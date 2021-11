Nach dem Untergang

CSP_cgteam/imago images Man muss halt eintauchen wollen: Grouper-Hörer der Zukunft

Es beginnt schon wieder so: volles Rauschen, Musik wie mit einem Kassettenrekorder aus dem Jahr 1978 aufgenommen. Von irgendwoher scheint eine Sirene zu erklingen, eine weibliche Stimme: Musik, wie vom Inneren einer Fruchtblase aus gehört. Man kennt das natürlich von der Nordkalifornierin Liz Harris, die ja bereits mehrere Platten dieser Art als Grouper herausgebracht hat; zuletzt »Grid of Points« (2018). Musik, die mein Vater allen Ernstes einmal als »entartet« bezeichnet hat, quälender als Punk. Und das nur, weil sie unendlich langsam zu sein scheint und klingt wie von einem anderen Stern. Liz Harris kann das: wunderschöne, vollätherische Musik machen, ohne esoterisch zu sein, aber immer melancholisch. Für konventionelle Allerweltshörer offensichtlich eine echte Herausforderung.

Überraschungen gibt es aber auch: Auf dem zweiten Stück »Unclean Mind« hören wir eine klare Akkustikgitarre, sauber gezupft, dazu verständlichen Gesang – zwar immer noch sphärenhaft, mehrspurig, verspult, aber eben nicht mehr grundsätzlich verrauscht. Dazu eine konventionelle Songstruktur, die an den Einsamkeitsfolk von Elliot Smith erinnert. Eingängiger als hier war Grouper nie.

Schnell wird klar, dass Harris auf ihrem zwölften Album der Abwechslung frönt. Könnte auch daran liegen, dass das Songmaterial teilweise älter ist. »Shade« versammelt Stücke, die bislang liegengeblieben sind, was merkwürdig genug ist. »Disordered Minds« klingt wie auf der »Titanic« nach ihrem Untergang aufgenommen. Andere, etwa »Basement Mix«, versinken tatsächlich noch tiefer in der Unterwasserhaftigkeit. »Kelso (Blue Sky)« hätte Hitpotential, wenn es nicht so wahnsinnig langsam gespielt wäre. Ja, Harris hat eine sehr schöne Stimme – nur hört man es selten.

Klavierstücke fehlen diesmal beinahe ganz, nach dem Klavieralbum »Grid of Points« (2018) vielleicht ein bisschen verwunderlich. »Shade« ist dem Folk näher, aber mit mehr Intimität, Gespensterhaftigkeit, Beklemmung, emotionalen Abgründen. »Songs informed by landscapes«, so wurde das anderswo einmal genannt: Küsten im Nebel, beregnete Felder, leere Vorstädte im Niesel. Würde Nick Drake erschaudern? Er würde, wenn er noch könnte. Doom Folk wäre eine gute Bezeichnung für diese Musik, vor allem für die von Liz Harris, die es auch mal lauter probiert hat in den anderthalb Dekaden ihres musikalischen Wirkens.

Wahrscheinlich machen Bands und Projekte wie Grouper die reinste Musik überhaupt. Nicht nur für Fans und Kenner, für Menschen, die den Gesamtkatalog von Kranky oder 4AD als Vinyl zu Hause haben. Man muss halt eintauchen wollen, sich der Traumhaftigkeit öffnen. Oder anders gesagt: Grouper hören – das ist wahrer Antifaschismus.