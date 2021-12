Leuchtende Augen

Christian Mang/REUTERS SPD-Prominenz im Grinsemodus: Raed Saleh (v.l.n.r.), Olaf Scholz, Franziska Giffey und Dietmar Woidke am Sonntag beim Berliner Landesparteitag

Wenn es darum geht, nach der Macht zu greifen, scheinen bei der SPD alle Flügelstreitigkeiten vergeben und vergessen. Mit einer Mehrheit von fast 99 Prozent hat ein außerordentlicher Parteitag am Sonnabend dem mit Bündnis 90/Die Grünen und FDP ausgehandelten Koalitionsvertrag zugestimmt. Nur sieben von 608 Delegierten stimmten mit Nein, drei enthielten sich. Zum Vergleich: Als die SPD ihre Mitglieder 2018 über die große Koalition mit CDU/CSU hatte abstimmen lassen, waren nur rund 66 Prozent dafür. Am Sonntag gab dann noch der FDP-Sonderparteitag grünes Licht für die Ampelregierung. Gut 92 Prozent der Delegierten stimmten mit Ja. Da aller Voraussicht nach auch das Ergebnis der Urabstimmung bei den Grünen, das am Montag verkündet werden soll, positiv ausfallen wird, soll der Koalitionsvertrag am Dienstag unterzeichnet werden. Am Mittwoch könnte sich dann Olaf Scholz (SPD) im Bundestag zum Kanzler wählen lassen.

Wie schon bei der Vorstellung des Koalitionsvertrags pries Scholz auf dem SPD-Parteitag die Vorhaben der künftigen Regierung mit hohlen Schlagwörtern an. Er sprach von »Aufbruch«, »Fortschritt« und »Respekt« und verglich die aktuelle Situation mit den Jahren 1969 und 1998. Damals seien mit Willy Brandt und Gerhard Schröder nach Jahren in der Opposition Sozialdemokraten ins Kanzleramt eingezogen, das wiederhole sich nun mit seiner Person. Scholz behauptete, seine Regierung werde für sozialen Ausgleich sorgen und den Klimawandel bekämpfen. Die erste und wichtigste Aufgabe aber sei der Kampf gegen die Coronapandemie.

In der Aussprache gab es viel Lob und vereinzelt milde Kritik am Koalitionsvertrag. Die SPD-Parteivorsitzenden Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken nannten die Bildung des neuen Bündnisses historisch. Walter-Borjans versprach, seine Partei werde kein »Lautsprecher der Regierung« sein und auch die Ziele weiterverfolgen, die es nicht in das 177seitige Papier geschafft hätten. Auch die Jusos waren in Kuschellaune. Im Ergebnis sei der Koalitionsvertrag »extrem überzeugend«, säuselte Juso-Chefin Jessica Rosenthal.

Ihr Vorgänger Kevin Kühnert, der SPD-Generalsekretär werden soll, kommentierte das Ampelpapier mit dem Satz: »Es fühlt sich gut und richtig an«. Befürchtungen, Kühnert könnte als Generalsekretär ausscheren und gegen Scholz arbeiten, trat der bisherige Amtsinhaber Lars Klingbeil, der Walter-Borjans als Koparteichef beerben soll, entgegen. »Ein Generalsekretär steht in der Mitte der Partei und sorgt für deren Zusammenhalt«, lässt sich Klingbeil im Tagesspiegel (Sonntag) zitieren. Die neue Parteiführung soll auf einem Parteitag am kommenden Sonnabend gewählt werden.

Nach Grünen und FDP will auch die SPD an diesem Montag ihre Minister benennen. Als spannendste Frage gilt, wer neuer Gesundheitsminister wird. In Medien fällt dabei immer wieder der Name des Bundestagsabgeordneten und Mediziners Karl Lauterbach. Da Olaf Scholz allerdings im Wahlkampf angekündigt hatte, sein Kabinett paritätisch zu besetzen, und die FDP für ihre vier Ministerposten drei Männer und nur eine Frau auserkoren hat, könnte der SPD-Politiker eine Gesundheitsministerin ins Rennen schicken.

Beim FDP-Parteitag am Sonntag war Christian Lindner unterdessen voll des Lobes für den Koalitionsvertrag – und bestätigte damit insgeheim das, was viele Kritiker monieren. »In diesem Koalitionsvertrag sind viele Projekte und Anliegen der Freien Demokraten enthalten«, zitierte ihn die Nachrichtenagentur AFP. Die FDP werde die Ampelregierung »prägen, auch das Regierungshandeln in Deutschland werden wir prägen«, sagte Lindner.