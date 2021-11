Kraftfutter für die Übermenschen

Rech/imago Männer, Essen fassen: Soldaten der Wehrmacht (Raum Südeifel-Hunsrück, 1939/1940)

Die jüngere historische Forschung geht zunehmend entschlossen den feinen Verästelungen der Naziherrschaft nach und zeigt dabei auf, wie jenes »Dritte Reich« eben auch auf vermeintlichen Nebenschauplätzen Unheil anrichtete. Neueste Früchte dieser Forschung sind etwa Studien zur Nazigeschichte des Auswärtigen Amts oder der Lebensmittelkonzerne Tengelmann und Oetker. Womit man schon bei Daniela Rüther und ihrem Buch »Der ›Fall Nährwert‹« ist. Denn dieser »Wirtschaftskrimi aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs«, so der Untertitel, entstand aus der Aufarbeitung der Nazigeschichte Tengelmanns heraus, an der die Historikerin beteiligt war. Ihr »Krimi« handelt nun von der »Gesellschaft für Nährwerterhaltung«, einer 1940 in Berlin geschaffenen Public Private Partnership, um die Wehrmacht noch effektiver mit Lebensmitteln zu versorgen. Gründungsmitglieder waren von staatlicher Seite das Oberkommando des Heeres und von industrieller Seite so alte Bekannte wie Knorr, Tengelmann, Oetker, später auch Kaffee Hag.

Rüther führt schlank und doch fundiert durch die etwas randständige Lebensmittelmaterie und das Konsortium von Staat und Wirtschaft, das sich da unter gar nicht so günstigen Vorzeichen gebildet hatte. Denn zum einen sollte es den stetig wachsenden Appetit der vorrückenden Wehrmacht stillen, was vor allem bedeutete, neue industrielle Verfahren der Lebensmittelproduktion zu entwickeln und diese sogleich in der Produktion umzusetzen. Zum anderen galt es für die »Nährwert«, wie die Gesellschaft hemdsärmelig genannt wurde, vor allem solche Verfahren zu entwickeln, die lange Haltbarkeit und leichten Transport der Lebensmittel im Kontext eines ausufernden Kriegs ermöglichten, weshalb die »Nährwert« bald auch zu einem Spezialisten für das Trocknen und Zerstäuben von Gemüse und Obst wurde. Und schließlich musste das Konsortium auch noch den Vorstellungen der Ernährungspolitik genügen, die kurz gesagt auf Rohkost und Vitamine sowie wenig Chemie setzte, was sich mit der industriellen Fertigung notorisch biss. Deshalb reisten die Mitglieder der Public Private Partnership, zugleich mächtige Lenker besagter Lebensmittelkonzerne, immer wieder hektisch zu den Großplantagen in Ungarn und Bulgarien, um Qualität und Menge des Ernteguts zu überprüfen.

Jene ungarischen Plantagen gehörten übrigens einem Oligarchen aus Südtirol namens Platter. Und auch andere erstaunliche Dinge liest man hier, etwa dass die Wirtschaftsbosse nicht zögerten, neu gewonnene Patente und frisch eroberte zivile Märkte gleich auch für die eigene Firma zu nutzen – was bei der Aufdeckung durch das Oberkommando des Heeres immer ein bisschen Ärger gab, aber nicht allzuviel; schließlich hatte man die monopolartigen Strukturen ja selbst erzeugt. Zudem standen die Konzernlenker zwar nicht in Uniform an der Front, dienten aber zugleich noch als hochdekorierte Reservesoldaten an anderen Stellen der Lebensmittelversorgung des Heeres. Klar war zudem: Die vitaminreichste Kost war für die deutschen Truppen bestimmt, während die übrigen Deutschen erst mal das Nachsehen hatten – und erst recht alle Verfolgten des Naziregimes, die auch durch systematischen Nährwertentzug zersetzt werden sollten.

Keine Frage, das Buch ist allein schon deshalb verdienstvoll, weil es diesen Nebenschauplatz aufzeigt, und zwar als einen, auf dem auch ein Terror waltete, eben der Ernährungsterror. Dies wurde besonders deutlich beim Russland-Feldzug, für den es ein besonderes Versorgungskonzept gab: Angesichts der schieren Größe des Landes und der dort lebenden »Untermenschen« sollten die Soldaten einfach zu sich nehmen, was sie vor Ort stehlen konnten, so dass für die Einwohner tödliche Kahlfraßzonen entstanden. Im übrigen ging das Konsortium aber den Weg aller Naziinstitutionen: Durch ungeklärte Kompetenzen entstand eine anschwellende Kakophonie, Tengelmann-Chef Schmitz-Scholl intervenierte etwa immer wütender beim Oberkommando des Heeres, weil Herr Crampe von Oetker die »Nährwert« zunehmend auf die Erforschung solcher Produkte ausrichtete, die für seine Firma interessant erschienen, und auch die SS mischte sich wie immer wichtigtuerisch ein, forderte »brauchbarere« Vitamine für die eigenen Übermenschen, wie man sie ja schon selbst von KZ-Insassen in Dachau herstellen ließ.

Was bleibt von alldem? Ein fader Beigeschmack auf jeden Fall, wenn man heute getrocknete Apfelringe nascht oder zur Tütensuppe mit den obligatorischen Trockenerbsen greift. Sollten diese auch nur einigermaßen munden, so weiß man jetzt, dass sich das unter anderem den Forschungen der »Nährwert« verdankt. Das kleine Manko des Buchs ist demnach gar keines: Daniela Rüther kündigt am Beginn einen erzählerischen Ansatz an, liefert dann aber doch eine trockene, durchweg solide Abhandlung. Gut so, denn jetzt liegen alle Fakten auf dem Tisch.