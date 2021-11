Die Pharaonen schlagen zurück

Peter Udo Maurer/imago Fein ausbalanciertes System: Bis auf die Professoren sind an der Hochschule eigentlich alle prekär angestellt

Nirgendwo wird gerade so ausgiebig betrauert, dass die Zeit der Pharaoninnen und Pharaonen vorbei ist, wie an den Berliner Universitäten. So begründete die scheidende Präsidentin der Berliner Humboldt-Universität, Sabine Kunst, ihren Rücktritt im Gespräch mit der Berliner Zeitung vom 29. Oktober damit, aufgrund des neuen Hochschulgesetzes zu einem Umbau der liebgewonnenen Personalstruktur ihrer Institution gezwungen zu werden: »Wir verabschieden uns von einem fein ausbalancierten Modell, das sich am besten als relativ starke Pyramide beschreiben lässt.«

Die feine Balance dieses von Kunst so geschätzten – und dem gleichnamigen Schneeballsystem nicht unähnlichen – »Pyramidenmodells« stellt sich auf Bundesebene so dar, dass einer in den vergangenen Jahrzehnten deutlichen Expansion des Personals im wissenschaftlichen Mittelbau nur ein vergleichsweise geringer Zuwachs bei den hauptamtlichen Professoren gegenübersteht, wie der DGB-Hochschulreport 2020 detailliert nachgewiesen hat. Von den wissenschaftlichen Mitarbeitern im Alter von unter 45 Jahren sind jedoch 92 Prozent befristet beschäftigt. Dass die meisten von ihnen das Wissenschaftssystem schon vor Erreichen dieses Alters wieder verlassen müssen, liegt entscheidend an dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz, das für diejenigen, die es nicht innerhalb der Höchstbefristungsdauer von zwölf Jahren auf eine der seltenen Professuren oder Dauerstellen schaffen, faktisch ein bundesweites Berufsverbot bedeutet.

Das Anfang September vom Abgeordnetenhaus beschlossene Berliner Hochschulgesetz sollte an diesen Verhältnissen zumindest im Stadtstaat etwas ändern: Der inzwischen berüchtigte Paragraph 110 sieht vor, dass mit haushaltsfinanzierten promovierten Mitarbeitern, in deren Arbeitsvertrag als Qualifikationsziel die »Habilitation, ein Habilitationsäquivalent, der Erwerb von Lehrerfahrung und Lehrbefähigung oder sonstige Leistungen zum Erwerb der Berufungsfähigkeit« angegeben sind, eine »Anschlusszusage« zu vereinbaren sei, also die Zusage für ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis. Ob dafür zwingend weitere wissenschaftliche Leistungen erfüllt werden müssen und welche das sein sollten, wird seit Verabschiedung der Novelle ebenso intensiv diskutiert wie die Frage, ob die neuen Bestimmungen bereits auf die jetzigen promovierten Stelleninhaber anzuwenden sind, die ihre Misere im Zuge der »#IchbinHanna«-Bewegung lautstark artikulierten und die die Regierungskoalition zu adressieren vorgab.

Wer die zahlreichen öffentlichen Äußerungen zur Bewertung und Auslegung des Gesetzes seitens Universitätsleitungen, Senatsverwaltung und Politik verfolgte, konnte einem Diskurstheater beiwohnen, in dem bald nichts so fern zu liegen schien wie die aktive Umsetzung der Novelle zum Wohle der Beschäftigten. Statt das demokratisch beschlossene Gesetz zu exekutieren, grübelten die Universitätsverwaltungen über Wege, es zu umgehen oder zu delegitimieren. So veröffentlichte die Pressabteilung der Humboldt-Universität eine Stellungnahme ihres hauseigenen Verfassungsrechtlers Prof. Matthias Ruffert, wonach der »Postdoc-Paragraph« 110 verfassungswidrig sei; deutliche Kritik an der Argumentation folgte alsbald. Die Freie Universität kündigte zunächst einen Stopp von Neueinstellungen und Vertragsverlängerungen bei Postdocs an, wie ihn auch Sabine Kunst im Deutschlandfunk forderte. Dann nahm man von dieser Linie öffentlich wieder Abstand, ohne dass laut Aussage des Dahlemer Personalrats derzeit ersichtlich sei, wie viele Einstellungen bzw. Weiterbeschäftigungen wirklich vorgenommen werden. In einem Fall sei der Versuch einer sachgrundlosen Befristung unternommen worden, die durch das Berliner Hochschschulgesetz ausgeschlossen sind. Verträge mit Anschlusszusagen werden auch an der Humboldt-Universität bisher nicht ausgestellt, wo man sich anschickt, Qualifikationsziele, die auf Entfristungen zulaufen würden, nun durch solche zu ersetzen, die dies nicht tun, etwa den »Erwerb von Erfahrung im deutschen Hochschulsystem« oder die »Qualifizierung für eine Tätigkeit außerhalb der Wissenschaft« – offenkundiger wurde der Selbstzweck der Befristung nie ausgestellt.

Unterdessen beginnen in den Instituten und Gremien die Debatten, wie Personalstrukturen unter den Bedingungen des Berliner Hochschulgesetzes künftig aussehen könnten. Von Forderungen nach Dauerstellen spätestens ein Jahr nach der Promotion, wie sie die SPD-Bundestagsfraktion in ihrem Positionspapier »Hochschule und Wissenschaft« erhob, ist wenig zu hören. Neben dem Glauben an die notwendigen Mittel fehlt es dafür wohl auch an Bereitschaft. Anstelle von attraktiven Karriereperspektiven neben der Professur und vor der Habilitation in selbständiger Forschung und Lehre sind mitunter wieder Hochdeputatsstellen und entfristete Zwangsteilzeitstellen erst nach erfolgter Habilitation und in weisungsgebundener Beschäftigung im Gespräch. Das Wort »Normalarbeitsverhältnis« hat an deutschen Universitäten weiterhin einen fremden Klang. So rächt sich womöglich, dass eine tatsächliche Demokratisierung der Hochschulgremien im Berliner Gesetz verpasst wurde. Sie hätte mit den Strukturen auch die Denkweise der Pyramide vom Kopf auf die Füße stellen können.