»Es darf keine Drohgebärden und Sanktionen mehr geben«

Lukas Balandis/Scanpix/imago images Säbelrasseln Richtung Russland: US-Panzer in Litauen (11.11.2021)

Der bundesweite Friedensratschlag aus Kassel konferiert an diesem Sonnabend zum »Widerstand gegen Aufrüstung und Krieg«, am Sonntag folgt eine Aktionskonferenz der Initiative »Abrüsten statt Aufrüsten« in Frankfurt am Main. Beide Veranstaltungen finden aufgrund der Pandemie online statt. Welchen Stellenwert hat Friedenspolitik in den angekündigten Vorhaben der Ampelparteien?

Den Koalitionsvertrag haben wir mit Zorn gelesen und sind alarmiert. Aus dem Papier von SPD, Grünen und FDP geht hervor, dass die Militarisierung weiter fortgesetzt werden soll. Der Friedensratschlag am Samstag wird sich mit der Analyse der zu erwartenden neuen Regierungspolitik beschäftigen. Problematisch ist, dass die Aggressionen gegen Russland und China vorangetrieben werden sollen. Zudem soll atomar weiter aufgerüstet werden, etwa mit neuen Transportflugzeugen für Atomwaffen. Diese Politik bekämpfen wir schon seit Jahren. Die Aktionskonferenz am Sonntag, zu der sich bisher 250 Menschen angemeldet haben, wird darauf reagieren. Mich erinnert vieles an die Situation, als die rot-grüne Bundesregierung, gerade erst an die Macht gekommen, 1999 den Krieg gegen Jugoslawien begann.

Sie befürchten neue Kriegseinsätze der Bundeswehr?

Was in bezug auf die Ukraine an militärischen Aufrüstungsprogrammen beschlossen ist, signalisiert, welche Gefahren bevorstehen.

Hatten Sie von einem Ampelbündnis anderes erwartet?

Im Wahlkampf spielte Außenpolitik, insbesondere Friedenspolitik, kaum eine Rolle. Wir müssen es uns ankreiden, dass wir es nicht geschafft haben, dieses Thema zur entscheidenden Frage zu machen. Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit wird es nur geben, wenn wir in der internationalen Politik für Entspannung und Zusammenarbeit sorgen. Weitere Eskalation mit Drohgebärden und Sanktionen – mit der Gefahr, dass Kriege und Gewalt weiter vorangetrieben werden – darf es nicht mehr geben. Nach dem desaströsen Ende des Afghanistan-Kriegs war zu hoffen, dass Rationalität und Nachdenklichkeit einsetzen würde. Nach dem fast 20jährigen Einsatz dort war zu sehen, dass Militär kein einziges Problem löst, sondern nur zu mehr Flucht, Vertreibung und Elend in der Welt führt.

Gibt es aus Ihrer Sicht einen Punkt, bei dem von der Ampel mehr zu erwarten ist als von der vorherigen Bundesregierung aus CDU/CSU und SPD?

Dazu fällt mir nichts ein. In ihrem Koalitionsvertrag haben die Ampelparteien etwa in bezug auf den Atomwaffenverbotsvertrag festgelegt, man wolle »als Beobachter bei der Vertragsstaatenkonferenz« die »Intention des Vertrages konstruktiv begleiten«. Das ist nur eine Floskel. Die künftige Regierung will den Vertrag ausdrücklich nicht unterschreiben.

Wie wollen Sie Schwung in die nicht zuletzt durch die Coronakrise schwächelnde Friedensbewegung bringen?

Die Pandemie trifft uns in besonderem Maße, weil wir bisher durch unsere Aktionen auf der Straße aufgefallen sind. Mit den Ostermärschen 2022 wollen wir dies wiederbeleben und weiter außerparlamentarischen Widerstand organisieren. Wir werden uns internationalisieren und den Protest gegen den Madrider NATO-Gipfel im Juni 2022 vorbereiten. Im Oktober tagte in Barcelona bereits der Weltfriedenskongress des »International Peace Bureau«. Besonderes Augenmerk werden wir auf den US-Luftwaffenstützpunkt im rheinland-pfälzischen Ramstein legen. Dieses Zentrum für Drohnenmorde in aller Welt wollen wir zum Thema machen, wie auch die Atomwaffenstationierung in Büchel. Außerdem werden wir weitere Konferenzen zur Lage in Afghanistan veranstalten, auch um Geld für die Menschen dort zu sammeln.