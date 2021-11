Gefühle hochgeschlossen

Frank Sorge/imago images Drei Pudel und eine Dame: Christine Laszar (Berlin, DDR, 1965)

In einer Leserumfrage des Filmspiegels des Jahres 1966 kam Christine Laszar auf Platz drei der beliebtesten Schauspielerinnen. In jenem Jahr entstand auch ihr letzter Defa-Spielfilm »Schwarze Panther«, er spielt im Zirkusmilieu.

In München hatte Laszar Theater gespielt und unter dem Namen Christel Lazarus in einer Nebenrolle des Zirkusfilms »Salto mortale« (1954) vor der Kamera debütiert. 1958 siedelte sie in die DDR über, Erich Engel hatte ihr zuvor die weibliche Hauptrolle in seiner Verfilmung des Bühnenstücks »Geschwader Fledermaus« angeboten, in dem der damals tobende Indochinakrieg Thema war. Sie gab die Geliebte eines US-amerikanischen Generals.

Laszar war eine schöne, damenhafte Frau, was ihr gelegentlich im Wege stand. Sie spielte Ärztinnen, Journalistinnen, Edelprostituierte, Agentinnen, und manchmal verbarg sich auch eine Mörderin hinter der bürgerlichen Fassade. Mehrfach agierte sie in internationalen Produktionen, etwa 1965 in der deutsch-tunesischen Koproduktion »Hamida«. In polnischen und jugoslawischen Filmen wirkte sie mit, nicht zuletzt in dem sowjetischen Vierteiler aus dem Kundschaftermilieu »Schild und Schwert« von 1968. »Als gute Konversationsschauspielerin gliedert und glättet sie die Dialoge. Die lauten Töne, die großen Ausbrüche, die komödiantischen Feuerwerke sind ihre Sache nicht. Sie trägt Gefühle nicht zur Schau, sondern gleichsam hochgeschlossen. Ihre Gestalten sind mit feinen Strichen, nicht mit kräftigem Pinsel gemalt«, hieß es in einem Porträt von 1970. Damals engagierte sie sich auch als Stadtverordnete in Teltow.

In der Münchner »Schaubude« und bei den Westberliner »Stachelschweinen« hatte Laszar Kabarett gespielt, in Defa-Filmen wie »Bevor der Blitz einschlägt« (1959) und »Hochmut kommt vor dem Knall« (1960) konnte sie ebenfalls satirische Töne anschlagen. Als für sie mit 40 Jahren ein Wechsel des Fachs anstand, versuchte sie sich im Fernsehschwank, ihr Damenimage gereichte ihr dabei aber nicht zum Vorteil. Sie machte eine zusätzliche Ausbildung, wurde in den siebziger Jahren Redakteurin beim Ostseestudio Rostock. Für den Film »Alma schafft alle« trat sie 1980 letztmalig vor die Kamera.

Gesundheitlich stand es für Christine Laszar nicht immer zum besten. In den neunziger Jahren lebte sie eine Zeitlang in Dänemark. Nach schwerer Krankheit ist sie nun am 17. November, einen Monat vor ihrem 90. Geburtstag, in Berlin gestorben.