Grünes Licht aus Karlsruhe

Annette Riedl/dpa Leeres Klassenzimmer in einer Berliner Grundschule (23.6.2021)

Mit seinem Beschluss vom Dienstag, der im Berliner Regierungsviertel mit einer gewissen Nervosität erwartet worden war, hat sich das Bundesverfassungsgericht klar hinter einschneidende Maßnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie gestellt. Der Erste Senat des Karlsruher Gerichts wies mehrere Klagen ab, die sich gegen die im Frühjahr angeordneten Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen sowie gegen Schulschließungen richteten. Diese Maßnahmen hätten zwar »in erheblicher Weise« in Grundrechte eingegriffen; in der »äußersten Gefahrenlage der Pandemie« sei dies aber mit dem Grundgesetz vereinbar und durch »überragend wichtige Gemeinwohlbelange« gerechtfertigt gewesen.

Der Beschluss des Senats unter dem Gerichtspräsidenten Stephan Harbarth ist die erste grundsätzliche Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu den Freiheitsbeschränkungen in der Coronapandemie. Formal beziehen sie sich auf den einstigen Maßnahmenkatalog des Paragraphen 28 b, der am 22. April 2021 als sogenannte Bundesnotbremse ins Infektionsschutzgesetz eingefügt worden war und bis Ende Juni in Kraft blieb. Der Bund wollte damit sicherstellen, dass überall dieselben Maßnahmen greifen, sobald sich die Coronalage in einer Region zuspitzt. Die Notbremse musste automatisch gezogen werden, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt an mehreren Tagen die 100 überschritt. Die Gesetzesänderung hatte eine Klagewelle ausgelöst.

In der Begründung der Karlsruher Richter heißt es, »umfassende Ausgangsbeschränkungen« kämen nur »in einer äußersten Gefahrenlage in Betracht«. Der Gesetzgeber habe damit indirekt abendliche Treffen in Innenräumen verhindern wollen. »Angesichts der bestehenden Erkenntnislage« sei dies »verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden« gewesen. Mit ihrer Entscheidung zu den Schulschließungen erkennen die Richter erstmals ein »Recht der Kinder und Jugendlichen gegenüber dem Staat auf schulische Bildung« an. Das Verbot von Präsenzunterricht beeinträchtige dieses Recht schwerwiegend. Der Gesetzgeber habe angesichts der Situation im Frühjahr aber annehmen dürfen, »dass zwischenmenschliche Kontakte an den maßgeblichen Kontaktorten umfassend heruntergefahren werden müssen«.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sah sich durch den Beschluss in seinen täglich wiederholten Forderungen nach einer härteren Gangart bestärkt und schrieb auf Twitter: »Das ist die Grundlage für eine neue Bundesnotbremse. Wir müssen jetzt schnell handeln.« Auch die Partei Die Linke begrüßte den Spruch. Karlsruhe habe der Politik »deutlich Hausaufgaben formuliert, alles dafür zu tun, die Notlage so kurz wie möglich zu gestalten«, erklärte Jörg Schindler, Bundesgeschäftsführer der Partei, am Dienstag gegenüber jW. Der scheidenden Bundesregierung warf er vor, hier versagt zu haben. Die Ampelkoalition schicke sich an, »es ihrer Vorgängerin gleichzutun«. Beim Impfen hapere es, und die Pflegesituation in den Krankenhäusern sei »nach wie vor katastrophal«. Der designierte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) müsse »umgehend von Ankündigen auf Handeln umschalten«.

Jan Korte, parlamentarischer Geschäftsführer der Linke-Bundestagsfraktion, bezeichnete den Beschluss als »deutlichen Arbeitsauftrag an Bund und Länder«. Das vom Gericht formulierte Recht von Kindern auf Bildung bedeute in der Praxis nichts anderes, »als dass Bund und Länder jetzt ein Milliardenprogramm für mehr Personal, für Schulsanierungen und IT-Ausstattung auflegen müssen«. Und wenn Freiheiten wegen der Wichtigkeit eines funktionierenden Gesundheitssystems eingeschränkt werden könnten, dann könne man »auch Kliniken verstaatlichen, die ihr Personal ausbeuten, um die Dividende hochzutreiben«.