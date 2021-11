Ein Entkommen gibt es nicht

J. MW/Future Image/imago images Die Härte des Geschehens ist allenfalls zu erahnen: Annette Dasch (Katja Kabanowa) und Karolina Gumos (Varvara)

Kann man sagen, Tichon Iwanowitsch Kabanow sei kein Schwächling? Seine Frau Katja mag er lieben, seiner Mutter aber gehorcht er bedingungslos. Und die Mutter (Doris Lamprecht) ist eifersüchtig, setzt den Sohn unter Druck, seine Treue zu ihr zu beweisen, indem er die Schwiegertochter (Annette Dasch) demütigt. Selten begehrt Tichon (Stephan Rügamer) auf, fast immer gehorcht er.

Auf andere Weise als Katja unterdrückt ist Boris Grigorjewitsch (Magnus Viligius), der bei seinem Onkel Dikoj (Jens Larsen) leben und dem Alten Gehorsam erweisen muss, um irgendwann an sein Erbe zu kommen. Enge hier wie dort, und als Ausweg erscheint die Liebe. Boris wird gewarnt, dass er Katja ins Unglück stürzt – wir sind schließlich in einer russischen Kleinstadt im 19. Jahrhundert. Dennoch will er ihr näherkommen. Katja ihrerseits versucht, sich zurückzuhalten, gibt ihrem Gefühl schließlich nach, erträgt aber die Schuld nicht. Sie gesteht den Ehebruch und bringt sich um – zu Schande und Scham kommt der Verlust jeder Hoffnung, zumal der durch ihr Geständnis kompromittierte Boris seinem Onkel wiederum gehorcht und eine Stelle in einer seiner Niederlassungen im fernen Sibirien antritt.

So zusammengefasst klingt die Handlung ein wenig trivial; das gilt freilich für viele Opernstorys, entscheidend ist also die Umsetzung. Leos Janacek (1854–1928) hat die Handlung von Alexander Ostrowskis Schauspiel »Das Gewitter« dramaturgisch klug gekürzt. Seine drei knappen Akte dauern jeweils nicht länger als eine gute halbe Stunde, sie sind aufs Nötigste konzentriert. Doch bieten die Szenen und Sätze, die Janacek stehenließ, genügend Anlässe für eine Musik, die größte Bereiche erschließt. Jahrelang hat Janacek seiner Umgebung zugehört, genauestens Melodie und Rhythmus von Sätzen notiert, nebst den Stimmungen, in denen sie gesprochen wurden. Die Gesangslinien in seinen Opern sind aus diesen Forschungen abgeleitet, im emotionalen Gehalt äußerst konzentriert.

Das Orchester ist im Verhältnis dazu meist eigenständig, spielt kurze Motive, die rasch wieder verschwinden und manchmal wieder auftauchen, ohne dass sie eindeutig Personen oder Situationen zuzuordnen wären. Die Vor- und Rückverweise bleiben dadurch vieldeutig. Die Musik kommentiert nicht, sie gibt intensive Gefühlswerte vor, die zugleich Bewegungscharaktere sind. Die Stärke der Regisseurin Jetske Mijnssen besteht darin, dass sie in ihrer Inszenierung an der Komischen Oper Berlin der Komposition vertraut und den musikalischen Gesten folgt – sogar an den Stellen, an denen sie die Handlung in entscheidenden Details verändert.

Sie bringt die Oper als Story einer weitgehend dysfunktionalen Familie auf die Bühne. Man liebt sich, doch auf destruktive Weise. Mijnssen wiederholt nicht den Fehler, den Andrea Breth vor einigen Jahren an der Berliner Staatsoper machte: von Beginn an das Vergebliche allen Tuns zu zeigen. Die pseudokritische Negativität nahm damals der Handlung jede Perspektive und verhinderte damit jedes Interesse. Mijinssen dagegen setzt kleine Gesten der Zuwendung ein und zeigt die Erwartungen der Figuren, sogar des unterwürfigen Tichon und der beiden Alten.

Anders als von Janacek vorgegeben, vollzieht sich die Handlung fast ausschließlich in Innenräumen – ein Entkommen gibt es nicht. Einzig im Mittelakt, der die Begegnung Katjas mit Boris zeigt, öffnet sich die hintere Wand; doch fällt der Blick nur auf ein vages Grau. Die Liebenden wie auch ein kontrastierendes, unbekümmertes Paar erleben ihr kurzzeitiges Glück in düsterem Kontext. Umso wirksamer ist jede Geste der Zuwendung, die von der Musik legitimiert ist.

Mijnssens Konzept der musikalischen Einfühlung hat Vorteile. Es bietet der Titelfigur, dargestellt von der bei der Premiere umjubelten Annette Dasch, alle Möglichkeiten, die Schattierungen von Tun und Reue, von Erschrecken und Liebe vorzuführen. Zugleich aber bedeutet es eine Beschränkung. Die soziale Position der Alten, in der Oper immerhin umrissen, fällt ganz weg. Doris Lamprecht als Schwiegermutter fügt sich ins Regiekonzept ein und gibt stimmlich zurückgenommen die Figur nicht wie sonst üblich als stählerne Herrscherin. Am Ende – das ist Mijinssens wichtigste Änderung – schickt sie nach dem Tod der Nebenbuhlerin nicht siegreich die versammelte Nachbarschaft weg. Es gibt in der Komischen Oper gar kein Volk auf der Bühne, sondern nur die Familie, die sich von der zusammenbrechenden Alten abwendet.

Dies ist zu viel der Einfühlung – ohne die Macht der Alten wird die Unterwerfung der Jungen rätselhaft, und man fragt sich, warum es nicht alle so machen wie das unbekümmert liebende, heitere Kontrastpaar, die Pflegetochter Varvara (Karolina Gumos) und der Lehrer Kudrjasch (Timothy Oliver). Sehr weich klingt auch das Orchester unter der Leitung von Giedre Slekyte, das emphatisch jedes Gefühl auf der Bühne unterfüttert, doch das zuweilen Schroffe der Partitur nur in wenigen Passagen hörbar macht. Das wirkt wie auf die Regie abgestimmt, die dafür zu loben ist, dass sie die Figuren und ihre Gefühle ebenso ernst nimmt wie in jedem Moment die Musik. Doch die Härte des Geschehens bleibt allenfalls erahnbar.