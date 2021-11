Die Welle schwappt zurück

imago/Cinema Publishers Collection Paranoia und Psychose: Johnny Depp (als Raoul Duke) in Terry Gilliams Verfilmung von »Fear and Loathing in Las Vegas« (1998)

Eigentlich sollte ich der Redaktion statt dieses fertigen Artikels über Hunter S. Thompsons »Fear and Loathing in Las Vegas« ein paar mit zitternder Hand bekritzelte Zettel faxen, 30 Minuten vor Andruck, dazu ein paar genuschelte Sprachnachrichten, damit diese gottlosen kommunistischen Bastarde ihre Liebe für aufmüpfige Untergrundliteratur endlich mal in die versoffenen Visagen zurückgeschleudert bekommen. Aber ich bin professioneller Journalist, verdammt – mit Gonzo-Techniken das 50. Jubiläum eines Gonzo-Klassikers feiern, so was überlasse ich psychotischen Speedfreaks wie ----*.

Also lieber konventionell: Im November 1971 erschien in den Ausgaben 95 und 96 des US-amerikanischen Rolling Stone unter dem Titel »Fear and Loathing in Las Vegas« eine literarische Reportage mit der Autorenzeile: Raoul Duke. Dahinter steckte Hunter S. Thompson, ein wilder Autor aus Louis­ville, Kentucky, der Tom Wolfes subjektiven »New Journalism« noch ein paar Dezibel lauter gedreht hatte, um so »Gonzo Journalism« zu schaffen. Das hieß: sabotierend in die Abläufe eingreifen, um damit radikal subjektiv einen irgendwie »wahren« Kern freizulegen.

Die Geschichte »Fear and Loath­ing in Las Vegas«, 1972 von Random House als Roman veröffentlicht, geht so: Ein Journalist und sein samoanischer Anwalt rasen auf dem Highway mit einem Kofferraum voller Drogen von L. A. nach Las Vegas, um dort den »amerikanischen Traum« zu finden.

Mit einer atemlosen, mitreißend rhythmischen Sprache voll ironischer Brüche entführt Thompson den Leser aus der Perspektive seines Alter egos Duke auf eine psychedelische Odyssee, die psychotischen Handlungen der Protagonisten folgen einer fast andersweltlichen Logik, Kafka auf Koks. In einem Hurrikan aus LSD, Meskalin, Ether, Amylnitrit, Kokain und Gras – dazu genug Alkohol, um die durchschnittliche Leber zu zerreißen – marodieren die beiden durch Las Vegas: zuerst auf dem Mint-400-Motorradrennen, dann auf der Versammlung der Bezirksstaatsanwälte zur Drogenkriminalität.

Weißes Rauschen

Der Roman wurde ein Klassiker der Posthippiedrogenkultur, Terry Gilliam verfilmte das Buch 1998 mit Johnny Depp als Thompson. Der Film übersetzte dabei einen Großteil der Erzählerstimme direkt in Bilder, verzichtete auf die scheinlogischen Erklärungen und wurde damit noch trippiger als das Buch. Etwa wenn die Fernseher in der Hotelsuite fast schon klischeeartig weißes Rauschen senden, ohne die im Buch gegebene Erklärung: Die anderen Optionen, Stille oder ein Sendeprogramm, seien auf LSD hinderlich für einen alptraumfreien Schlaf.

Ein wesentlicher Aspekt der ursprünglichen Magazinstrecken und des Romans war die Optik. Der walisische Zeichner Ralph Steadman illustrierte die Geschichte mit abscheulich verzerrten Visagen, Karikaturen von Thompson mit seinem Safarihut und Zigarettenhalter, alles garniert mit wilden Tintenspritzern – dabei verarbeitete der Zeichner seine traumatischen Drogenerfahrungen von einem vorherigen Abenteuer mit Thomson bei einem Bericht über den America’s Cup, wie er in seinen Memoiren »The Joke’s Over. Memories of Hunter S. Thompson« (2006) schrieb.

Bei aller Selbstinszenierung als ­irrer Drogenfreak war Thompson immer von politischem Idealismus getrieben. Nach seinem journalistischen Durchbruch »Hells Angels« (1967), für den er sich über Monate unter die Biker gemischt hatte, stürzte er sich in die Protestbewegung – und war 1968 beim Parteitag der Demokraten in Chicago anwesend, als Polizisten Demonstrationen gegen den Vietnamkrieg niederprügelten. Auch der reale Trip hinter »Fear and Loathing in Las Vegas« hatte einen politischen Hintergrund. Thomp­son arbeitete 1971 an einem Artikel über den von Polizisten ermordeten Chicano-Journalisten Ruben Salazar. Um dessen Anwalt, den mexikanischstämmigen Aktivisten Oscar Acosta (im Roman: der Samoaner Dr. Gonzo), ohne dessen misstrauische Beschützer sprechen zu können, hatte er ihn mit nach Las Vegas genommen, wo er im Auftrag von Sports Illustrated ein Motorradrennen covern sollte.

Die gemeinsame Passion für Drogen eskalierte, Thompson verschanzte sich nach Acostas Abreise zunächst im Hotel und suchte nach Wegen, um die Rechnung nicht zahlen zu müssen. Sports Illustrated schickte er statt der versprochenen 1.500 Wörter 15.000 Wörter, im Kern schon der spätere Roman. Das Heft lehnte ab, statt dessen schickte Thompson das Manuskript an Rolling-Stone-Chefredakteur Jann Wenner, der begeistert war. Nun versuchte Thompson Wenner, Random House und Sports ­Illustrated weitere Spesen abzuschwatzen, wie sich in irrsinnig witzigen Korrespondenzen in der Briefsammlung »Fear and Loathing in America. The Brutal Odyssey of an Outlaw Journalist« (2000) nachlesen lässt. Das drogenaffine Duo Thompson/Acosta traf sich für ein zweites Gelage in Las Vegas – anlässlich eines Kongresses von Bezirksstaatsanwälten zu Drogenkriminalität.

Aus der zwischen Paranoia und Psychose oszillierenden Prosa drängt ein politisches Unterbewusstsein an die Oberfläche: Der »amerikanische Traum« lässt sich nur auf Kosten überfinanzierter Lifestylemagazine finden und nur in der korrupten Casinometropole Las Vegas, dieser Mischung aus Showbiz und Mafia in der Wüste. Wo sonst, fragte sich der von der Hippiekultur enttäuschte Thompson?

In einer bewegenden Passage beschreibt er, dass wenn man von einem Hügel in Las Vegas Richtung Pazifik blicke, man den Punkt sehen könne, an dem die in den 60ern anrollende Welle der Freakpower, die Versprechen der Hippies und des LSD-Gurus Timothy Leary, ihre Kraft verlor und wieder zurückschwappte.

Mit einem Kopfschuss

Dasselbe lässt sich leider auch für Thompsons Kunst sagen: Sein Rezept sollte nie wieder so gut funktionieren wie in »Fear and Loathing in Las Vegas«. Zwar brachte sein interventionistischer Journalismus noch große Momente hervor – etwa »Fear and Loathing on the Campaign Trail« (1972), wo er mit den etablierten Politjournalisten die US-Präsidentschaftskandidaten auf ihrer Wahlkampftour begleitete und den medial-politischen Komplex sabotierte. Aber seine wortgewaltige Wut verlor zunehmend an Zielgenauigkeit. Und immer öfter stand am Ende seiner spesenfinanzierten Debakel kein Artikel.

Seine abnehmende Kreativität machte Thompson zu schaffen. Als Alter und Krankheit ihm das Gehen schwer machten, nahm er sich im Februar 2005 – in oft angekündigter Reminiszenz an sein Idol Ernest Hemingway – mit einem Kopfschuss das Leben.

* Der Name wurde auf Anraten meines Anwalts ­entfernt