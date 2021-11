Nachschlag: Quasireligiös

20th Century Fox Film Corp/Courtesy Everett Collection via Imago Images Einer haut uns raus: Jake Gyllenhaal (links) in »The Day After Tomorrow«

Roland Emmerich, Spezialist für ­Near-Future-Science-Fiction, hat die Welt schon mehrmals untergehen und wiederauferstehen lassen. In seinen quasireligiösen Filmen mangelt es nie an einem Messias, ob er nun Will Smith (»Independence Day«) oder wie hier ­Jake Gyllenhaal heißt. Bei »The Day After Tomorrow« friert die Hölle tatsächlich ein, und retten kann die Menschheit natürlich nur the US of A. Schnell übernehmen präpotente Militärs das Ruder, während die im glacierten New York Zurückgebliebenen sich nicht anders zu helfen wissen, als Bücher zu verbrennen. Nein, an diesem Film mit seinen offensichtlichen und versteckten Rassismen ist nichts gut, und die einzige Entschuldigung dafür, ihn wieder anzuschauen, ist die, dass auch nach der größten Katastrophe die Sonne wieder aufgeht und die Überlebenden mit amerikanischem Pioniergeist gesegnet an den Wiederaufbau gehen. Warum dann aber die Verhältnisse immer wieder auf den Status quo ante restauriert werden müssen, bleibt Emmerichs Geheimnis. (mis)