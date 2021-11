Christophe Gateau/dpa Block der Enteignungsinitiative bei einer Mietendemo in Berlin (11.9.2021)

Am Freitag haben SPD, Grüne und Linkspartei in Berlin angekündigt, dass der von ihnen ausgehandelte neue Koalitionsvertrag am Montag der Öffentlichkeit vorgestellt wird. Für das Wochenende sei die Endredaktion geplant, hieß es am Freitag vormittag aus der Verhandlungsrunde. Am Montag würden auch die Parteigremien informiert.

Über den gemeinsamen Umgang mit dem Ergebnis des erfolgreichen Volksentscheids zur Vergesellschaftung der Bestände großer profitorientierter Wohnungsunternehmen hatten sich die drei Parteien bereits zu Wochenbeginn abschließend verständigt. Eine »Expertenkommission« soll nach spätestens einem Jahr eine Empfehlung an den Senat formulieren. Eine klare Festlegung hinsichtlich der Umsetzung des Volksentscheids gibt es nicht.

Am Freitag hat sich die Initiative »Deutsche Wohnen und Co. enteignen«, die den Volksentscheid zum Erfolg geführt hatte, noch einmal zum Umgang mit dieser Kommission erklärt, nachdem ihr Sprecher Rouzbeh Taheri am Dienstag bereits signalisiert hatte, man sei »grundsätzlich« zur Mitarbeit bereit. In einer Pressemitteilung forderte die Initiative nun, dass der Kommission keine Personen angehören sollen, die in einem Abhängigkeitsverhältnis »zur Finanz- und Immobilienwirtschaft stehen«. Zudem soll die Kommission öffentlich tagen und in regelmäßigen Abständen über ihre Arbeit berichten.

»Eine demokratische Besetzung der Kommission« verlange außerdem, dass 59,1 Prozent ihrer Mitglieder von der Enteignungsinitiative benannt werden, erklärte Leonie Heine von »Deutsche Wohnen und Co. enteignen«. Das entspräche dem Anteil der Wählerinnen und Wähler, die für den Volksentscheid gestimmt haben, und damit dem »Willen der Stadtgesellschaft«. Mit der Einrichtung einer Prüfkommission wolle die zukünftige Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) auf Zeit spielen, hieß es in der Mitteilung weiter. SPD und Immobilienlobby wollten der Mieterbewegung den Wind aus den Segeln nehmen. Aber das werde »nicht funktionieren«.