Betreute Diskussion

Jörg Carstensen/dpa Bevorzugt inzwischen die indirekte Ansprache der Delegierten: Klaus Lederer (Berlin, 23.4.2021)

Am Montag hat die letzte Verhandlungswoche in den »rot-grün-roten« Koalitionsgesprächen in Berlin begonnen. Thema war erneut der Komplex Stadtentwicklung, Bauen und Mieten, der SPD, Grüne und Linkspartei seit Freitag beschäftigt und zu Wochenbeginn abgeschlossen werden sollte. Die zentrale Frage in diesem Zusammenhang ist – trotz erkennbarer Bemühungen, andere Themen wie den Wohnungsneubau nach vorne zu spielen – weiter der Umgang mit dem erfolgreichen Volksentscheid zur Vergesellschaftung der Bestände großer profitorientierter Immobilienunternehmen vom 26. September. Für den Abend (nach jW-Redaktionsschluss) war dazu ein Statement der Verhandler angekündigt.

In der Linkspartei hatten zuletzt Teile der Basis den Druck auf den Landesvorstand erhöht und gefordert, eine klare Festlegung hinsichtlich der Umsetzung des Volksentscheids in den Koalitionsvertrag aufzunehmen bzw. keinesfalls als Regierungspartei an der »Versenkung« dieses Votums mitzuwirken. In der vergangenen Woche hatte mehr als ein Viertel der Delegierten des Landesparteitages einen Antrag an den Landesvorstand unterstützt, unverzüglich einen außerordentlichen Parteitag einzuberufen, um über den Koalitionsvertrag, der in der laufenden Woche vorgestellt werden soll, zu beraten.

Am späten Sonntag nachmittag hat der Landesvorstand, in dem der rechte Parteiflügel eine klare Mehrheit hat, über diesen Antrag diskutiert und entschieden. Nach jW-Informationen soll der Parteitag am 4. Dezember stattfinden. Die Pressestelle der Partei bestätigte den Termin am Montag auf Nachfrage. Öffentlich kommuniziert hatte die Partei den Beschluss bis jW-Redaktionsschluss noch nicht.

Der Parteitag soll dem Vernehmen nach nicht als Präsenz-, sondern als Onlineveranstaltung stattfinden. Begründet wurde das mit der aktuellen Coronalage. Wahr ist allerdings auch, dass sich Onlineveranstaltungen deutlich einfacher inhaltlich moderieren und betreuen lassen. Die Regierungslinken würden »ganz bewusst« auf eine Onlineveranstaltung setzen, bei der sich nur schwer eine Dynamik entwickeln könne, erklärte am Montag ein Parteitagsdelegierter gegenüber dieser Zeitung.

Am 4. Dezember wird der Mitgliederentscheid über den Koalitionsvertrag bereits begonnen haben. Auch das ist kein Zufall: »Man macht einen künstlichen Gegensatz zwischen Landesparteitag und Mitgliederentscheid auf und behauptet, der einberufene Landesparteitag sei undemokratisch, weil er einen Einfluss auf die Mitgliederbefragung nimmt«, sagte am Montag ein Mitglied der Partei gegenüber jW. Der rechte Flügel drehe sich die Dinge so, bis sie passen. Wenn, wie in Mecklenburg-Vorpommern, eine rechte Mehrheit auf dem Parteitag sicher sei, »dann ist das der demokratische Weg« bei der Entscheidungsfindung über einen Koalitionsvertrag. Wenn, wie in Berlin, diese Mehrheit wackele, dann »ist die Abstimmung über den Koalitionsvertrag auf einem Landesparteitag undemokratisch«.

Dem Vernehmen nach hat die Vorstandsmehrheit bei der Diskussion am Sonntag deutlich gemacht, dass sie es begrüßen würde, wenn bei dem Parteitag von den Kritikern kein Antrag gestellt wird. Für den Fall, dass dennoch ein Antrag eingebracht wird, wurde bereits ein Antrag auf Nichtbefassung ins Gespräch gebracht.

Aus dem Kreis der Unterstützer des Antrags hieß es am Montag gegenüber jW, die Tatsache, dass der Parteitag überhaupt stattfinde, sei bereits ein Erfolg. Die Diskussion im Landesvorstand habe gezeigt, dass die Regierungslinken sich nicht mehr sicher seien, ob sie auf einem Landesparteitag unter normalen Bedingungen eine Mehrheit für ihren Kurs bekommen. Es gebe eine spürbare Angst davor, dass sich »die Stimmung noch ganz gegen eine Regierungsbeteiligung dreht«. Sogar vor der einfachen Diskussion über den Koalitionsvertrag habe man »Schiss«. Aus diesem Grund sei der Onlineparteitag auch nicht auf das kommende Wochenende gelegt worden. Damit könne der Einfluss einer eventuell kontroversen Debatte auf die Mitglieder minimiert werden.