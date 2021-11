Nachschlag: Robuste Pflanzen

Fabian Sommer/dpa Die Ampelkoalition will Hanf endlich legalisieren. Aber die Pflanze eignet sich noch für viel mehr als einen sanften Rausch ...

»Ich bete jeden Abend zum Hanf und zu den Laternen«, schrieb einst der Dichter Georg Büchner. Seinerzeit war noch allgemein bekannt, dass sich aus den Pflanzen nicht allein Rauschmittel, sondern auch robuste Fasern gewinnen lassen: für Textilien, aber eben auch für Stricke. Doch leider ist das Wissen aufgrund der langen Prohibition in Europa verlorengegangen. Das muss auch der Franzose Vincent Lartizier feststellen, wie der Sender Arte in seiner Reportage »Wunderwaffe Hanf« zeigt. Der ehemalige Profisurfer, für den ohne Cannabis gar nichts läuft, möchte eine eigene Produktion aufbauen, um zum Beispiel T-Shirts herzustellen. Doch so anspruchslos der Hanf der Theorie nach sein sollte: Auf einem ersten Versuchsfeld hat Unkraut alles überwuchert, so dass die Ernte sich nicht lohnt. Was ist falsch gelaufen? Wird der Bauer noch einmal das Risiko eingehen? Zwar hat die neue Bundesregierung vor, Hanf zu legalisieren. Aber wer auch auf eine »grüne Revolution« hofft, muss weiter beten. (jt)