Nachschlag: Pandemie in Zeitlupe

Corona lässt einen anders auf frühere Pandemien blicken. Im Vergleich zu AIDS werden vor allem Unterschiede deutlich. Es dauerte damals Jahre, bis es überhaupt Tests gab, die Entwicklung von Medikamenten schritt quälend langsam voran – während Hunderttausende starben. Ende der 90er Jahre war AIDS die vierthäufigste Todesursache weltweit. Anlässlich des Welt-AIDS-Tages zeichnet die berührende Dokumentation »40 Jahre AIDS – Schweigen = Tod« den Verlauf der Krankheitswelle nach. Die Geschichte ist dabei auch eine Geschichte der Stigmatisierung, in der homophoben Hetze gegen die angeblich allein betroffenen Schwulen tun sich hierzulande vor allem der Spiegel und die CSU hervor. Wie grausam diese Zeit für die Betroffenen war, droht in Vergessenheit zu geraten – gerade weil man heutzutage auch mit HIV-Infektion normal leben kann. Ein Mann berichtet, wie er in den 80er Jahren jede Woche auf der Beerdigung eines Freundes oder Bekannten war. »Wir sind davon geprägt wie eine Kriegsgeneration vom Krieg.« (mp)