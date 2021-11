Glanz der Oberfläche

Harald Tittel/dpa »Wenn ich früher über Marxismus geredet habe, wurde ich ausgelacht. Jetzt sagen alle, es sei ihr Ding«

Es klingt wie ein Selbstbekenntnis. Da gesteht eine der vier Figuren, eine erfolgreiche Schriftstellerin namens Alice Kelleher, dass sie keine Gegenwartsromane mehr lese. Diese zeitgenössischen Autoren seien zwar nicht alle »Kinder der Bourgeoisie«, doch was täten sie denn, außer sich auf Literaturfestivals selbst zu beweihräuchern, sich dabei immer weiter vom normalen Leben, von den normalen Leuten zu entfernen?

2015 war Sally Rooney von einer Literaturagentin entdeckt worden. Gleich sieben Verlage wollten bald darauf die Rechte des Debütromans einer Autorin, die erst Mitte 20 war und noch studierte. Das Debüt »Gespräche mit Freunden« (2019) avancierte zum Bestseller, der – genauso wie ihr Folgewerk »Normale Menschen« (2020) – von der BBC adaptiert zum Serienhit wurde. Rooneys Bücher, so kann man es knapp zusammenfassen, liefern den Sound der Millennials, loten ihre Lebenswelt aus: Beziehungsstatus ungeklärt, Arbeit prekär.

Nun also der jüngste, dritte Roman »Schöne Welt, wo bist du«. Es ist prinzipiell der gleiche Rooney-Kosmos, obgleich die Protagonisten den Studienjahren entwachsen sind, jetzt, mit Anfang 30. So alt wie Rooney. Zwei Frauen und zwei Männer bilden die Grundkonstellation. Da sind zum einen Alice, die nach einer Depression von Dublin aufs Land zieht, und der verschuldete Lagerarbeiter Felix. Beide lernen sich über eine Dating-App kennen, kommen sich nach einer gemeinsamen Italien-Reise näher. Eileen und Simon sind das zweite Paar. Jugendfreunde sind sie, bereits mehrfach im Bett gelandet; sie führen eine On/Off-Beziehung, Klärung aufgeschoben. Eileen jobbt bei einem Literaturmagazin und ist seit den gemeinsamen Studienjahren die beste Freundin von Alice.

Typisch Rooney, inhaltlich wie stilistisch. Die Figuren tüfteln an ihren Lebensentwürfen, begeben sich in ausdauernde Konversationen, experimentieren im Bett. Ja, das Bett: Rooney geizt in diesem Buch keineswegs mit üppigen Schilderungen von Sex. Gleichwohl ist ihre Prosa spröde, frei von Metaphern, es gibt kaum Poesie. Auch ihr dritter Roman verlässt sich auf lange Dialogwechsel und Chatverläufe. Alice und Eileen sehen sich nur einmal, zum Ende des Romans. Ansonsten korrespondieren sie per Mail, was einen Großteil des Buchs ausmacht, fast wie in einem Briefroman.

In dem essayartigen Schriftverkehr debattieren die Freundinnen ausgiebig über den Zustand der Welt, über Identitätspolitik, zwischenmenschliche Beziehungen, religiöse Motive, das Comeback des Kommunismus, der in den Boheme-Kreisen zunehmend zum Small-talk-Schlager verkomme. »Wenn ich früher über Marxismus geredet habe, wurde ich ausgelacht. Jetzt sagen alle, es wäre ihr Ding. Diesen ganzen neuen Leuten, die Kommunismus cool machen möchten, rufe ich zu: Willkommen an Bord, Genossinnen und Genossen.«

Die irische Autorin kokettierte in der Vergangenheit regelmäßig damit, einem marxistischen Elternhaus zu entstammen. In ihrer Literatur schimmert das freilich eher am Rande durch: Frances, Protagonistin des Debüts, befürchtet, dass sie in den feinen Kreisen, in denen sie sich gerade bewegt, erkannt wird: als arm und kommunistisch. In Rooneys Zweitling »Normale Menschen« ist es Cornell, der sich von einer Herkunft aus der Arbeiterklasse entfremdet, auf der Uni wird ihm das bewusst.

Randnotizen sind das in einer schnörkellos zurechtgebügelten Prosa, wohlfeil für den Markt geschrieben. Man mag darüber spekulieren, ob Rooney mit der Erfolgsautorin Alice eine Art Selbstporträt liefert, wenn diese über die Gegenwartsliteratur befindet, dass sie »die Wahrheit der Welt verdrängt – sie verschnürt und unter die glänzende Oberfläche des Textes verschiebt«. Eine ästhetische Herangehensweise, von der sich Alice nicht ausnimmt: »Meine eigene Arbeit ist der schlimmste Missetäter in dieser Hinsicht. Deshalb glaube ich nicht, dass ich jemals einen neuen Roman schreiben werde.«