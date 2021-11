Recht auf Widerstand

Britta Pedersen/dpa Demo zur Unterstützung der Arbeiterpartei Kurdistans in Berlin (21.2.2015)

Seit Freitag wird die kurdische Freiheitsbewegung in der BRD offiziell seit 28 Jahren kriminalisiert: Am 26. November 1993 erließ der damalige Innenminister der CDU/CSU-FPD-Regierung, Manfred Kan­ther (CDU), ein Betätigungsverbot für die Arbeiterpartei Kurdistans (PKK), die seit 1984 einen Guerillakrieg gegen die Besetzung Nordkurdistans durch die Türkei führt. Begründet hatte Kanther das Verbot unter anderem damit, dass die PKK mit »Gewalttaten ihre Ziele« verfolge, ihre Aktionen sich »gegen die Völkerverständigung« richteten und die »innere Sicherheit« gefährdeten. Anschließend folgte die immer gleiche Phrase vom »Signal gegen jede Form von Extremismus«. Anlässlich des Jahrestags ruft die ­Initiative »PKK-Verbot aufheben« an diesem Sonnabend bundesweit zur Demonstration in Berlin auf, um die Entkriminalisierung der PKK zu fordern.

Die rechtliche Grundlage der bundesdeutschen Repression gegen die Partei und ihre Unterstützerinnen und Unterstützer liefert seit 2002 der Paragraph 129 b im Strafgesetzbuch. Dieser ist eine Erweiterung des Paragraphen 129 a, der 1976 von der Regierung aus SPD und FDP eingeführt wurde, um gegen »terroristische Vereinigungen« vorgehen zu können. Zuvor beinhaltete Paragraph 129 lediglich die Bildung einer »kriminellen Vereinigung«. 129 b regelt die »kriminellen und terroristischen Vereinigungen im Ausland« und trifft neben der kurdischen auch beispielsweise palästinensische, tamilische und baskische Freiheitsbewegungen hierzulande.

Wie die kurdische Nachrichtenagentur ANF Ende August berichtete, sind politisch aktive Kurdinnen und Kurden nirgendwo außerhalb des besetzten Kurdistans politisch einer so systematischen Repression ausgesetzt wie in der BRD. Die Bilanz spricht für sich: Bisher gab es Tausende von Gerichtsverfahren gegen Aktivisten, Hunderte von Festnahmen, Razzien in Vereinen und Wohnungen, Bücherverlage, die verboten wurden, Einbürgerungsverweigerungen und Abschiebeandrohungen sowie die Widerrufung des Asylstatus von Geflüchteten. Im Januar 2020 versuchte das Amtsgericht Oberhausen gar vergeblich, Zozan G. das Sorgerecht für ihre fünf Kinder zu entziehen, weil sich ihre Tochter an einer Aktion gegen die Totalisolation des in der Türkei inhaftierten PKK-Gründers Abdullah Öcalan beteiligt hatte. Zudem sitzen derzeit zehn »PKK-Kader« in deutschen Gefängnissen; zuletzt wurde im Oktober ein 35jähriger in Stuttgart zu einer zweieinhalbjährigen Haftstrafe verurteilt.

Das Verbot sabotiert auch eine politische Lösung der kurdischen Frage. Berlin weiß, dass die Existenz von Kurdinnen und Kurden in der Türkei bis weit in die 90er Jahre von Ankara geleugnet wurde und zahlreiche Massaker an Zivilistinnen und Zivilisten begangen wurden und werden. Auch dürfte bekannt sein, dass legale politische Parteien verboten wurden und Abgeordnete wie die der linken HDP aus vorgeschobenen Gründen im Gefängnis landen. Widerstandsrecht sowie das Selbstbestimmungsrecht der Völker scheinen im Fall der kurdischen Bewegung nicht zu gelten. Dabei hat bereits das belgische Kassationsgericht im Januar 2020 geurteilt, dass es sich bei der PKK um keine »terroristische Organisation« handelt, sondern um eine Partei in einem bewaffneten Konflikt. Der Europäische Gerichtshof hatte 2018 ein ähnliches Urteil gefällt und entschieden, die PKK sei zwischen 2014 und 2017 zu Unrecht auf der »EU-Terrorliste« geführt worden.

Die BRD bleibt bei ihrem Standpunkt. Doch das schließt für sie nicht aus, widersprüchlich handeln zu dürfen: Als die Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« (IS) 2014 weite Teile Syriens und des Iraks überrannte und europäische Hauptstädte von Anschlägen heimgesucht wurden, brauchte der Westen gegen den IS einen Partner vor Ort und fand ihn in den kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) sowie den Frauenverteidigungseinheiten (YPJ), beides bewaffnete Arme der PKK-Schwesterorganisation Partei der Demokratischen Union (PYD).

Aufgrund der Abhängigkeit von der PYD lockerten deutsche Behörden während des Krieges gegen den IS die Repression gegen kurdische Aktivisten etwas, nur um nach vollbrachter Aufgabe – der Niederlage der Dschihadisten – erneut gegen sie vorzugehen: Im März 2017 weitete der damalige Innenminister Thomas de Maizière (CDU) das PKK-Verbot auf die Kennzeichen der PYD, der YPG und YPJ aus. Einen Monat später relativierte er dann die Verordnung insofern, als diese Symbole bei Veranstaltungen oder Demonstrationen ohne »PKK-Bezug« erlaubt seien.