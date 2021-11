Nachschlag: Bitter-süße Kolonialware

Yves Herman/Reuters Die braunen Bohnen werden im tropischen »Kakaogürtel« in Südamerika, Afrika und Asien geerntet

Seit Wochen füllen hiesige Supermärkte ihre Regale und Gänge mit adventstypischem Süßkram. Wie bei so vielen Waren ist auch die (ganzjährige) Überversorgung mit unzähligen Kakaoprodukten das Ergebnis neokolonialer Ausbeutung. Über die globalen Abhängigkeiten klärt eine am Freitag morgen von Arte in der Reihe »Mit offenen Karten« gezeigte Sendung auf. Millionen von Kakaobäuerinnen und -bauern schuften in den tropischen Regionen Lateinamerikas, Afrikas und Asiens. Derweil kontrolliert eine sehr überschaubare Zahl von Konzernen den Handel und die Verarbeitung. Profiteure sind die Industrieländer, vor allem die europäischen. Schritte gegen diese Abhängigkeit wollen die größten Exportländer Côte d’Ivoire und Ghana unternehmen. Sie verlangen Mindestpreise von den Abnehmern und kooperieren mit der Volksrepublik China. Doch sollte die Erderwärmung ungebremst fortschreiten, steht bis zur Mitte des Jahrhunderts die gesamte Kakaoproduktion zur Disposition. (mb)