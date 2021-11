Nachschlag: Als Roman unglaubwürdig

Netflix Ausschnitt aus der Miniserie: Karl Fontenot (l.) und Tommy Ward bei Verhören. Sie wurden später wegen eines der Morde in Ada, Oklahoma verurteilt

Bestsellerautor und Anwalt John ­Grisham veröffentlichte 2006 sein bislang einziges nonfiktionales Buch »Innocent Man: Murder and Justice in a Small Town«. Es geht um die brutale Ermordung zweier junger Frauen in Ada im US-Bundesstaat Oklahoma. Im Mittelpunkt stehen allerdings eher die Methoden, mit denen Polizei und Staatsanwalt Unschuldige zu Tätern machten. Grishams Buch diente Netflix 2018 als Grundlage für eine True-Crime-Doku mit dem Originaltitel »Innocent Man«, auf deutsch: »Der Gefangene«. Die Geschichte wäre für einen Roman zu unglaubwürdig gewesen, erklärt Grisham, der als Produzent und Interviewter auch an der Serie beteiligt ist, deshalb habe er dieses Format gewählt. Letztlich wird in der Miniserie nicht nur ein kaputtes US-Justizsystem kritisiert, sondern auch für die Abschaffung der Todesstrafe plädiert. Das übernehmen Justizexperten und die Betroffenen der beiden Fälle. Hoffnung, dass es in den USA irgendwann gerechter zugehen könnte, haben sie keine. (mik)