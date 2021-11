Fridays grün, gelb, rot

Christian Mang / Reuters

Die Fridays-for-Future-Demo am Freitag in Berlin war diesmal speziell gegen die Unterhändler der kommenden Regierungskoalition gerichtet. »Eure Ampel steht auf Klimakrise!« stand auf dem größten Transparent an der Spitze des Zuges. Ein Tempolimit wurde gefordert, eine »gerechte CO2-Steuer«, der Erhalt des Dorfes Lützerath am Tagebau Garzweiler. Die Forderung auf dem Foto – »keine leeren Versprechungen mehr« – wirkte da vergleichsweise unspezifisch. Wenn man genau hinguckt, reckt die oder der sie hochhält auch nicht die Faust, sondern streckt noch den linken Zeigefinger. (jW)