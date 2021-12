Enge Beziehung

Christian Ditsch Kundgebung in Berlin anlässlich des Urteils im Münchner NSU-Prozess (11.7.2018)

Auf seinen Bauch ließ er sich die Wörter »Die jew, die« (»Stirb, Jude, stirb«) tätowieren. Vor Gericht erschien er mit einem T-Shirt, auf dem stand: »Brüder schweigen – bis in den Tod«. In den gut fünf Jahren, die der Prozess gegen Beate Zschäpe – einzige Überlebende des Kerntrios des »Nationalsozialistischen Untergrunds« (NSU) – vor dem Oberlandesgericht (OLG) München dauerte, machte der mitangeklagte André Eminger seine faschistische Gesinnung hinreichend deutlich. Allerdings ließ er nur seine Kleidung sprechen. Bis zum Urteil im Juli 2018 sagte Eminger kein Wort. Letztlich kam er mit einer milden Strafe von zweieinhalb Jahren Haft wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung davon. Vom Vorwurf der Beihilfe zum versuchten Mord wurde er freigesprochen.

Am Donnerstag überprüfte der 3. Strafsenat des Bundesgerichtshofs (BGH) in Karlsruhe das Urteil in einer mündlichen Verhandlung. Sowohl die Bundesanwaltschaft als auch Eminger, der nach dem Urteil 2018 sofort aus der Untersuchungshaft entlassen worden war, hatten Revision beantragt. Die Bundesanwaltschaft will erreichen, dass das Verfahren in erster Instanz neu aufgerollt wird. Eminger strebt einen Freispruch an. Es handelt sich um die letzte noch ausstehende Revision gegen das Urteil des Münchner OLG. Die Schuldsprüche gegen Zschäpe und die Mitangeklagten Ralf Wohlleben und Holger G. hatte der Bundesgerichtshof im August ohne Verhandlung bestätigt.

Im Kern geht es um die Frage, ob Eminger von den Mordtaten des NSU gewusst hat. Unstrittig und im Urteil des OLG festgehalten ist, dass er Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Zschäpe nach Kräften unterstützt hat. Er half den Untergetauchten etwa bei der Anmietung von zwei Wohnmobilen für Raubüberfälle und für den Sprengstoffanschlag in der Kölner Probsteigasse im Januar 2001, bei dem die damals 19 Jahre alte Mashia M. lebensgefährlich verletzt wurde. Er beschaffte dem Trio Bahncards auf seinen und den Namen seiner Ehefrau. Außerdem verhinderte Eminger im Januar 2007, dass der NSU in Zwickau aufflog, indem er Zschäpe bei einer Zeugenvernehmung bei der Polizei als seine Frau ausgab.

Die Bundesanwaltschaft hatte in Betracht gezogen, dass Eminger das vierte Mitglied der Gruppe gewesen sein könnte, und im Herbst 2017 zwölf Jahre Haft für ihn beantragt. Doch das OLG war der Meinung, der Angeklagte habe nichts davon gewusst, was jene, die er so eifrig unterstützte, bereits getan hatten oder noch planten. »Anhaltspunkte dafür, dass die drei Personen dem Angeklagten ohne Anlass oder ohne Notwendigkeit davon berichtet haben«, seien »nicht vorhanden«, hieß es in der Urteilsbegründung.

Vor dem BGH bezeichnete der Vertreter der Bundesanwaltschaft am Mittwoch das Urteil des OLG als »rechtsfehlerhaft«. Er verwies darauf, dass sich der Angeklagte und das NSU-Kerntrio lange gekannt hatten. Eminger sei erhebliche Risiken eingegangen. Dass er dies »ohne Vorstellung eines von ihm gebilligten Zwecks« getan habe, liege »derart fern«, dass das OLG es nicht ohne weiteres habe unterstellen dürfen, so der Bundesanwalt. Er beantragte, das Urteil zur neuerlichen Verhandlung an einen anderen Strafsenat in München zurückzuverweisen. Emingers Verteidiger plädierte dagegen auf Freispruch für seinen Mandanten.

Der Kieler Anwalt Björn Elberling, Nebenklagevertreter im NSU-Prozess, begrüßte das Vorgehen der Bundesanwaltschaft in diesem Fall. »Die Annahme des Oberlandesgerichts München, Eminger habe bei seinen Unterstützungshandlungen nichts von den vergangenen und bevorstehenden Taten von Zschäpe, Mundlos und Böhnhardt gewusst, steht im klaren Widerspruch zu den Beweisergebnissen«, sagte er am Donnerstag gegenüber jW. Diese Beweise hätten Emingers enge Beziehung zu dem Trio ebenso gezeigt wie »seine Verehrung von Mundlos und Böhnhardt auch nach deren Tod und seine eigene gewalttätige nationalsozialistische Einstellung«.

Das OLG habe sich »ausgerechnet auf die Angaben Zschäpes gestützt, die erkennbar versucht hat, ihren alten Kameraden zu schützen«. Elberling erklärte, ein Erfolg der Revision der Bundesanwaltschaft sei wünschenswert. Es bleibe zu hoffen, »dass der Bundesgerichtshof dem folgt und sich nicht in eine allgemeine Schlussstrichtendenz einfügt«, so der Anwalt. Die Entscheidung will der BGH am 15. Dezember verkünden.