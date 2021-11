Aufklärung auf Sparflamme

Christian Charisius/dpa Kein Kämpfer gegen krumme Finanzgeschäfte: Olaf Scholz vor dem »Cum-Ex«-Untersuchungsausschuss (Hamburg 30.4.2021)

Wenige Tage, bevor der scheidende Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) zum Bundeskanzler gewählt werden soll, verfolgen ihn weiterhin die Schatten der Vergangenheit. Die Fraktion der Partei Die Linke in der hamburgischen Bürgerschaft machte am Montag die Antwort des Senats auf ihre große Anfrage zum aktuellen Stand der Bekämpfung der illegalen »Cum-Ex«-Geschäfte durch die Hamburger Finanzverwaltung öffentlich. Dabei übte die Fraktion auch Kritik an Scholz, dem vorgeworfen wird, als Erster Bürgermeister der Stadt im Jahr 2016 dafür gesorgt zu haben, dass 47 Millionen Euro aus »Cum-Ex«-Deals der Warburg-Bank nicht zurückgefordert wurden.

Laut Antwort des Senats auf die Linke-Anfrage prüfen die Hamburger Finanzämter aktuell noch, ob sie von Investoren wegen mutmaßlich betrügerischer Aktiengeschäfte fast eine halbe Milliarde Euro zurückfordern können. Demnach bearbeiten die Ämter zur Zeit zwölf Fälle mit einer mutmaßlichen Schadensumme von 464,4 Millionen Euro. Seit 2012 flossen laut Antwort des Senats bereits 320,5 Millionen Euro aus den kriminellen Deals an die Staatskasse zurück. Lediglich vier Sachbearbeiter in der Finanzverwaltung sind laut der Antwort mit der Bearbeitung der noch ausstehenden Fälle befasst. »Das sind eindeutig zu wenige«, erklärte David Stoop, finanzpolitischer Sprecher der Linksfraktion am Montag gegenüber jW. Es handele sich zwar nur um zwölf Fälle, aber die hätten alle ein sehr hohes Volumen. An dieser Stelle am Personal zu sparen, sei »gänzlich falsch, denn jeder Sachbearbeiter bringt der Stadt ja Millionen ein«, so Stoop.

Im parlamentarischen Untersuchungsausschuss (PUA), der sich mit den »Cum-Ex«-Deals befasst, hätten alle Sachbearbeiter ausgesagt, dass die Finanzämter unterbesetzt seien. »Sie sagten uns, dass sie das Gefühl haben, dass von oben gedeckelt wird und sie personell allein gelassen werden«, erklärte der Abgeordnete. Ob die Stadt aus Rücksicht auf die Banken und den Finanzplatz Hamburg deren Aktivitäten nur auf Sparflamme prüfe, darüber lasse sich nur spekulieren, sagte der Linke-Politiker. »Fakt ist aber, dass man so der anderen Seite, die ja eine Menge Ressourcen mobilisiert, um Forderungen abzuwehren, kein Paroli bieten kann«, so Stoop. »Das ist doch so, als würde die Autobahnpolizei Gangster, die mit dem Porsche flüchten, mit einem Käfer verfolgen.«

Dabei müsse aber klargestellt werden, dass es an den Betriebsprüfern in der Finanzverwaltung nicht liege. »Da arbeiten sehr engagierte Leute«, betonte Stoop. Es müssten dringend zusätzliche Stellen geschaffen und »Expertise gebündelt werden«. Leider sei eine Arbeitsgruppe, die sich mit den Deals befasst habe, bereits vor längerer Zeit aufgelöst worden. Die Stadt scheint die personelle Ausstattung der Ämter dagegen für ausreichend zu halten. In der Antwort auf die Linke-Anfrage heißt es: »Die Hamburger Finanzverwaltung unternimmt nach wie vor alle Anstrengungen, um Cum-Ex- und Cum-Cum-Gestaltungen aufzudecken. Insbesondere die Finanzbehörde sowie das Finanzamt für Großunternehmen Hamburg gehen jedem Hinweis auf mögliche Fallgestaltungen in diesem Bereich nach.«

Ähnlich hatte sich auch Scholz schon vor dem PUA geäußert. Seiner Einschätzung, Hamburg stehe bei der Bekämpfung der »Cum-Ex«-Deals gut da, widersprach Stoop entschieden. »Für uns deuten die Zahlen und Fakten in eine ganz andere Richtung«, sagte er. Scholz habe mit seinem Agieren in der Affäre um die Warburg-Bank seinen Anteil daran, dass so zaghaft ermittelt werde. »Das Märchen, dass Olaf Scholz Vorreiter bei der Bekämpfung von ›Cum-Ex‹-Geschäften und anderen krummen Finanzdeals ist, glaubt doch sowieso keiner mehr«, so Stoops Fazit.