Wachsende Partnerschaft

Xinhua/imago images Ellenbogengruß: Chinas Außenminister Wang Yi und sein angolanischer Amtskollege Tete António am Dienstag in Dakar

China und die Staaten des afrikanischen Kontinents werden ihre Beziehungen auf allen Ebenen weiter ausbauen: Das ist das zentrale Ergebnis des achten »Forum on China-Africa Cooperation« (FOCAC), das am Dienstag in Senegals Hauptstadt Dakar zu Ende ging. Die Teilnehmer des Treffens – die Volksrepublik und alle Staaten Afrikas bis auf Eswatini, das noch diplomatische Beziehungen zu Taiwan unterhält – einigten sich auf eine weiterhin intensive Kooperation im Kampf gegen die Covid-19-Pandemie, auf neue Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Infrastruktur in Afrika und auf gemeinsame Schritte im Kampf gegen die Erderwärmung und gegen Armut. Zudem soll der Handel weiter intensiviert werden, dies auch mit Blick auf die Notwendigkeit, Afrikas Wirtschaft nach der Pandemie neu in Schwung zu bringen.

Überschattet wurde das FOCAC von verstärkten Bestrebungen der Vereinigten Staaten, Chinas Positionen in Afrika zu schwächen. Die USA haben dem Kontinent lange Zeit und ganz besonders unter dem früheren Präsidenten Donald Trump recht wenig Beachtung geschenkt. Das soll sich nun ändern. Ende Juli hat die Regierung von Präsident Joseph Biden die neue »Prosper Africa Build Together Campaign« gestartet, was Handel und Investitionen ankurbeln soll. Darüber hinaus bereitet sie erste Schritte im Rahmen der »­Build Back Better World«-Initiative (B3W) vor, die die G7-Staaten im Juni starteten, um Chinas »Belt and Road Initiative« (BRI) eigene Infrastrukturprojekte in sogenannten Schwellen- und Entwicklungsländern entgegenzusetzen. Jüngst waren Vorhaben in Senegal oder in Ghana im Gespräch. Umgekehrt haben sich kurz vor dem FOCAC mit Eritrea und Guinea-Bissau zwei weitere afrikanische Staaten der BRI angeschlossen. Damit sind nun fast alle Staaten des Kontinents dabei. Die EU will sich mit ihrer neuen »Global Gateway«-Initiative in die Konkurrenz stürzen.

Neu ist, dass sich die Rivalität zwischen China und den USA in Afrika auf das Feld der Außen- und Militärpolitik auszudehnen beginnt – und zwar beiderseits. Die Volksrepublik, die sich lange auf ökonomische, politische und kulturelle Aktivitäten auf dem Kontinent beschränkt hatte, stellt – als zweitgrößter Finanzier von UN-Blauhelmeinsätzen – nicht nur Soldaten dafür überwiegend in Afrika. Sie geht inzwischen auch dazu über, Beziehungen zwischen ihren Streitkräften und denjenigen einiger afrikanischer Staaten zu entwickeln. Zielte punktuelle chinesische Unterstützung für afrikanische Militärs bislang darauf ab, gewisse Optionen für den Schutz von Chinesen sowie von chinesischen Investitionen zu schaffen – man denke etwa an die Evakuierung von Chinesen aus Libyen Anfang 2011 –, so hat Beijing nun einige Unterstützungsmaßnahmen im Kampf gegen die Covid-19-Pandemie von den Streitkräften durchführen lassen, um die Militärkontakte vorsichtig zu intensivieren.

Zudem kündigte Chinas Präsident Xi Jinping zu Beginn des FOCAC an, Beijing werde der Afrikanischen Union (AU) militärische Hilfestellung leisten und unter anderem gemeinsame »Peacekeeping«-Übungen durchführen. Aufhorchen ließ, dass Senegals Außenministerin Aïssata Tall Sall nach einem Treffen mit ihrem chinesischen Amtskollegen Wang Yi erklärte, Dakar wünsche sich, China möge »eine starke Stimme« im Kampf gegen die Dschihadisten im Sahel sein: »Wir hoffen, dass China uns begleitet.«

Was das genau bedeutet, ist unklar. Allerdings wirft die Tatsache, dass Beijing zudem in Ostafrika militärpolitisch seine Fühler ausstreckt, ein Schlaglicht darauf, dass die Vereinigten Staaten ihre Einflussnahme dort zuletzt deutlich verstärkt haben. US-Außenminister Antony Blinken besuchte wenige Tage vor dem FOCAC nicht nur Nigeria und Senegal, sondern zunächst Kenia, wo er mit Präsident Uhuru Kenyatta ausführlich über die Konflikte in Äthiopien und Sudan sprach. Kenyatta hatte kurz zuvor in Äthiopiens Hauptstadt Addis Abeba Verhandlungen geführt. Washington hat sich im Konflikt in Äthiopien klar gegen die Regierung positioniert.

Blinken teilte auf seiner Afrikareise auch mit, dass Washington einen US-Afrika-Gipfel mit Präsident Biden und afrikanischen Staats- und Regierungschefs plant, um Chinas Einfluss zurückzudrängen. Die Volksrepublik wiederum hat kurz vor dem FOCAC erstmals ein Weißbuch zu ihren Beziehungen zu Staaten des afrikanischen Kontinents publiziert, in dem sie die Erfolge der vergangenen Jahre bilanziert und einen weiteren Ausbau der Beziehungen verspricht. Der Titel des Papiers: »Eine Partnerschaft unter Gleichen«. Davon kann, blickt man auf das wirtschaftliche und politische Machtgefälle zwischen beiden Seiten, bisher noch nicht die Rede sein. Gelänge es Beijing, den Staaten Afrikas zu einem Aufstieg bis auf Augenhöhe mit China zu verhelfen, müsste es sich wegen der Rivalität mit Washington keine Sorgen mehr machen. Ob es wirklich dazu kommt, wird man sehen.