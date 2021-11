Privatisierer ausgebremst

imago images/Jürgen Ritter Bleibt wohl doch in öffentlicher Hand: Die Berliner S-Bahn

Da sage noch einer, Druck von der Straße könne heute nichts mehr bewirken. Am Wochenende titelte der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB): »Rot-Grün-Rot will Bund von Verkauf der S-Bahn an Berlin überzeugen.« Dem Bericht zufolge arbeiten die alten und absehbar neuen Hauptstadtregenten aus SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke an dem Plan, die Berliner S-Bahn künftig in Landesbesitz zu überführen. Darauf habe man sich bei den laufenden Koalitionsgesprächen geeinigt, gab der RBB den Linke-Verhandler und noch amtierenden Kultursenator Klaus Lederer wieder. Man wolle so auf Ausschreibungsprozesse verzichten, die »viel Stress und Ärger« machten.

Carl Waßmuth vom Verein Gemeingut in Bürgerhand (GiB), der federführend am Bündnis »Eine S-Bahn für alle« beteiligt ist, äußerte sich Montag hocherfreut: »So weit wäre es niemals gekommen, hätte unsere kleine soziale Bewegung nicht so unermüdlich und mit so starker öffentlicher Resonanz gegen die drohende S-Bahn-Zerschlagung aufbegehrt«, sagte er gegenüber junge Welt. »Eigentlich müssten wir ein riesiges Feuerwerk zünden.« Obwohl eine Kommunalisierung der S-Bahn längst nicht ausgemacht sei, bedeute nur die Ankündigung einen »extremem Rückzug« von der bislang geltenden Position der Landesregierung. Die bestand darin, per Ausschreibung einen oder mehrere Betreiber für zwei Drittel des S- Bahn-Netzes zu gewinnen sowie den Aufbau und die Instandhaltung eines modernen Fuhrparks im Rahmen einer öffentlich-privaten Partnerschaft (ÖPP) in die Hände privater Investoren zu legen.

Kritiker warnen vor einer Zerstücklung des S-Bahn-Betriebs, Chaos, schlechtem Service, hohen Preisen und klimapolitischen Rückschritten. Auch an der Basis von SPD und Linkspartei stieß das Projekt auf wenig Gegenliebe, während es ausgerechnet von der grünen Verkehrssenatorin Regine Günther mit Feuereifer vorangetrieben wurde. Erste Anzeichen einer Absetzbewegung zeigten sich schon Anfang November, als der Linke-Fraktionschef im Abgeordnetenhaus, Carsten Schatz, ausplauderte, bei den Sondierungsverhandlungen sei eine Vergesellschaftung der S-Bahn vereinbart worden. Nach den neuesten Verlautbarungen besteht das Ziel darin, die S-Bahn Berlin GmbH, ein Tochterunternehmen der Deutschen Bahn (DB), aus dem Staatskonzern herauszukaufen. Bisher hatte die DB-Führung eine Veräußerung stets vehement abgelehnt, und auch die Bundesregierung sperrte sich bis dato gegen derlei Begehrlichkeiten. Ob sich dies unter einer demnächst SPD-geführten Koalition ändern könnte und es bereits entsprechende Absprachen mit den Berliner »R2G«-Verhandlern gibt, kann aktuell nur spekuliert werden.

Dazu kommen andere Unwägbarkeiten. Von Franziska Giffey, der Chefin der Berliner SPD und designierten Regierenden Bürgermeisterin, weiß man, dass sie einer Verstaatlichung eher abgeneigt ist. Gegenüber RBB beschied sie, man werde darüber noch sprechen. SPD-Quellen sollen dagegen das Zustandekommen einer Verständigung bestätigt haben. Allerdings heiße das nicht, dass deswegen die laufende Ausschreibung abgebrochen werde. Dazu passt die offizielle Beschlusslage der SPD, wonach man erst nach Abschluss des Prozesses darüber befinden wolle, ob man das Ergebnis umsetzt oder dies unterlässt, falls sich dadurch ein Ende des »Betriebs aus einer Hand« abzeichnet.

Jorinde Schulz, Bezirksvorstandsmitglied bei der Neuköllner Linkspartei und aktiv bei »Eine S-Bahn für alle«, verfolgt die Debatte mit gemischten Gefühlen. »Das Bekenntnis zur Kommunalisierung ist absolut erfreulich«, erklärte sie am Montag im jW-Gespräch. Glaubwürdig werde es aber erst dann, wenn jetzt auch »unverzüglich« die Ausschreibung beendet werde. Nach einem von »Eine S-Bahn für alle« beauftragten Gutachten sei der Senat »grundsätzlich frei darin, ein Vergabeverfahren abzubrechen«. Auch für den Fall, dass die DB den Verkauf ihrer Tochter nicht mitmacht, sieht Schulz eine Alternative: die Direktvergabe des S-Bahn-Betriebs. Nach RBB-Informationen wollen SPD, Grüne und Linke auch dafür die Voraussetzungen schaffen und Pläne festzurren, »in jedem Falle ein landeseigenes Eisenbahnunternehmen zu gründen«.