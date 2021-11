Wirrwarr statt Plan

Bernd März/imago images Im sächsischen Erzgebirgskreis müssen Coronapatienten wegen belegter Intensivstationen ausgeflogen werden (28.11.2021)

Während die Zahl der gemeldeten Coronaneuinfektionen in Deutschland von Tag zu Tag weiter steigt, verharrt die Bundespolitik bei ihrer nunmehr seit Wochen praktizierten Praxis der Ankündigungen. Am Montag stieg die Sieben-Tage-Inzidenz mit 452,4 erneut auf einen Höchstwert. Laut Robert-Koch-Institut wurden binnen 24 Stunden 29.364 Neuinfektionen verzeichnet – jedoch dürfte die tatsächliche Zahl deutlich höher liegen, da an Wochenenden weniger getestet wird und zudem nicht alle Gesundheitsämter die Daten entsprechend schnell übermitteln. Besonders dramatisch ist die Lage im Süden und Osten der Republik.

Neben dem anhaltenden Anstieg der Infektionen mit der Delta-Variante sorgt vor allem die zuerst in Südafrika nachgewiesene Virusvariante B.1.1.529, die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Bezeichnung »Omikron« bekommen hat, für große Besorgnis. Am Montag stufte die WHO in Genf das von der Omi­kron-Variante ausgehende Risiko weltweit als »sehr hoch« ein und warnte vor einem Anstieg der Infektionsfälle, der schwerwiegende Folgen haben könnte. Besagte Variante ist bereits in der BRD angekommen. Neben bestätigten Fällen in Hessen und Bayern wurde am Montag über mehrere Verdachtsfälle in Nordrhein-Westfalen berichtet, die aktuell überprüft werden.

Immer mehr Virologen, Mediziner und andere Wissenschaftler sprechen sich vehement für sofortige Maßnahmen zur Eindämmung des dramatischen Infektionsgeschehens aus. Am Montag erneuerte Robert Schlögl, Vizepräsident der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina, die Forderungen nach bundeseinheitlichen Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung. Diese seien »extrem wichtig«, sagte er im RBB-Inforadio. Bereits am Wochenende hatte die Leopoldina weitreichende Beschränkungen empfohlen. »Unmittelbar wirksam ist es aus medizinischer und epidemiologischer Sicht, die Kontakte von Beginn der kommenden Woche an für wenige Wochen deutlich zu reduzieren«, heißt es in einer am Sonnabend veröffentlichten Stellungnahme.

Der wahrscheinlich zukünftige Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sprach am Wochenende zwar von »neuen dramatischen Herausforderungen« und betonte, es gebe nichts, was an Maßnahmen nicht in Betracht gezogen werde. Konkreter wurde er aber nicht. Vorgesehen ist lediglich die Einrichtung eines ständigen Krisenstabs im Kanzleramt, der täglich zusammenkommen und beraten soll. Erst für den 9. Dezember ist hingegen eine neue Ministerpräsidentenkonferenz geplant.

Unterdessen nimmt die Debatte um eine allgemeine Impfpflicht gegen das Coronavirus weiter an Fahrt auf. So antwortete der geschäftsführende und wohl auch zukünftige Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) gegenüber Bild am Sonntag auf die Frage, ob er eine Impfpflicht befürworten würde: »Ja, und ich finde es richtig, dass wir in einem ersten Schritt noch vor Weihnachten dafür sorgen, dass es zum Beispiel in Kliniken, in Pflege-, Alten- und Behinderteneinrichtungen eine Impfverpflichtung gibt.« Auch mehrere Landesverbände der Partei Die Linke sprechen sich mittlerweile für die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht aus, die in der Vergangenheit noch von führenden Genossen abgelehnt worden war.

Wie dramatisch die Lage in manchen Regionen des Landes tatsächlich ist, wird indes daran deutlich, dass es am Sonntag bereits zum zweiten Mal zu Einsätzen der Luftwaffe kam, die schwer erkrankte Coronainfizierte von Bayern nach Hamburg ausflog, da dort noch freie Intensivplätze in den Krankenhäusern vorhanden sind.