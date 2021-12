Gewerkschaftsinitiative angenommen

Michael Buholzer/KEYSTONE/dpa Schlange stehen für die Abstimmung: Die Beteiligung am 28. November war mit 65 Prozent vergleichsweise groß (Zürich)

In der Schweiz wurde am Sonntag nicht nur über das Covid-19-Gesetz abgestimmt, das Grundlage für die 3g-Nachweispflicht ist, sondern auch über eine Initiative gegen den Pflegenotstand. Dass sich 61 Prozent der Wähler für die Pflegeinitiative aussprachen (für das Covid-Gesetz waren 62 Prozent) bezeichneten Schweizer Medien als historisch.

Von 223 eingereichten Volksinitiativen ist es erst die 24., die angenommen wurde. Und es ist die erste Initiative aus Gewerkschaftskreisen, die eine Mehrheit gefunden hat. Tatsächlich sorgte das Abstimmungsverhalten in arbeitsrechtlichen Themen in der Vergangenheit für Verwunderung. Im Jahr 2012 etwa lehnte das Stimmvolk eine Erhöhung der Urlaubszeit von vier auf sechs Wochen ab.

Die Volksinitiative »Für eine starke Pflege (Pflegeinitiative)« des Schweizer Berufsverbands der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner von 2017 sah vor, Bund und

Kantone zu verpflichten, für eine ausreichende, allen zugängliche Pflege von hoher

Qualität zu sorgen und dazu insbesondere genügend diplomiertes Pflegefachpersonal auszubilden. Dem Schweizerischen Bundesamt für Gesundheit zufolge haben zwischen 2016 und 2018 mehr als 40 Prozent der Pflegekräfte ihren Beruf verlassen.

Um das Ansehen des Berufsstands zu verbessern, forderte die Initiative bessere Arbeitsbedingungen, unter anderem über die Gehaltsentwicklung. Gemessen am Durchschnittseinkommen im Land erhalten Pflegekräfte in der Schweiz im OECD-Vergleich die niedrigsten Löhne. Außerdem soll der Staat Bestimmungen zur beruflichen Entwicklung erlassen, um neue Karriereperspektiven zu eröffnen. Pflegekräfte sollen darüber hinaus in die Lage versetzt werden, bestimmte Leistungen direkt mit den Versicherungsunternehmen abzurechnen. Derzeit brauchen sie dafür eine ärztliche Verschreibung.

Vor allem letzteren Punkt lehnte der Bundesrat ab. Aus Sicht der Befürworter des Volksbegehrens sah der Gegenvorschlag des Parlaments, der am Sonntag ebenfalls zur Abstimmung stand und zurückgewiesen wurde, ungenügende Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität der Pflege und der Arbeitsbedingungen vor. Die hingen nicht zuletzt vom Pflegepersonalschlüssel ab.

Das Parlament hat nun vier Jahre Zeit, um einen Gesetzesartikel für die Umsetzung der Initiative zu erlassen. Innerhalb der nächsten eineinhalb Jahre, das schreibt der Initiativtext vor, muss der Bundesrat etwas gegen den Mangel an Pflegefachkräften unternehmen. (jW)