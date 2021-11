»Realos« ziehen durch

Kay Nietfeld/dpa Ausnahmsweise mal uneins: Die Grünen-Vorsitzenden neben Anton Hofreiter am Donnerstag in Berlin

Wer es schon vergessen hatte, wurde am Donnerstag und Freitag daran erinnert: Bei Bündnis 90/Die Grünen soll es noch einen »linken Flügel« geben, der nun – ausgerechnet – bei einem kurzen, aber allem Anschein nach heftigen Hauen und Stechen um die fünf grünen Ministerposten in der Bundesregierung wieder in Erscheinung trat. In atemlosen Medienberichten war von einem »brutalen Machtkampf« und einer »Rückkehr der Flügelkämpfe« bei der Ökopartei die Rede. Inhaltlich ist das Unsinn. Fakt aber ist: Die bis zum Anschlag angepassten und staatstragenden »Realos« und jene in der Partei, die sich davon graduell unterscheiden (also der »linke Flügel«), sind sich bei der Vergabe der Posten mächtig und in aller Öffentlichkeit in die Haare geraten. Der Zoff sorgte für eine Verzögerung bei der Urabstimmung der Grünen über den Koalitionsvertrag mit SPD und FDP, die am Freitag begann – einen Tag später als geplant.

Die Auseinandersetzung spitzte sich am Donnerstag abend in der Frage zu, wer Landwirtschaftsminister werden soll. Mit der Nominierung des früheren Parteichefs Cem Özdemir, für den ein Journalistenchor von Spiegel bis FAZ ein Ministeramt gefordert hatte, setzte sich am Ende ein »Realo« durch. Der »linke« Kovorsitzende der Bundestagsfraktion, Anton Hofreiter, der zuvor als gesetzt für diesen Posten galt, hatte das Nachsehen.

Am Freitag versuchte der frühere Umweltminister Jürgen Trittin, der immer noch als Strippenzieher der »Linken« agiert, die Wogen zu glätten. Er könne keinen innerparteilichen Konflikt erkennen, sagte er im Deutschlandfunk. Das zeige auch die Einstimmigkeit im Bundesvorstand der Partei am Donnerstag. »Das ist ein sehr, sehr gutes Team«, erklärte er und schloss damit auch Özdemir ein, dem er in langjähriger gegenseitiger Abneigung verbunden ist.

»Wir haben da schon heftig gerungen, das stimmt schon«, sagte dagegen die stellvertretende Grünen-Vorsitzende Jamila Schäfer im BR. Bei der Entscheidung für Özdemir gab nach Einschätzung verschiedener Beobachter sein migrantischer Hintergrund den Ausschlag. Die fachliche Eignung für das Landwirtschaftsministerium habe klar für den promovierten Biologen Hofreiter gesprochen, hieß es am Freitag. Vor einem Jahr hatten sich die Grünen ein »Vielfaltsstatut« gegeben; wichtige Posten waren bisher aber so gut wie nicht danach besetzt worden. Mit der Personalie Özdemir wird dieses Manko behoben.

Zusammenstöße wie den beschriebenen hat es bei den Grünen auf Bundesebene lange nicht mehr gegeben. Seit dem Amtsantritt der beiden Vorsitzenden Habeck und Baerbock, die beide den »Realos« zugerechnet werden, blieb es in dieser Hinsicht ruhig. Nach der Bundestagswahl im September waren die beiden trotz des pannenreichen Wahlkampfes von Baerbock als Minister gesetzt – womit aber auch schon zwei von fünf Posten an den rechten Flügel vergeben waren.

Özdemir wäre der erste Bundesminister mit türkischen Wurzeln. Habeck soll Vizekanzler sowie Klima- und Wirtschaftsminister werden, Baerbock Außenministerin. Das Umweltministerium soll die frühere Bundesgeschäftsführerin Steffi Lemke übernehmen. Die rheinland-pfälzische Klimaministerin Anne Spiegel soll Familienministerin werden. Als Staatsministerin für Kultur und Medien ist die aktuelle Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth vorgesehen. Zustimmung für die Personalie Özdemir kam von Gökay Sofuoglu, Vorsitzender der Türkischen Gemeinde in Deutschland. »Mit Cem Özdemir steht nun der erste Mensch mit Migrationsgeschichte am Kabinettstisch fest, und die Grünen haben ihre Glaubwürdigkeit in Sachen Diversität unterstrichen«, sagte Sofuoglu am Freitag.

Am selben Tag begann die Urabstimmung der Grünen über den Koalitionsvertrag. Die 125.000 Parteimitglieder können zudem elektronisch oder per Post über die künftigen grünen Ministerinnen und Minister abstimmen. Dem BR sagte Grünen-Vizechefin Schäfer, sie rechne mit einer großen Mehrheit für den Koalitionsvertrag bei der Urabstimmung. Das Ergebnis soll in zehn Tagen vorliegen.