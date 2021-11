Rückschritte durch Pandemie

Fabian Sommer/dpa Schlechte Aussichten für Frauen: 68 Prozent der insgesamt eingeplanten 600 Milliarden Euro sind für Instrumente vorgesehen, die eher Männern nutzen dürften

Die in der Pandemie geflossenen Coronahilfen dürften die Ungleichheit zwischen Frauen und Männern in der Gesellschaft noch vergrößern. Männer profitierten von den Geldern ungleich mehr als Frauen. Das gilt insbesondere für den Arbeitsmarkt und das Steuer- und Sozialsystem. Zu diesem Schluss kommt die neueste Studie der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung.

»Mit ihrer milliardenschweren Stabilisierungspolitik hat die Bundesregierung in der Coronakrise zahlreiche Arbeitsplätze und Unternehmen sowie die gesamtwirtschaftliche Kaufkraft in Deutschland gesichert«, hieß es am Donnerstag in einer Pressemitteilung der Stiftung. »Auch wenn die Entscheidungen unter hohem Zeitdruck erfolgen mussten, wurde die unbedingt notwendige und längst vorgeschriebene Abschätzung von Gesetzesfolgen auf die Gleichstellung ausgerechnet bei diesen Multimilliardenpaketen offenbar nicht effektiv vorgenommen«, wird die Direktorin des Instituts, Bettina Kohlrausch, zitiert.

Die Politikwissenschaftlerin und Gleichstellungsexpertin Regina Frey nahm in der Studie für das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung 108 Maßnahmen aus den Hilfspaketen der Bundesregierung unter die Lupe. Fazit: Von 41 Prozent profitierten Frauen und Männer gleichermaßen. 38 Prozent bevorteilen Männer. Nur bei 21 Prozent ist der erwartete Nutzen für Frauen größer. Längerfristige Beschäftigungseffekte seien vor allem in Branchen zu erwarten, in denen deutlich mehr Männer als Frauen arbeiten. Dazu gehören unter anderem Energiewirtschaft, Informationstechnologie und Schiffbau.

Knapp 600 Milliarden Euro stellt die Bundesregierung zur Verfügung, die den Betroffenen direkt nutzen. Davon sind allerdings 361 Milliarden Euro Kredite und Haftungsgarantien. Einige der Maßnahmen betreffen eher einen kleineren und reicheren Teil der Gesellschaft, wie zum Beispiel die Innovationsprämie für E-Autos oder die Förderung von Gebäudesanierung.

Die meisten Menschen haben das Kurzarbeitergeld in Anspruch genommen oder den Ausgleich von Einkommensverlust, wenn Eltern ihre Kinder zu Hause betreuen mussten, wenn Kitas und Schulen in der Pandemie geschlossen waren. Die Betreuung der Kinder leisteten überwiegend Frauen, die dafür in ihrem Beruf kürzertraten und dadurch gegenüber Männern beim Einkommen weiter in Rückstand gerieten.

»Da Maßnahmen, die absehbar eher Männern nutzen, oft ein besonders großes finanzielles Volumen umfassen, sind die Unterschiede hier sogar noch größer: 68 Prozent der insgesamt eingeplanten knapp 600 Milliarden Euro sind für Instrumente vorgesehen, die eher Männern nutzen dürften«, hat Frey festgestellt. Nur von sieben Prozent profitieren Frauen mehr als Männer. Etwa durch die Aussetzung der Mindesteinkommensgrenze in der Sozialkasse für Künstlerinnen und Künstler.

»Das ist ein Beispiel für eine ›geschlechterblinde‹ Politik, wie es sie im Jahr 2021 eigentlich nicht mehr geben sollte«, wirft die WSI-Direktorin Kohlrausch der Regierung vor. Sie fordert für die Zukunft nicht nur deutlich höhere Investitionen in die Kinderbetreuung, sondern auch eine Politik, die mehr existenzsichernde Arbeit für Frauen schafft. Die Arbeitsfelder, auf denen Frauen ackern, gehören nach wie vor zu den am schlechtesten bezahlten Berufen. Man denke nur an Pflegekräfte in Krankenhäusern und Altersheimen.

Weil beim Kurzarbeitergeld ein fester Prozentsatz des Nettolohns erstattet wird, haben Frauen von dieser Maßnahme folglich weniger als Männer. Hinzu kommt, dass für Minijobs, in denen sie häufig beschäftigt sind, überhaupt kein Kurzarbeitergeld bezahlt wird. Besonders deutlich wird die Benachteiligung bei verheirateten Frauen. Selbst wenn sie den gleichen Bruttolohn wie ihr Ehemann verdienen, erhalten sie weniger Kurzarbeitergeld, weil sie häufig die ungünstige Steuerklasse V wählen.

»Wir brauchen eine nachhaltige Gleichstellungsstrategie und bei allen Regierungsvorhaben schon in der Planung einen Gleichstellungscheck. Das ist unser Anspruch an eine neue Bundesregierung, die sich dem Fortschritt verschreiben will«, sagt die stellvertretende Vorsitzende des DGB, Elke Hannack.