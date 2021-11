Die Zeitung »ist nicht nur ein kollektiver Propagandist und kollektiver Agitator, sondern auch ein kollektiver Organisator«. Mit diesen Worten beschrieb Lenin in seiner 1901 verfassten Broschüre »Womit beginnen?« die Aufgabe der sozialistischen Presse beim Aufbau der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei. Der russische Revolutionär verglich die Zeitung mit einem Baugerüst, um das sich ein Netzwerk von Unterstützern zu ihrer Produktion, Finanzierung und Verteilung bilden musste.

Auf das Lenin-Zitat nimmt ein großflächiges Wandgemälde mit dem Titel »Die Presse als Organisator« Bezug, das der Künstler Willi Neubert vor rund 50 Jahren für die Fassade des längst nicht mehr existierenden Pressecafés nahe dem Berliner Alexanderplatz geschaffen hatte. Der 76 Meter lange und dreieinhalb Meter hohe Fries aus Industrieemailplatten, der sich um drei Seiten des Flachbaus neben dem Hochhaus des Berliner Verlages in der Karl-Liebknecht-Straße zieht, war rund 30 Jahre lang dem Blick der Öffentlichkeit entzogen. Er war nicht im antikommunistischen Furor von Bilderstürmern zerstört oder in einem Museumsdepot eingemottet worden, wie viele andere Kunstwerke aus der DDR. Aber seit 1992 verdeckten Holzplatten den Fries, auf denen der in das Gebäude eingezogene Escados Parrilla Grill mit Leuchtschrift für sich warb. Das Steakhouse ist mittlerweile auch schon wieder Geschichte. Dafür ist seit Monatsbeginn im Zuge von Bauarbeiten das Kunstwerk im Stil des sozialistischen Realismus wie Phönix aus der Asche auferstanden. Mit leuchtenden Rottönen setzt es einen weithin sichtbaren Akzent im grauen Beton der umliegenden Gebäude.

Sitz der jungen Welt

Der durch den Staatsratsvorsitzenden Walter Ulbricht persönlich vorangetriebene Neubau des 17geschossigen Pressehauses an der Karl-Liebknecht-Straße mit dem vorgelagerten Pavillon des Pressecafés in den Jahren 1970 bis 1973 gilt als Ostberliner Antwort auf das in unmittelbarer Grenznähe hochgezogene Hochhaus des Axel-Springer-Verlages. Neben den Redaktionen der Berliner Zeitung und des Berliner Kuriers und anderer Presseerzeugnisse hatte von Mitte der 1970er bis zur Übernahme des Hauses durch den Verlag Gruner und Jahr Anfang der 1990er Jahre auch die junge Welt dort im 8. und 9. Stock ihren Sitz.

Bei der Ausschreibung für die künstlerische Gestaltung des Pressecafés setzte sich Willi Neubert, der zuvor bereits eine ähnliche Arbeit für das Druckhaus der Tageszeitung Freiheit in Halle geschaffen hatte, unter anderem gegen den Womacka-Schüler Heinrich Tessmer durch. Neubert realisierte den Wandfries in der von ihm zur eigenständigen Kunsttechnik entwickelten Malerei auf Industrieemailplatten.

An der Hauptansicht entlang der Karl-Liebknecht-Straße sind Szenen aus der Geschichte der revolutionären Arbeiterbewegung dargestellt. Zu sehen sind Journalisten und Aktivisten mit Druckerzeugnissen in den Händen, auf denen Wortfetzen wie »Rosa« (Luxemburg), »Die Rote« (Fahne) sowie »takus« (Spartakus) zu lesen sind. Eine Friedenstaube fliegt über zeitunglesenden Menschen. Im Hintergrund ist der bärtige Kopf eines etwas düster wirkenden Karl Marx zu erkennen. Auf der Fassade über der Außentreppe in Richtung der Memhardstraße werden zeitgenössische Journalisten als Reporterinnen und Fotografen bei der Arbeit neben einem Wissenschaftler im Labor, einem tanzenden Paar und Sportlern gezeigt. Auf der dritten Fassadenseite werden die technischen Aspekte der Zeitungsproduktion vom Satz über das Lesen der Korrekturfahnen bis zum Druck behandelt.

Unter Denkmalschutz

Dass mit dem Gemälde eine in der Sowjetunion geprägte Vorstellung von der Einheit von Presse und Staat illustriert werde, derzufolge es keine unabhängige Presse geben dürfe, wie das Landesdenkmalamt befand, lässt sich auch mit viel Phantasie nicht erkennen. Trotz dieses Negativurteils hatte das Amt den damals noch verborgenen Fries zusammen mit den Wandbildern am wenige hundert Meter entfernt auf der anderen Seite des Alexanderplatzes gelegenen Haus des Lehrers sowie dem Haus des Reisens in seinem Bericht von 2013 ausdrücklich gewürdigt. Diese »gehören zu den herausragenden Arbeiten baugebundener Kunst in der DDR. Ihre Schöpfer, die vielfach ausgezeichneten ›Staatskünstler‹ Walter Womacka und Willi Neubert, sind untrennbar mit der bildenden Kunst der DDR der 1960er und frühen 1970er Jahre verbunden; sie haben insbesondere auch die Geschichte der Kunst am Bau der DDR wesentlich mitgeprägt. Die Bildwerke sind integrale Bestandteile der bildkünstlerischen Konzeption für den Alexanderplatz; als solche reihten sie sich zur Zeit ihrer Erbauung harmonisch in die gesamte künstlerische Gestaltung des neuen Stadtzentrums der DDR-Hauptstadt ein.« Aufbauend auf diesem Gutachten erfolgte 2015 der Beschluss, das Ensemble aus Verlagsgebäude und Pressecafé einschließlich des Frieses unter Denkmalschutz zu stellen. Die US-Immobilienfirma Tishman Speyer, die die Gebäude 2016 gekauft hatte, und nach dem Weiterverkauf der heutige Eigentümer, die GEG German Estate Group AG aus Frankfurt am Main, ließen die Gebäude gemäß den Denkmalschutzauflagen renovieren und dabei auch das Wandfries freilegen.

Der Fries ist das einzige Werk Neuberts in Berlin, das nun wieder im öffentlichen Raum sichtbar ist. Das ergab die Antwort des Senats auf eine Schriftliche Anfrage des FDP-Abgeordneten Stefan Förster im vergangenen Monat. In das ehemalige Pressecafé, das in der DDR nicht zuletzt aufgrund der dort ausliegenden internationalen Zeitungen und Zeitschriften ein beliebter Treffpunkt von Journalisten und Touristen war, soll nach Abschluss der Gebäuderenovierung wieder Gastronomie einziehen.