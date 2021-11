Eine Leiter, die man wegstößt

Christian Skrein/picture-alliance / IMAGNO Literatur erledigt: Abbruchunternehmer Oswald Wiener (um 1970)

Über sein bekanntestes Buch, den Antiroman »die verbesserung von mitteleuropa« (1969), bemerkte Oswald Wiener einmal in einem Interview, sei nur Blödsinn geschrieben worden. Angesichts der Nachrufe, die jetzt in allen Gazetten erscheinen, wäre er sicherlich zu einem ähnlichen Urteil gekommen. Es beginnt schon damit, dass überall an den großen Schriftsteller erinnert wird, der Wiener schon lange nicht mehr sein wollte. Bereits vor einem halben Jahrhundert wandte er sich von der Literatur ab und der Kognitionstheorie zu, fand die Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen Diskursen ergiebiger als mit Poesie. Reflektierte Literaten wie der Lyriker Franz Josef Czernin haben an dieser Zurückweisung ihrer Kunst bis heute zu knabbern. Auf einer Tagung zum »Stand der Denktheorie« Oswald Wieners in Mürzzuschlag sagte Czernin im Juli: »Für Wiener scheitert Literatur zwangsläufig in ihrem Anspruch, wie er es nennt, klare Erkenntnis zu sein; klare Erkenntnis ist für ihn, wenn ich ihn richtig verstehe, nur mittels naturwissenschaftlicher Theorien möglich, Literatur dagegen habe bestenfalls den Wert des Weges zu einer solchen Theorie.« Oder, um mit Wittgenstein zu sprechen: Die Literatur ist die Leiter, die jemand hinter sich wegstößt, sobald sie ihre Schuldigkeit getan hat.

Was aber war der 1935 in Wien geborene Wiener nun? Privatgelehrter, Kybernetiker, Sprachtheoretiker, Pilot, Aktivist? Er hat in seinem Leben jedenfalls viele Rollen ausprobiert, war Musiker, Gastwirt, Mathematiker, Hochschullehrer und Reiseveranstalter, lebte in Westberlin, Kanada, im Rheinland und zuletzt in Kapfenstein in der Südsteiermark. Er hat die Lebensgeschichte der »wienerischen dirne« Josefine Mutzenbacher ediert und die Gesänge von kanadischen Schlittenhunden auf CD herausgebracht. Mit dem weiten Horizont des in die Literaturgeschichte eingegangenen Literaturverächters vermochte kaum jemand mitzuhalten. Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass Wiener dennoch überwiegend in Literatur- und Kunstkreisen wahrgenommen wurde – nicht zuletzt als Mitglied der legendären Wiener Gruppe, jenem Freundeskreis, in dem in den 1950er Jahren Friedrich Achleitner, H. C. Artmann, Konrad Bayer, Gerhard Rühm und eben Oswald Wiener zusammenfanden, Gemeinschaftsarbeiten verfassten und »literarische cabarets« veranstalteten. Spätestens mit dem 1967 von Gerhard Rühm edierten Band »Die Wiener Gruppe« waren die Autoren eine feste Größe in der Nachkriegsavantgarde. 1969 kam »die verbesserung von mitteleuropa« heraus, an der Wiener seit 1962 gearbeitet hatte. Der Text war in Fortsetzungen in der Zeitschrift Manuskripte erschienen und hatte dem Herausgeber Alfred Kolleritsch eine Anzeige wegen der Verbreitung von Pornographie eingebracht.

Ein Sender für US-amerikanische GIs löste im jungen Oswald Wiener Begeisterung für Jazz aus, doch als Trompeter scheiterte er an seinen eigenen Ansprüchen. Als die Freunde von der Wiener Gruppe groß herauskamen und er mit seiner »verbesserung«, war die Literatur für ihn bereits erledigt. In dem Buch steht auch, »dass jede ernsthafte anstrengung fragmentarisch bleiben muss, ja dass nur das fragment ernstgenommen werden kann«. Wiener interessierte sich früh für Datenverarbeitung und arbeitete in Wien für Olivetti. Nachdem 1968 die Aktion »Kunst und Revolution« an der Wiener Universität, bekannt geworden als »Uniferkelei«, juristische Nachspiele gehabt hatte, ging Wiener mit seiner Frau Ingrid nach Westberlin, studierte dort Mathematik und betrieb erfolgreich das Künstlerlokal »Exil« in Kreuzberg, wo österreichische Exilanten wie Günter Brus und Gerhard Rühm verkehrten und auch Dieter Roth dazustieß – einer der wenigen Künstler, die Wiener damals noch ernsthaft beschäftigten. Er gab Roths Buch »Frühe Schriften und typische Scheiße« heraus und schrieb dazu einen beißenden Kommentar, der sich am Fuß der Seiten durch das gesamte Buch zieht.

»die verbesserung von mitteleuropa« enthält einen Appendix über den »Bio-Adapter«, der den Weg aus der Kunst in die Theorie weist. Der »Bio-Adapter« ist so etwas wie ein Glücksanzug, der dem, der ihn trägt, alle Wünsche erfüllt und eine erträgliche Welt vorgaukelt, Utopie und Dystopie: »der mensch, ausserhalb seines adapters ein preisgegebener, nervoes aktivierter und miserabel ausgeruesteter (sprache, logik, denkkraft, sinnesorgane, werkzeug) schleimklumpen, geschuettelt von lebensangst und von todesfurcht versteinert, wird nach anlegen seines bio-komplements zu einer souveraenen einheit, die des kosmos und dessen bewaeltigung nicht mehr bedarf, weil sie auf eklatante weise in der hierarchie denkbarer wertigkeiten ueber ihm rangiert.«

Perfekt kann der »Bio-Adapter«, diese Lösung aller Weltprobleme, aber nicht funktionieren: »trotz aller anstrengungen und der ueberlegenheit des bio-adapters wird der mensch gelegentlich an pannen und nicht zu vermeidenden fehlleistungen merken, dass er sich nach wie vor im adapter befindet.« Eine solche Panne ist der Tod.