Der Hahn wird abgedreht

Christian-Ditsch.de Demonstration gegen die geplante Ansiedlung von Tesla in Grünheide (25.2.2020)

Das Wasser wird knapp im Osten Brandenburgs – auch wegen der Fabrik des US-Autobauers Tesla in Grünheide. Der Wasserverband Strausberg-Erkner (WSE) hatte davor gewarnt, nun macht er Ernst: In Zukunft soll der Wasserverbrauch für alle Anwohner und Unternehmen gedeckelt werden. Das berichtete der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) am Donnerstag.

Der WSE versorgt rund 170.000 Menschen mit Wasser. Nun soll – in Abhängigkeit von der Bewohnerzahl – für jedes Grundstück eine Maximalmenge an Wasser festgelegt werden, die pro Jahr zur Verfügung gestellt wird. Auch der Verbrauch von Unternehmen soll beschränkt werden.

Hintergrund der Entscheidung ist, dass die Wasservorräte von Jahr zu Jahr knapper werden. »Im Juni dieses Jahres wurden unsere Behälter abends nicht mehr voll«, sagte demnach WSE-Chef André Bähler zum RBB. Nur eine andere Witterung habe Abhilfe schaffen können. Schon 2018 hatte das genehmigte Förderkontingent nicht ausgereicht, um die Versorgung sicherzustellen; deshalb habe man sie damals schon überschreiten müssen, erklärte der stellvertretende WSE-Chef Gerd Windisch.

Bislang stellt der Wasserverband pro Jahr rund elf Millionen Kubikmeter Wasser zur Verfügung – Tendenz steigend, denn immer mehr Menschen und Unternehmen ziehen in die Region. Mit dem Tesla-Werk in Grünheide kommt noch ein Großverbraucher hinzu: Bis zu 1,4 Millionen Kubikmeter jährlich soll es beziehen. Die Märkische Oderzeitung (MOZ) hatte am Dienstag behauptet, für Tesla solle es – im Gegensatz zu anderen Unternehmen – eine Sonderregelung geben.

Obwohl der Wassermangel eher ein strukturelles Problem in der Region zu sein scheint, machen manche Kommunalpolitiker deren Bewohner dafür verantwortlich. Man wolle ihnen nicht das Wasser wegnehmen, sagte Henryk Pilz, Bürgermeister von Erkner, man wolle nur übermäßigen Wasserverbrauch reglementieren. Denn es sei problematisch, wenn Anwohner im Sommer ihre Pools immer wieder mit neuem Wasser befüllen, anstatt das alte zu reinigen. »Umweltschutz, Klimawandel und Ressourcenschonung beginnen am eigenen Wasserhahn und im Umgang mit ­Trinkwasser«, so Pilz. Ähnlich äußerte sich Arne Christiani, Bürgermeister von Grünheide. »Wenn man die Unvernunft der Menschen sieht, die einen normalen Wasserverbrauch immer wieder überschreiten, vor allem im Sommer, bleibt einem nichts anderes übrig«, erklärte er.

Von den 16 Gemeinden und Städten, die im WSE Mitglied sind, votierten nicht alle für den Plan. Laut RBB stimmte zum Beispiel die Stadt Strausberg dagegen. Allerdings hatte deren Vertreter zuvor laut MOZ noch Zustimmung signalisiert. Auch der Bürgermeister von Neuenhagen, Ansgar Scharnke, hatte zuvor angekündigt, mit Ja stimmen zu wollen. »Es darf nicht sein, dass nach Tesla keine weitere Entwicklung in unseren Gemeinden möglich sein soll«, sagte er laut MOZ. Damit das Gewerbegebiet der eigenen Gemeinde erweitert werden könne, werde Wasser benötigt. »Dies geht nur durch Kontingentierung oder Genehmigung höherer Fördermengen vom Land.«

Hinter dem Sparplan dürfte allerdings noch ein anderes Kalkül stecken: Tesla hat sich schon im vergangenen Jahr mit einem Vertrag knapp zehn Prozent des im Verband verfügbaren Trinkwassers gesichert, für die erste Ausbaustufe seiner Fabrik. Sollte der WSE das benötigte Wasser nicht liefern können, dann könnten hohe Entschädigungen gefordert werden.

Um das Risiko für die Gemeinden und Städte im WSE zu reduzieren, soll nun das Industrie- und Gewerbegebiet Freienbrink, wo Tesla ansässig ist, zu einer Art Sondergebiet gemacht ­werden. Dort sollen zwei WSE-Tochtergesellschaften gegründet werden, einmal die Wacunis blue GmbH für die Versorgung mit Trinkwasser, zum anderen die Wacunis green GmbH, die zuständig werden soll für die Entsorgung der Abwässer. Da sie in der Regel nur mit ihrem Stammkapital haften, könnten im Fall der Fälle die Verbandsmitglieder vor deutlich höheren Forderungen geschützt werden.