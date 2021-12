Angehörige haben das Wort

Arne Dedert/dpa Mahnwache der Hinterbliebenen am Freitag vor dem Landtag in Wiesbaden mit Fotos der Opfer vom 19. Februar 2020

Auf der sechsten Sitzung des Untersuchungsausschusses zum rassistischen Anschlag vom 19. Februar 2020 in Hanau, bei dem neun Menschen starben, wurden am Freitag im Hessischen Landtag erstmals Angehörige der Opfer als Zeugen angehört. Zwar wurden auch Innenminister Peter Beuth (CDU), Experten und der polizeiliche Einsatzleiter geladen. Doch zuerst kamen die Hinterbliebenen zu Wort. »Das ist für uns sehr wichtig, denn wir können das jetzt hautnah wiedergeben, was wir erlebt haben, wie der Umgang war und was in der Zwischenzeit passiert oder aufgearbeitete worden ist«, erklärte Abdullah Unvar, Cousin des ermordeten Ferhat Unvar, am Freitag gegenüber jW.

Zu Beginn der Sitzung am Freitag sprach als erste Zeugin Vaska Zladeva, Cousine des getöteten Kaloyan Velkov. Sie wollte wissen, warum Vekkov erst 25 Minuten nach Eintreffen der Polizei aufgefunden wurde, und beklagte, dass einige Polizisten es gar nicht wahrgenommen hatten, als sie nach ihrem Cousin gefragt habe. Anschließend machte Hayrettin Saracoglu, Bruder von Fatih Saracoglu, seine Aussage. Die Behörden hätten ungefragt den Opfern Organe und Organteile entnommen, berichtete er. »Später bekamen wir die Reste meines Bruders ausgehändigt.« Abdullah Unvar kritisierte gegenüber jW das geringe öffentliche Interesse und unzureichende Engagement. Auch er wies darauf hin, dass mit den Angehörigen, den Überlebenden, aber auch mit den Toten nicht menschlich umgegangen worden sei.

Die Ausschussmitglieder hatten nach der ersten Runde der Zeugenaussagen die Möglichkeit, eine Viertelstunde lang Fragen zu stellen, so Unvar. Doch die CDU habe dies nicht wahrgenommen. Dass es überhaupt einen Untersuchungsausschuss gibt, ist der Beharrlichkeit der Angehörigen und Überlebenden zu verdanken. Bereits zum ersten Jahrestag hatten die Hinterbliebenen eine »Kette des Versagens in und nach der Tatnacht« den verantwortlichen Politikern, der Polizei und den Behörden angelastet und dies mit zahlreichen Zeugenaussagen und Dokumenten untermauert.

»Nach einem langen und harten Kampf haben wir es geschafft, einen Untersuchungsausschuss zu erwirken und durchzusetzen, dass als erstes die Angehörigen angehört werden. Wir haben große Hoffnung, dass auch das Resultat gerecht sein wird«, erklärte Serpil Temiz Unvar, Mutter des ermordeten Ferhat Unvar. Sie hatte vor Beginn der Sitzung am Freitag an einer Mahnwache vor dem Landtagsgebäude teilgenommen.

Angehörige der Opfer und Überlebende hatten zehn Fragen an den Ausschuss vorbereitet. Sie wollen unter anderem wissen, ab wann genau innerhalb der Polizei von einem rassistisch motivierten Anschlag ausgegangen worden sei. Geklärt werden soll, was die Behörden über den Täter Tobias Rathjen wussten und warum dieser einen Waffenschein ausgestellt bekommen hatte. Ferner soll gefragt werden, warum die Notrufnummer 110 am Tatabend für mehrere Opfer nicht erreichbar war, welche Verantwortung die Behörden daran tragen, dass an einem Tatort der Notausgang verschlossen war, und was die Polizeikräfte getan haben, um alle Opfer möglichst schnell zu finden und ärztlich zu versorgen. Thematisiert werden sollen mögliche Versäumnisse der Behörden im Umgang mit den Überlebenden und Familien der Opfer. Schließlich soll gefragt werden, welche Rolle möglicherweise 13 Beamte des Spezialeinsatzkommandos bei dem Einsatz gespielt haben, die später durch rassistische Chats aufgefallen sind.