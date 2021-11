Bescheidener Kompromiss

Christoph Schmidt/dpa Landesbeschäftigte demonstrieren für mehr »Cash in der Tasche« (Stuttgart, 26.11.2021)

Der Verdi-Vorsitzende Frank Werneke nannte das Ergebnis »in weiten Teilen respektabel«. Sein Verhandlungspartner, der niedersächsische Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU), sprach von einem »ausgewogenen und guten« Abschluss. Die GEW hingegen ist nicht glücklich. Am Montag erzielten die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes und die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) eine Einigung für die Landesbeschäftigten.

Bis spätestens März erhalten sie eine steuer- und abgabenfreie Coronasonderzahlung in Höhe von 1.300 Euro. Die Gehälter insgesamt steigen erst zum 1. Dezember 2022 um 2,8 Prozent. Verrechnet man Coronaprämie und Lohnerhöhung und setzt sie ins Verhältnis zur 24monatigen Laufzeit, wird die Gewerkschaftsforderung nach fünf Prozent mehr Lohn zwar erreicht, die Forderung nach mindestens 150 Euro im Monat jedoch nicht. Am selben Tag veröffentlichte das Statistische Bundesamt eine Schätzung, wonach die Verbraucherpreise im November gegenüber dem Vorjahresmonat bereits um 5,2 Prozent gestiegen sind.

Der Vorsitzende des Beamtenbundes (DBB), Ulrich Silberbach, sprach mit Blick auf den Bonus von 1.300 Euro von einem »guten Signal«, die Beschäftigten hätten aber mehr verdient. Die Vorsitzende der GEW, Maike Finnern, sagte, die Arbeitsbedingungen in den Bildungsberufen würden nicht so verbessert, dass damit dem Fachkräftemangel genug entgegengetreten würde. Man trage den Kompromiss aber angesichts der angespannten Coronalage mit.

Ein Streitpunkt, der zu Beginn der Verhandlungen immer wieder herausgehoben wurde, spielte am Montag keine Rolle mehr: der Angriff der Länder auf die Eingruppierungsregeln. Verdi verbuchte als weiteren Erfolg, dass die Übernahmeregelung für Auszubildende wieder in Kraft gesetzt werde, und betonte die Verbesserungen der Arbeitsbedingungen im Gesundheitswesen. Gerade die Streiks in inzwischen gut organisierten Kliniken dürften hier zu höheren Zulagen geführt haben. Beispielsweise werde an den Unikliniken die Intensiv- und Infektionszulage von 90 auf 150 Euro erhöht und steige damit um bis zu 67 Prozent. (dpa/jW)