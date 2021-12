Das Gewicht der Welt

dpa/imago images / United Archives / Zuma / Keystone / Montage jW »Dein Freund zu sein, gehört zum Schönsten, was ein gütiges Geschick mir schenkte«: Jorge Amado und Anna Seghers

Seinen großen, im Vorjahr endlich wieder aufgelegten Epochenroman »Exil der frechen Frauen« beschließt Robert Cohen mit einem Kapitel, dessen Titel, »Überfahrt«, auf eine späte Erzählung Anna Seghers’ anspielt. Von der deutschen Schriftstellerin und ihrer langwierigen Flucht von Marseille nach Mexiko ist in diesem Abschnitt auch die Rede, in dem es Cohen auf bezwingende Art gelingt, die erzählte Zeit – Ende März, Anfang April 1941 – mit den Jahren, Jahrzehnten danach, ja sogar über Seghers’ Lebenszeit hinaus mit der Gegenwart zu verknüpfen und dabei trotz widriger Erfahrungen deren Hoffnung nicht preiszugeben, »dass die Menschheit jene große Sache einst verwirklichen werde, von der sie längst den Traum besaß«.

Diesen Traum vom Kommunismus teilte Seghers mit ihrem brasilianischen Kollegen Jorge Amado, den sie drei Jahre nach Kriegsende bei einem Friedenskongress in Wroclaw kennengelernt hatte. Seither verband die beiden scheinbar so unterschiedlichen Schriftsteller eine enge Freundschaft, die auch nach Amados Rückkehr aus dem europäischen Exil andauerte. »Dein Freund zu sein, gehört zum Schönsten, was ein gütiges Geschick mir schenkte«, schrieb Amado anlässlich ihres 60. Geburtstags. Auf seine Einladung reiste Seghers zweimal nach Brasilien, 1961 gemeinsam mit ihrem Mann Laszlo Radvanyi, 1963 allein. Kurz zuvor hatte sie, schweigend, an der berühmt gewordenen Kafka-Konferenz auf Schloss Liblice teilgenommen, auf der die kulturpolitischen Grundlagen für den »Prager Frühling« gelegt worden waren.

Kurz und hell

Von Seghers’ zweitem Aufenthalt in Salvador de Bahia, bei der Familie Amado, handelt Cohens neue Erzählung, eine Novelle eigentlich, in der dem Schweizer Autor, der seit langem in New York lebt, gleich mehrere Kunststücke gelingen. Zum einen schafft er es, ein starres Bild mit Leben zu füllen, das Seghers’ Besuch in Salvador dokumentiert. Auf diesem Foto ist sie inmitten wild wuchernder Pflanzen in Amados tropischem Garten zu sehen, auf einem Klappstuhl sitzend, mit einem Notizbuch im Schoß. Aber sie schreibt nicht. Sie denkt »an alles und nichts«, verharrt also im geistig anregenden Schwebezustand zwischen Konzentration und Zerstreuung. Hin und wieder kommt jemand aus dem Haus zu ihr in den Garten; dann wechselt sie ein paar Worte mit Amados Frau Zélia Gattai, mit seinem sechzehnjährigen Sohn João Jorge, mit ihm selbst, mit dem Papagei Floro, der außer obszönen Sprüchen auch Losungen der Kommunistischen Partei Brasiliens in seinem Repertoire hat. Diese kurzen, aber erhellenden Gespräche und die zauberhafte Umgebung, die Cohen ungemein präzise und dadurch höchst poetisch zu beschreiben versteht, regen sie an, Klarheit in ihr bisheriges Leben zu bringen und über ihr Bedürfnis nachzudenken, immerfort von Kämpfen zu berichten, »die schlecht ausgehen und trotzdem erinnert werden müssen«.

Innehalten also in einer politisch verhärteten Zeit, zumindest in Europa und nicht zuletzt in der DDR, und zugleich Zwischenbilanz ziehen über alle traumhaften Erfahrungen, die ihr in Brasilien zuteil wurden, bei den Reisen ins Landesinnere, zwei Jahre zuvor, und ihren jetzigen Begegnungen in Salvador: mit der Candomblé-Priesterin Mãe Menininha do Gantois, dem Filmemacher Glauber Rocha, den Skulpturen und Reliefs des verkrüppelten Barockbildhauers Aleijadinho, vier sinnenfreudigen jungen Interpreten des Bossa Nova. Die Frage, die sich ihr in dieser prachtvollen, erotisch aufgeladenen, gleichzeitig erschreckend grausamen, von Elend geprägten Umgebung stellt, konfrontiert sie mit ihrem eigenen Schaffen: »Wo fängt die gelebte Wirklichkeit an, wo hört die gedichtete auf?«

Beharren auf Glück

Erstaunlich ist die sprachliche Brillanz, mit der Cohen einerseits Seghers’ literarisches Werk unter Betonung seiner phantastischen, märchenhaften Züge ergründet, andererseits ihrem lebhaften, aber bei Konflikten oft unzugänglichen Charakter gerecht wird, indem er sich vorzustellen versucht, was ihr in den zwei oder drei Stunden vor Sonnenuntergang, wenige Tage vor ihrer Rückreise in die DDR, in Amados verwunschenem Garten durch den Kopf gegangen ist: Wie wäre es hierzubleiben, für immer. Es schadet zwar nicht, es schadet nie, Seghers’ Romane und Erzählungen zu kennen, aber man braucht keine Zeile von ihr gelesen zu haben, um von Cohens Erzählung gefesselt zu sein. Man muss auch nicht Brasilien aus eigener Anschauung kennen, um nach der Lektüre behaupten zu können, dass er dieses riesige widersprüchliche Land wie kaum ein anderer Besucher, eine Besucherin in seinem Wesen erkannt hat. Schon in seinem eingangs erwähnten Roman waren es gerade jene Passagen gewesen, in denen er den Spuren von Carlos Prestes und Olga Benario quer durch Brasilien gefolgt war, die seine erzählerische Meisterschaft, sein profundes historisches Wissen, seine politische Hellsichtigkeit und überdies seine Fähigkeit, sich zu erbarmen, unter Beweis stellten. Mir scheint, dass Cohen mit »Anna Seghers im Garten von Jorge Amado« den Gipfel seiner Erzählkunst erreicht hat.

In einem Interview für die spanische Wochenschrift El Cultural hat der mexikanische Schriftsteller Juan Villoro unlängst behauptet, dass Kunst im allgemeinen in komplexen und schmerzhaften Zeiten floriere, weil sie ein Mittel sei, die Wirklichkeit zu kompensieren. »Wäre die Welt perfekt, bräuchten wir keine Geschichten; wir schreiben sie, um das Gewicht der schlecht eingerichteten Welt zu ertragen.« Villoros Befund trifft sowohl auf Anna Seghers als auch auf Robert Cohen zu, weil sich beide der von ihm benannten Verantwortung gestellt haben: einerseits Ordnung in das gesellschaftliche Chaos zu bringen und andererseits nicht die Schönheit zu vergessen, »zu begreifen, dass es noch in der Hölle etwas gibt, das die Schmerzen und die Kümmernisse der Menschen lindern kann. In diesem Sinn ist Literatur zur Rebellion verpflichtet: Sie hat für Glück zu sorgen, wann immer es den Anschein hat, dass ihm die Existenzberechtigung abgesprochen wird.« Cohens Erzählung über Anna Seghers in Brasilien handelt genau davon: vom Beharren auf Glück in einer unglücklichen Zeit. Auch deshalb geht sie einem so nahe.