Länder verschärfen Coronaregeln

In der Bundesrepublik bleibt die Zahl der amtlich registrierten Coronaneuinfektionen auf einem hohen Niveau. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) vom Freitag morgen wurden innerhalb eines Tages 74.352 neue Fälle gemeldet. Sieben Tage zuvor waren es 76.414. Allerdings ist das RKI bei der Beurteilung der Lage vorsichtiger geworden. Der festgestellte, gebremste Anstieg bei der Sieben-Tage-Inzidenz könne sowohl auf ein Wirken bisheriger Kontaktbeschränkungen hinweisen, aber »regional auch auf die zunehmend überlasteten Kapazitäten im öffentlichen Gesundheitsdienst und die erschöpften Laborkapazitäten zurückzuführen sein«, heißt es im Wochenbericht des RKI vom Donnerstag abend.

Institutspräsident Lothar Wieler ist nach wie vor alarmiert. »Wir haben keine Zeit zu verlieren, keinen einzigen Tag«, mahnte er am Freitag in Berlin. »Nur wenn wir die Fallzahlen reduzieren, können wir die Krankenhäuser entlasten.« Die von Bund und Ländern beschlossenen zusätzlichen Auflagen müssten daher rasch und flächendeckend umgesetzt werden. Als Grund nannte Wieler auch die möglicherweise gefährlichere Omikron-Virusvariante – wobei gesicherte Erkenntnisse noch ausstehen.

Aus Regierungskreisen in Stuttgart erfuhr die Nachrichtenagentur dpa am Freitag, dass im von Bündnis 90/Die Grünen und der CDU regierten Baden-Württemberg Großveranstaltungen untersagt werden sollen. Es soll demnach ab diesem Sonnabend eine »harte Obergrenze« von 750 Teilnehmenden gelten. Weihnachtsmärkte sollen geschlossen werden, hatte das Staatsministerium bereits am Donnerstag abend mitgeteilt.

Der Berliner Senat von SPD, Grünen und Die Linke beschloss am Freitag im Anschluss an die Bund-Länder-Einigung vom Donnerstag ebenfalls Verschärfungen. Zu den am kommenden Mittwoch in Kraft tretenden neuen Regelungen gehören Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte. Demnach reduziert sich die erlaubte Teilnehmerzahl bei privaten Treffen, sobald ein Umgeimpfter dabei ist, auf zwei Haushalte. Bei Großveranstaltungen sollen im Freien dann höchstens 5.000 Teilnehmende, in geschlossenen Räumen 2.500 erlaubt sein. Derweil hoben Niedersachsen und Rheinland-Pfalz die Testpflicht für Menschen mit Auffrischungsimpfung auf.