Die ausgeschlagene Milliarde

Patrick Pleul/dpa-Zentralbild Die Batteriezellenproduktion ist ein entscheidender Faktor bei der Umstellung auf E-Mobilität (Grünheide, 9.10.2021)

US-Elektroautohersteller Tesla hat einen Antrag auf staatliche Förderung seiner im brandenburgischen Grünheide geplanten Batterieproduktion zurückgezogen. Das Bundeswirtschaftsministerium und das Wirtschaftsministerium in Brandenburg seien von Tesla darüber informiert worden, dass der Konzern eine Teilnahme am zweiten europäischen Großvorhaben zur Batteriezellfertigung (European Batteries Innovation, Eubatin) nicht weiter verfolgen möchte, hieß es. Gründe nannte der Elektroautobauer nicht. Ministerium und Unternehmen betonten jedoch, dass Tesla an den Planungen für die »Gigafactory« in Brandenburg festhalte. Die beantragte staatliche Unterstützung war bereits durch die EU-Kommission genehmigt worden.

Wie eine Ministeriumssprecherin mitteilte, werde der Teil der nicht von Tesla in Anspruch genommenen Förderung nun »anderen Vorhaben zur Verfügung stehen«. Über deren Verwendung müsse die neue Bundesregierung entscheiden. Obwohl eine finale Genehmigung noch aussteht, will Tesla an dem neuen Standort in Brandenburg zum Ende des Jahres die Produktion starten. Das Unternehmen hat große Teile des Werks mit vorläufigen Genehmigungen errichtet.

Die EU hatte im Januar bereits Subventionen in Höhe von 2,9 Milliarden Euro für ein erstes europäisches Großprojekt zur Batterieproduktion für E-Autos bewilligt. Daran waren neben Tesla auch 42 Unternehmen aus zwölf EU-Mitgliedstaaten beteiligt. Weil die Batterie als teuerstes Bauteil eines Elektroautos gilt, darf die Produktion in der EU in größerem Umfang staatliche Unterstützung erfahren.

Im Rahmen des Eubatin hätte Tesla nun noch einmal bis zu 1,1 Milliarden Euro einstreichen können. Laut Informationen von dpa stand eine endgültige Summe noch nicht fest.

Der Volkswagen-Konzern (VW) hat derweil zum Ausbau seines Batteriegeschäfts weitere Führungskräfte aus der Technologie- und Autobranche abgeworben. Am Freitag bestätigte der Konzern den Zugang des Batteriechefentwicklers Soonho Ahn vom US-Technologiegiganten Apple. Erst im September hatte VW Sebastian Wolf vom chinesischen Batteriezellproduzenten Farasis eingestellt.

Volkswagen plant in Europa derzeit den Bau von sechs eigenen Batteriezellfabriken. Neben einem Werk in Salzgitter gilt die Errichtung eines weiteren Standortes im nordschwedischen Skellefteå als gesetzt, ein möglicher dritter Standortaufbau könnte in Spanien erfolgen. VW-Betriebsräte setzen sich für den Bau eines weiteren Batteriezellwerks in der Bundesrepublik ein. Wie dpa mit Verweis auf Branchenkreise mitteilte, sollen Standorte in Sachsen und Niedersachsen, aber auch in Osteuropa in Frage kommen. (dpa/AFP/jW)