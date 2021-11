Melodie und Business

imago images/ZUMA/Keystone Ein Orden? Nein, bloß mit »Waterloo« den Eurovision Song Contest gewonnen (Brighton, 1974)

Mag sein, dass es Spaß gemacht hat, eine neue ­ABBA-Platte aufzunehmen. Zeit hatten wohl alle vier, das Studio war da, und so wurden aus den geplanten zwei Songs eben zehn. »I Still Have Faith in You«, der Opener, handelt gleich mal von der eigenen unvergänglichen musikalischen Potenz. »How inconceivable it is / To reach this far« – unfassbar, dass wir so weit gekommen sind. Ob die Welt nach 40 Jahren mehr oder weniger Funkstille ein neues Album von Agnetha, Björn, Benny und Anni-Frid braucht, ist da nebensächlich. »Voyage« verdrängte in Deutschland allerdings Ed Sheeran von der Chartsspitze. Danke dafür.

Neu erfinden musste sich die Band für ihr Comeback nicht. Es reichten die üblichen Mittel: ein Gespür für eingängige Melodien, die Fähigkeit, in drei Minuten wirklich alle Akkorde unterzubringen, vor allem aber die Stimmen von Agnetha und Anni-Frid. Dieser Satzgesang, der dir immer noch Schauer über den Rücken jagt. Die Songschreiber Ulvaes und Andersson retten so nicht nur sich und ihren Ruhm, sondern mit »Just a Notion« auch einen Song aus den 1970er Jahren in die Zwanzigzwanziger herüber. Übrigens ein ganz ABBA-typischer Boogie-Woogie. Alter Glanz, in dem auch »Don’t Shut Me Down« strahlt, das eingängigste Stück der Platte. Gott ja, sie können es noch. Ein paar Töne, und schon ist es wieder da, dieses Diskogefühl: die Nacht, die Lichter, die Aussicht auf Schweden-Sex. Wofür wäre Pop sonst da? »John, I’m only dancing! / She turns me on / Don’t get me wrong!« (David Bowie)

Und ja: Wer von den heutigen Songwritern bekommt heute noch eine Countryballade wie »I Can Be That Woman« hin? Wieder mal sind die vier eine Wucht auf der Beziehungscouch. Mit »Little Things« dürfen sie sich dann auch mal einen Weihnachtssong leisten, der bisherige Jahresendbeduselungen wie »Happy New Year« an Kitschigkeit übertrifft; und das folkgrundierte »When You Danced with Me« ist schon etwas albern. Eine »Ode to Freedom« beschließt die Liste, danach sollte man allerdings die Polster der Kopfhörer wechseln. Auch so was fand sich schon auf anderen Alben der Band. Aber gibst du dir eine ABBA-LP von Anfang bis Ende, wenn du »Dancing Queen« oder »Gimme! Gimme! Gimme!« auf Instant haben kannst?

Eine neue ABBA-Platte also, die uns zumindest vom Filmmusical »Mamma Mia!« erlösen sollte. Aber ganz so überraschend, wie Ulvaes und Andersson die Welt glauben machen wollen, kam das Comeback nicht. Bereits seit 2016 liefen die Vorbereitungen für eine Konzertreihe, die technisch bisher Gesehenes in den Schatten stellen soll. Mit der Visual-Effects-Firma »Industrial Light and Magic« haben die vier Musikerinnen und Musiker an einer Show gebastelt, in der sie nicht mehr selbst auftreten müssen. Zum Backing einer zehnköpfigen Liveband sollen sich ab 27. Mai 2022 sogenannte Abbatare auf der Bühne bewegen; ihre Choreographien wurden bereits aufgezeichnet. Wenn das allerdings so ausschaut wie im letzten Drittel des Videos zu »I Still Have Faith in You«, möchte ich ganz weit weg sein, wenn das losgeht. Androiden träumen vielleicht von elektrischen Schafen, ich aber nicht von Berührungen durch diese Kunstwesen. Nun ja, zumindest auf die Kostüme darf man gespannt sein.

Am Ende entpuppt sich »Voyage« also doch als Promovehikel; nur zwei der neuen Titel haben es in die Setlist der zweifellos gnadenlosen Best-of-Show geschafft. In der eigens errichteten »ABBA Arena« im »Queen Elizabeth Olympic Park« von London sind mehrmals täglich Vorführungen geplant. Am Ende spielen die Schweden hier doch ganz kalkuliert das Lied vom Business. Offenbar haben Björn und Benny nichts weniger vor, als sich unsterblich zu machen. »Thank You for the Music« – aber da nicht für.