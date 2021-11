3G-Regelung und Homeofficepflicht geplant

imago images/Christian Ohde Schild mit Symbolen, die eine 3G-Regelung ankündigen

Angesichts landesweit explodierender Zahlen von Coronainfektionen soll am Arbeitsplatz künftig die sogenannte 3G-Regelung gelten. Wie aus einem Entwurfstext des Bundesarbeitsministeriums von Freitag hervorgeht, sollen nur Beschäftigte, die genesen, geimpft oder getestet sind, an ihrem Arbeitsplatz erscheinen. Darüber hatte das Handelsblatt am Sonnabend berichtet. Die Regelung soll außerdem erneut um die eigentlich abgeschaffte Verpflichtung zur Arbeit im Homeoffice ergänzt werden.

Beschäftigte sollen laut dem Entwurf des Ministeriums Büroarbeit oder ähnliche Tätigkeiten aus der Wohnung ausführen, sollten dem »keine zwingenden betriebsbedingten Gründe entgegenstehen«. Dies könne nur dann abgelehnt werden, wenn die Arbeit im Homeoffice durch »räumliche Enge, Störungen durch Dritte oder unzureichende Ausstattung« nicht möglich sei. Beschäftigten von Pflege-, Behinderten- und anderen medizinischen Einrichtungen sollen diese künftig nur betreten, wenn sie getestet sind. Die Einrichtungen werden verpflichtet, Testmöglichkeiten anzubieten.

Am Wochenende hatten die Fraktionen einer künftigen Ampelkoalition bereits über die 3G-Regelung und Homeofficepflicht beraten. Gegenüber dpa hatten Mitglieder von SPD und Bündnis 90/Die Grünen bestätigt, die Regelungen einführen zu wollen. Die FDP habe durchblicken lassen, die Einführung von Homeofficepflicht und 3G-Regelung sei »eher wahrscheinlich«. Der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Dirk Wiese, erklärte am Montag im ZDF-»Morgenmagazin«, die Ampelkoalitionäre in spe hätten sich »auf weitergehende Maßnahmen verständigt«, die »faktisch einen Lockdown für Ungeimpfte« bedeuteten.

Wer wegen der Verweigerung von Test oder Impfung nicht zur Arbeit erscheine, könne keinen Lohnanspruch geltend machen, sagte der Präsident der Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände, Rainer Dulger, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung am Montag. Unternehmen sollten außerdem einen »Anspruch auf Auskunft und Speicherung über den Impfstatus der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter« erhalten.

3G-Regelung am Arbeitsplatz seien »angemessen und notwendig«, sagte der Verdi-Bundesvorsitzende, Frank Werneke, am Montag gegenüber dpa. Sollten Beschäftigte keinen Impfnachweis vorlegen müssen, blieben »ihre Persönlichkeitsrechte gewahrt«. Es sei Beschäftigten aber zuzumuten, einen Nachweis darüber abzugeben, ob sie genesen, geimpft oder getestet seien. Dieser lasse sich durch Betriebe »routinemäßig und schnell« überprüfen, so der Gewerkschaftschef. Wer seinen Impfstatus nicht offenlegen wolle, könne sich testen lassen. Den Impfstatus vorzulegen sei jedoch »viel bequemer«. (dpa/AFP/jW)