfähigkeit in Konkurs ging, war nicht nur eine Unzahl von Kleinanlegern, sondern auch eine Reihe von beteiligten Firmen ruiniert. In seinem Bericht an August Bebel spricht Engels vom »Treibhaus Panama« und der Börse als »Herd der äußersten Korruption«.⁹

Verselbständigung

Eine bemerkenswerte Ergänzung zum dritten Band des »Kapital«, die Engels nicht mit in den veröffentlichten Text aufgenommen hat, findet sich in einem Brief an Conrad Schmidt vom Oktober 1890. Dort spricht er von der fortschreitenden Teilung der Arbeit innerhalb der kapitalistischen Produktionsweise, wobei neben der (eigentlichen) Produktion und dem Warenhandel mit dem »Geldhandel« oder dem Finanzsektor ein weiterer Bereich entstanden sei. Weiterhin spricht er davon, dass sich der »Geldhandel«, der sich »zum Effektenhandel erweitert« hat (und also neben Industrie- und Verkehrsaktien auch den Handel etwa mit Staatspapieren umfasst) gegenüber der Produktion »verselbständigt« und ein Eigenleben angenommen hat, somit seiner »eigenen Bewegung« und seinen »eigenen Gesetzen« folgt. Zwar ist die Produktion, in der der Mehrwert produziert wird, »das in letzter Instanz Entscheidende«, so dass der Geldhandel (wie auch der Warenhandel) »im ganzen und großen der Bewegung der Produktion« folgt.¹⁰ Infolge seiner Verselbständigung aber können die Bewegungen des Geldhandels auch davon abweichen und vor allem: Sie können auch »auf die Bedingung und den Gang der Produktion« zurückwirken und sie beeinflussen.

Zwei Konsequenzen ergeben sich aus dieser Verselbständigung des Finanzkapitals gegenüber dem produktiven Kapital. Erstens decken sich die Zyklen der Konjunktur nicht mit dem Auf und Ab der Aktienkurse. Die Aktienkurse können steigen, obwohl die Konjunktur gerade den Rückwärtsgang eingelegt hat und vielleicht auch Arbeitskräfte entlassen werden. Umgekehrt können die Kurse fallen, obwohl die Konjunktur gerade anzieht und zusätzliche Arbeitskräfte eingestellt werden. Die Erklärung dafür ist nicht schwierig. Beim Rückgang der Konjunktur wird weniger Geld benötigt, um parallele Produktionszyklen vorzufinanzieren; das überschüssige Geld kann dann zum Beispiel in den Kapitalmarkt fließen und ein Steigen der Kurse bewirken. Bei anziehender Konjunktur wird Geld für zusätzliche Produktionszyklen benötigt, das dann unter Umständen dem Kapitalmarkt entzogen wird.

Zweitens gerät die Produktion infolge der Rückwirkung des Geldhandels (der inzwischen zum »Eigentümer der Eisenbahnen, Bergwerke, Eisenwerke etc.« geworden ist) unter eine doppelte und widersprüchliche Zielvorgabe. Sie hat sich »bald nach den Interessen der unmittelbaren Produktion, bald aber auch nach den Bedürfnissen der Aktionäre« zu richten.¹¹ Die Orientierung an produktionsfremden Interessen aber kann zur Folge haben, dass im Interesse der Shareholders ein Betrieb zugrunde gerichtet wird. Sie kann (gesamtgesellschaftlich) auch dazu führen, dass im Interesse, Rivalen aus dem Feld zu schlagen, doppelt geplant und produziert und damit »enormes Geld verpulvert« wird.

Dass aus der eingeschränkten Perspektive von Börsenberichten nur ideologische Darstellungen des Wirtschaftsgeschehens entstehen können, versteht sich fast von selbst. »Der Geldmarktmensch sieht die Bewegung der Industrie und des Weltmarkts eben nur in der umgekehrten Widerspiegelung des Geld- und Effektenmarkts, und da wird für ihn die Wirkung zur Ursache.«¹² Er leitet die Krisen der Konjunktur aus Geldmarktkrisen ab, die doch »meist nur Symptome« sind, das heißt aus Überproduktion (bzw. Unterkonsumtion) entstehen, was nicht heißt, dass der (verselbständigte) Geldmarkt nicht auch »seine eigenen Krisen haben kann«.

